自由開講》川習會下的真問題：台灣是籌碼還是資產？

◎ 汪品陯

破解「菜單論」：台灣不只是被討論的對象 隨著「川習會」即將登場，國內再次出現台灣恐淪為大國交易「菜單」的憂慮。這類說法反映了對地緣政治現實的警覺，但若只停留在「是否被交換」的想像，反而忽略了近年台灣角色的實質轉變。今日的台灣，已不僅是第一島鏈上的地理節點，更是全球供應鏈與區域安全架構中的核心環節。當一個對象的「替代成本」持續上升，它在國際體系中的性質也會改變——從可以被討論的籌碼，轉為難以輕易取代的資產。

台灣與主要夥伴之間的連結已從短期政策，轉向穩定的制度合作；示意圖，（法新社檔案照）制度連結正在改變交易邏輯「菜單論」的前提是台灣可以被定價、被交換。然而，近年透過國防預算的長期投入、台美供應鏈合作深化，以及對國際規範的逐步對接，台灣與主要夥伴之間的連結已從短期政策，轉向穩定的制度合作。這種變化的意義在於，一旦台灣與全球安全與產業體系深度綁定，任何涉及台灣的調整，都不再只是單純的外交讓步，而會反噬大國自身的戰略利益與技術優勢。換言之，處理台灣問題的「成本上限」，已遠高於過去的政治想像。

面對不確定性，關鍵在於強化自身位置

不可否認，川習會仍可能帶來新的政策訊號或戰略互動。但對台灣而言，真正的關鍵不在於預測大國如何互動，而在於自身能否持續鞏固在國際體系中的「不可替代性」。這包括維持產業競爭力、強化防衛實力，以及在數據治理、供應鏈安全等新興領域建立國際信譽。當台灣在多個面向都具備不可或缺的功能時，其角色就不再取決於外部談判，而是來自內部實力與長期制度建設的底氣。對台灣而言，真正的關鍵不在於預測大國如何互動，而在於自身能否持續鞏固在國際體系中的「不可替代性」。（法新社檔案照）

結語：定位決定命運，而非會談結果

在地緣政治的互動中，焦點往往放在會談本身，但真正影響結果的，是參與者各自的結構位置。川習會或許會帶來短期變數，但台灣在區域體系中的地位，並非一場會談即可重新定義。當台灣能穩定提供關鍵產業能力，並維持制度與安全上的可信度時，它就不再只是被討論的對象，而是影響局勢的重要參與者。與其擔心是否被列入「菜單」，更應思考如何持續提升自身價值，使任何可能的「交易」，都變得難以成立。

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（作者為大學生）

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