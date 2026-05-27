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自由開講》當核電成為國家工具 能源與基建正在改變台灣的選擇

2026/05/27 15:30

◎ 林仁斌

近年來，中國在核電與基礎建設領域的快速推進，正逐步改變區域能源與地緣政治格局。根據中國核能行業協會資料，其核電在建規模已連續多年位居全球第一，投資與裝機容量持續攀升。這不只是能源發展，而是國家能力的延伸，甚至是權力的輸出。

國際能源總署（IEA）亦指出，未來核電成長將主要集中於新興經濟體，其中中國占比最為顯著；示意圖。（路透檔案照）國際能源總署（IEA）亦指出，未來核電成長將主要集中於新興經濟體，其中中國占比最為顯著；示意圖。（路透檔案照）核電擴張的背後，固然有碳中和與能源安全的壓力，但更深層的動力，來自國家主導的發展模式。在這種模式下，能源不僅是供給工具，更是可以被整合進產業政策、外交關係與戰略布局的關鍵基礎設施。國際能源總署（IEA）亦指出，未來核電成長將主要集中於新興經濟體，其中中國占比最為顯著。

若將視野拉開，可以看到不同國家之間，能源發展其實對應著截然不同的制度邏輯與權力運作方式。歐洲多數國家選擇以再生能源與市場機制為核心，將能源轉型交由價格訊號與制度競爭推動；美國則呈現另一種模式，由大型科技企業主導需求端，以資本與長期購電協議重塑供給結構。

相較之下，中國所展現的，是一種「國家整合型能源體系」：核電建設、電網擴張與基礎設施輸出彼此連動，並與區域經濟合作緊密結合。近期中國與越南簽署多項合作協議，將鐵路與高鐵列為戰略重點，正是這種模式的延伸。從能源到交通，這些長期投資不僅提升經濟連結，也同步強化其在區域供應鏈與政治影響力中的主導地位

台灣既非大型能源輸出國，也不具備主導區域基礎建設的能力，電力系統又屬孤島型結構，使能源選擇的彈性相對有限；核三廠。（資料照，台電提供）台灣既非大型能源輸出國，也不具備主導區域基礎建設的能力，電力系統又屬孤島型結構，使能源選擇的彈性相對有限；核三廠。（資料照，台電提供）在這樣的國際對照下，能源政策已不再只是技術選擇，而是制度模式與權力結構的體現。不同路徑之間，沒有單一「最佳答案」，但各自隱含不同的風險配置、資本來源與國家角色。

對台灣而言，這樣的變化帶來的，不只是能源壓力，而是更根本的戰略問題。台灣既非大型能源輸出國，也不具備主導區域基礎建設的能力，電力系統又屬孤島型結構，使能源選擇的彈性相對有限。在此條件下，任何能源路徑，都必須同時回應供電穩定、成本負擔與安全風險三重限制。

更關鍵的是，台灣無法，也不可能簡單複製任何一種既有模式。既難以如中國般以國家力量整合能源與基建，也無法完全仰賴歐洲式的跨國電網支撐，更不像美國擁有足以主導能源市場的全球企業體系。這意味著，台灣的能源轉型，必須在高度受限的條件下，尋找自身的制度組合。因此，問題不在於選擇核能或再生能源，而在於制度如何承接風險與配置資源：如何分散風險、如何配置投資，以及如何讓能源體系在面對外部衝擊時仍具韌性。

能源政策若仍停留在單一技術選項的辯論，將難以回應這種結構性的轉變；圖為太陽能。（資料照，台電提供）能源政策若仍停留在單一技術選項的辯論，將難以回應這種結構性的轉變；圖為太陽能。（資料照，台電提供）當區域競爭從產業延伸至能源與基礎建設，國家的回應能力，將直接決定其在未來版圖中的位置。能源政策若仍停留在單一技術選項的辯論，將難以回應這種結構性的轉變。

真正需要被思考的，不只是「要發多少電」，而是：在這場由能源與基建交織而成的權力重組之中，台灣準備站在什麼位置，又願意為這個位置，承擔什麼樣的代價。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、文大副教授）

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