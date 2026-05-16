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自由開講》教書也需「邏輯」！ 北一女教師區桂芝邏輯已出問題

2026/05/16 18:00

◎ 張天泰

年代主播張雅琴（右）痛批北一女教師區桂芝（左）的「零軍購」言論，並質問母校：「找不到好的老師來教嗎」。（資料照、翻攝臉書，本報合成）年代主播張雅琴（右）痛批北一女教師區桂芝（左）的「零軍購」言論，並質問母校：「找不到好的老師來教嗎」。（資料照、翻攝臉書，本報合成）

日前，北一女教師區桂芝聲稱自己主張零軍購，並指台灣人若承認就是中國人，和平就來了，一毛錢軍費都不用花。相關言論引發討論，年代主播張雅琴痛批區桂芝頂著北一女的名義大放厥詞不恰當，並質問母校「難道找不到好的老師來教嗎」。

給張雅琴批判的論點一個讚！張已做出「批判性新聞主播」的行動示範。

區桂芝的觀點毫無邏輯！一方面，因為單方面意願不足以保證安全，區老師的邏輯建立在「只要我方表態，對方就必然不武」的假設上，這忽略了國際公約與歷史經驗中，和平多半基於「實力均衡」而非「身分認同」。回顧歷史，不乏相同種族或認同相近，卻發生戰爭的例子，單純認同「中國人」身分並不等同於軍事威脅消失。

另一方面，國防支出是主權國家的基本成本，而非僅針對單一對手，許多中立國或無外部威脅的國家仍保有基礎武裝，台灣這個國家解除武裝，可能反遭他國或第三方勢力介入，失去自主選擇權。

國防支出是主權國家的基本成本，而非僅針對單一對手，台灣若解除武裝，可能反遭他國或第三方勢力介入；圖為陸軍海馬士多管火箭系統。（資料照）國防支出是主權國家的基本成本，而非僅針對單一對手，台灣若解除武裝，可能反遭他國或第三方勢力介入；圖為陸軍海馬士多管火箭系統。（資料照）

「邏輯」（Logic）的字根，來自於邏各斯（Logos），邏各斯（Logos）係指是萬物變化的規律性，各種學科的字尾（-logy）也來自於此。「能運用邏輯」是理性行為的核心標誌。一個理性的人，必然是一個擅長邏輯分析、注重因果關係、重視證據，且能夠進行自我反思和批判性思考的人

理性係指有意識地運用邏輯，從新資訊或現有資訊中得出結論，以尋求真理的能力。它與哲學、科學、語言、數學和藝術等典型的人類活動密切相關，通常被認為是人類所擁有的獨特能力。

推理與思考和認知行為相關，涉及智力的運用，邏輯學研究人類如何運用形式推理來產生邏輯有效的論證。推理可以細分為不同的邏輯推理形式，例如演繹推理、歸納推理和溯因推理，哲學家Aristotle區分了邏輯論證推理（真正的理性）和直覺推理，其中，透過直覺進行的推理過程——無論其有效性如何——都可能傾向於個人化和主觀上晦澀難懂

在某些社會和政治環境中，邏輯推理和直覺推理模式可能會發生衝突，而在其他情況下，直覺和形式推理則被視為互補而非對立。而心理學家和認知科學家一直試圖研究，和解釋人們如何進行推理，例如，哪些認知和神經過程被激活，以及文化因素如何影響人們的推論，自動推理領域研究推理是否可以或不能用計算方法建模。

行文最後，台灣社會大眾可思考張雅琴主播的批判性質問，區桂芝身為台灣的教職公務人員，卻頻繁唱衰台灣，「想當中國人就快移民，幹嘛賴在台灣？」是否具備邏輯？

我們不妨思考區桂芝「想當中國人就快移民，幹嘛賴在台灣？」的言論是否具備邏輯；示意圖。（路透檔案照）我們不妨思考區桂芝「想當中國人就快移民，幹嘛賴在台灣？」的言論是否具備邏輯；示意圖。（路透檔案照）

（作者為教育博士、政治工作者）

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