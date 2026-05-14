自由開講》無效有用的政治術：從公共溝通失能看台北鼠患應變失能

◎ 施文儀

當前台灣政壇面對公共危機，解決問題不再是首要目的，施展「無效有用的政治術」反成重點，台北鼠患即是一例。（資料照）

選戰腳步漸近，政壇出現一種詭異現象：面對公共危機，解決問題的本質不再是重點，如何操作「無效但有用」的宣傳包裝策略，反倒成為政客愛用的保命符。所謂「無效」，是指應變措施對事件如鼠患毫無建樹；「有用」，則是對不明真相的民眾進行認知安撫，營造「政府很勤快」的假象。

筆者於2012榮獲公部門傑出發言人獎，致謝首句說：「發言人不是人，~~是團隊。」這句話的核心在於，一個稱職的發言人絕非只靠一張嘴或光鮮亮麗的外表，其背後必須有扎實的行動團隊、方案與科學數據支撐。然而，觀察近日台北市府對鼠患的應對，從蔣萬安市長到發言體系，顯然陷入了「為了包裝形象而末務實」的泥淖；護蔣議員、立委昧著良心，甘淪側翼。

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從事傳染病防治多年，我深知降低民眾恐慌最重要的解藥是「及時與事實」。一個合格的政府發言團隊除了專業外，應具備時效、誠實與同理心三要素。反觀此次蔣市府的表現，錯誤在於回應不夠及時、內容花俏不夠充實、講話不够同理心。當所有新聞發布與同黨民代的保駕護航，都只為了包裝首長個人形象時，動作就會因過度遮掩而顯得遲鈍。在真相未明先遮掩、動作不够專業明快的狀況下，公信力自然蕩然無存。

「雞卵密密嘛有縫」，尤其在當前AI技術更是無孔不入，試圖透過遮掩、推諉，拿中央當市府的CPU，市民看見老鼠是家戶骯髒業障重，甚至將市民的反映指為「人造鼠、AI造假」，這在科學驗證面前根本無所遁形。當政府有錯不承認不道歉，經常修正事實、怕扛責任，怕害市長連任失利，致政府公信力崩盤。

台北市爆發「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇卻稱這是民進黨的「造鼠」計畫，直呼是「大罷免選舉模式」，引發網友不滿。（資料照）

台北市這次對鼠患的處理，在應變層次上已荒腔走板。發言體系若淪為政治妝點，而非事實舆專業訊息的傳遞者，這不僅是公共溝通的失敗，更是對2026選舉焦慮下的政治失能。唯有回歸專業團隊的實事求是，才能在AI時代贏得市民真正的信任，盼所有政治人物引以為鑑。

（作者為前疾病管制局副局長）

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