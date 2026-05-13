自由開講》「零軍購」的和平是台灣人投降為中國人的過程

◎ 陳啟濃

北一女教師區桂芝聲稱，「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了。」（圖擷取自日月譚天）

北一女教師區桂芝跟藍營立委主張台灣應該「零軍購」才能換來和平，當然前提是承認自己也是中國人，接受中共的統治。這樣的主張當然是痴人做夢異想天開，台灣人應該關心的是這種主張背後的邪惡動機。

不管歷史給我們的教訓或是現今的國際局勢，都告訴人類，和平要靠實力不是靠屈辱。清朝末年若不是國家積弱不振，欠缺防衛國家保衛人民的軍事力量，又怎會跟西方列強簽下那麼多喪權辱國的不平等條約。二十世紀發生了兩次世界大戰，哪個國家倘使國防武力薄弱，就會受到野心勃勃侵略者的宰割。這些道理，區桂芝不是不懂，立委不是沒有戰略眼光，而是他們寧願屈辱當中國人，而不想勇敢當個台灣人。

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「台灣不是國家」、「台灣應該回歸中國」的念頭深刻潛藏在他們的意識形態中。他們秉持的是錯誤的史觀，主張的是虛無的「大中國」國家論。對於中國人受到人權的迫害，中共專制極權的統治，總是能找到正當理由。因為中國百年了受到各國的欺凌，中國人為了國家的富強與統一，應該要相忍為國，成就中國成為世界上一流的國家。為了中國的偉大，中國人都要相忍為國，為國犧牲，這些說法都是為中共的黑道治國，找到冠冕堂皇的理由。

所以只要台灣承認是中國的一部分，台灣人承認自己也是中國人，中共就不會武力解決台灣問題。然而他們卻一直不想面對，中共憑什麼代表中國，中共的政權也是靠欺騙奪取，中共毀滅了傳統文化，中國人因懼怕中共殘害，只能敢怒不敢言。台灣人又為什麼要讓自己淪為中共統治下的一國，中共高幹子弟一到美國，都不想回中國，台灣為何要自動對中共投懷送抱。

筆者表示，中共高幹子弟一到美國，都不想回中國，台灣為何要自動對中共投懷送抱；示意圖。（資料照）

至於承認自己是中國人，「零軍購」將會是把台灣人送入地獄，所謂的「換來和平」，就是因為台灣人已經完全無法抵抗中共的武力侵略，只能乖乖投降。沒有防衛力量，台灣即使成為中國人，也只能當中共國底下的難民。

（作者為政治評論員）

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