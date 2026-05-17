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自由開講》全大運之後 更該看見場邊到醫院的那一哩路

2026/05/17 12:30

◎ 郭冠廷

高強度競技背後，最需要被看見的不是只有獎牌，而是選手受傷後，能否被制度好好接住。115年全大運由運動部主辦、中央大學承辦，以「無懼・永續」為主題，讓社會看見青年選手的拚勁；但真正的永續，不只在場館、賽程與成績，更在於健康支持能不能一路陪到回場。

15年全大運由運動部主辦、中央大學承辦，以「無懼・永續」為主題；圖為高科大學生蔡宗岳於全大運一般男生組田徑1萬公尺競走勇奪金牌。（資料照，高科大提供）15年全大運由運動部主辦、中央大學承辦，以「無懼・永續」為主題；圖為高科大學生蔡宗岳於全大運一般男生組田徑1萬公尺競走勇奪金牌。（資料照，高科大提供）齡期不同，照護邏輯卻相似。高齡長照怕的是跌倒後沒人追蹤、出院後沒人銜接；學生選手也怕受傷當下有人處理，卻沒有人負責後續復健、回場評估與再受傷預防。從長照到運動防護，真正的痛點常不是缺專業，而是專業之間缺少銜接。

醫療體系有診所、地區醫院與醫學中心；校園端有教練、老師與運動防護人員。每一方都重要，但若沒有紀錄、分流、轉介與追蹤，照護就容易變成單點處理。輕症不必擠進醫學中心，重症也不能延誤後送，關鍵在於中間那條路是否清楚。

動起來的台灣，不該只鼓勵年輕人上場，也該在他們受傷時提供一條走得通的路；「台灣蝶王」王冠閎。（資料照，全大運辦公室提供）動起來的台灣，不該只鼓勵年輕人上場，也該在他們受傷時提供一條走得通的路；「台灣蝶王」王冠閎。（資料照，全大運辦公室提供）動起來的台灣，不該只鼓勵年輕人上場，也該在他們受傷時提供一條走得通的路。過去教育部體育署曾與國立臺灣大學推動北北基運動醫療服務網，串接多家醫療院所，這提醒我們：運動防護不是取代醫療，而是醫療體系前端的重要入口。

養成成熟的運動文化，不能只靠選手無懼，也不能只靠醫院補救。從場邊發現、初步評估、分級轉介、醫療處置，到復健回場，台灣需要的是一條能接住人的服務鏈。高齡者如此，學生選手亦然；把中間銜接做好，才是真正以人為本的健康永續。

（作者為輔仁大學商學研究所博士候選人、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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