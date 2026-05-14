自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》無效有用的政治術：從公共溝通失能看台北鼠患應變失能

2026/05/14 10:30

◎ 施文儀

當前台灣政壇面對公共危機，解決問題不再是首要目的，施展「無效有用的政治術」反成重點，台北鼠患即是一例。（資料照）當前台灣政壇面對公共危機，解決問題不再是首要目的，施展「無效有用的政治術」反成重點，台北鼠患即是一例。（資料照）

選戰腳步漸近，政壇出現一種詭異現象：面對公共危機，解決問題的本質不再是重點，如何操作「無效但有用」的宣傳包裝策略，反倒成為政客愛用的保命符。所謂「無效」，是指應變措施對事件如鼠患毫無建樹；「有用」，則是對不明真相的民眾進行認知安撫，營造「政府很勤快」的假象。

筆者於2012榮獲公部門傑出發言人獎，致謝首句說：「發言人不是人，~~是團隊。」這句話的核心在於，一個稱職的發言人絕非只靠一張嘴或光鮮亮麗的外表，其背後必須有扎實的行動團隊、方案與科學數據支撐。然而，觀察近日台北市府對鼠患的應對，從蔣萬安市長到發言體系，顯然陷入了「為了包裝形象而末務實」的泥淖；護蔣議員、立委昧著良心，甘淪側翼。

從事傳染病防治多年，我深知降低民眾恐慌最重要的解藥是「及時與事實」。一個合格的政府發言團隊除了專業外，應具備時效、誠實與同理心三要素。反觀此次蔣市府的表現，錯誤在於回應不夠及時、內容花俏不夠充實、講話不够同理心。當所有新聞發布與同黨民代的保駕護航，都只為了包裝首長個人形象時，動作就會因過度遮掩而顯得遲鈍。在真相未明先遮掩、動作不够專業明快的狀況下，公信力自然蕩然無存。

「雞卵密密嘛有縫」，尤其在當前AI技術更是無孔不入，試圖透過遮掩、推諉，拿中央當市府的CPU，市民看見老鼠是家戶骯髒業障重，甚至將市民的反映指為「人造鼠、AI造假」，這在科學驗證面前根本無所遁形。當政府有錯不承認不道歉，經常修正事實、怕扛責任，怕害市長連任失利，致政府公信力崩盤

台北市爆發「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇卻稱這是民進黨的「造鼠」計畫，直呼是「大罷免選舉模式」，引發網友不滿。（資料照）台北市爆發「安鼠之亂」，國民黨立委王鴻薇卻稱這是民進黨的「造鼠」計畫，直呼是「大罷免選舉模式」，引發網友不滿。（資料照）

台北市這次對鼠患的處理，在應變層次上已荒腔走板。發言體系若淪為政治妝點，而非事實舆專業訊息的傳遞者，這不僅是公共溝通的失敗，更是對2026選舉焦慮下的政治失能。唯有回歸專業團隊的實事求是，才能在AI時代贏得市民真正的信任，盼所有政治人物引以為鑑。

（作者為前疾病管制局副局長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書