自由開講》被刻意製造的集體焦慮

◎ 黃杲傑

近日移工來台背負「19萬仲介費」的債務問題引發熱議。然而，當大眾被數字恐嚇時，台灣政府的軟弱，正讓台灣陷入被輸出國聯合壟斷的勒索困境。（資料照）近日媒體大肆炒作移工來台背負「19萬仲介費」的債務問題，並試圖將此重擔轉嫁至台灣雇主身上。然而，這究竟是人權的進步，還是被精心包裝的「腳尾飯」假議題？當大眾被數字恐嚇時，真正的結構性危機正悄然逼近：台灣政府的軟弱，正讓台灣陷入被輸出國聯合壟斷、予取予求的勒索困境。

一、被誇大的數字：是常態還是特例？

報導中不斷出現的「19萬負債」，背後隱藏著資訊不對稱的操弄。

現實落差：綜觀台灣四大移工來源國（菲、泰、印、越），唯獨越南存在此種超高額行情，其餘國家收費僅約一半。

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歷史的嘲諷：這種「高額引進費」的亂象，最著名的案例莫過於當年的「高雄捷運移工案」。當時在有力人士與特權綁標下，以「國對國」模式引進泰勞，費用竟高出市場行情三倍。這場國際笑話證明了：當政府過度干預市場，往往才是高額債務的始作俑者。如今媒體舊事重提，卻將結構性腐敗的代價，要求平民雇主買單，其心可議。

台灣四大移工來源國，唯獨越南存在超高額行情；示意圖。（路透檔案照）二、國家級勒索：台灣正走向「被壟斷」的死路

如果政府目前規劃的「雇主承擔費用」政策強行通過，我們擔心的不只是那19萬，而是「無底洞式」的加價。

賣方市場的壟斷：一旦台灣政府自廢武功，各主要勞力輸出國將形成價格同盟。既然「政府保證、雇主買單」，輸出國仲介勢必將台灣當成超級肥羊，屆時費用絕對不再是19萬，而是翻倍、再翻倍。

主權與權益的雙重棄守：台灣長期以來在勞動力貿易中缺乏談判籌碼，若再推動此政策，等於是把台灣雇主推向國際勞力市場的斷頭台。

三、消失的雇主權益：20年來的行政怠惰

文章指出一個殘酷的事實：台灣政府長期向極左派團體傾斜，卻對雇主的法定權益視而不見。

膳宿費的政治戲法：法令明定雇主可扣除5,000元膳宿費，但現實中在各種行政命令的掣肘下，雇主實領不到2,500元，甚至分文未收。

行政命令凌駕立法：過去20年，政府多次繞過立法機關，僅憑一紙行政命令就大幅擴張移工福利，卻從未替雇主爭取過對等的管理權。

四、逃逸與管理：社會安全的崩潰臨界點

最令台灣社會與雇主恐懼的，不是付錢，而是「付了錢卻換來失控」。

逃逸移工亂象：政府放任移工逃逸日益嚴重，缺乏有效的汰劣與懲處機制。

制度性崩壞：當一個體制只強調給予福利，卻沒有任何管理規範或對劣質勞工的淘汰法規時，這已經不只是經濟問題，而是治安與社會誠信的崩潰。

台灣移工逃逸問題日益嚴重，缺乏有效的汰劣與懲處機制；圖為逃逸移工被捕畫面。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

【別讓台灣雇主成為最後的受害者】

我們呼籲媒體與大眾：看清19萬債務背後的真相。不要被偽善的人權口號蒙蔽，而忽視了國家正在將全台灣雇主推向一場無法回頭的勒索賽局。如果政府繼續配合特定團體起舞、無視管理面的潰散，最終崩塌的將是整個台灣的長照與產業基石。

（作者為中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會榮譽理事長）

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