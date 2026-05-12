自由開講》藍白閹割版國防預算 斷送無人載具兆元商機！

◎ 宗政直言集

近日，美國國會跨黨派提出《2026台灣藍天法案》（Blue Skies for Taiwan Act），明確要加速台美無人機產能與供應鏈的深度合作。（擷取自Senator Ted Cruz [.gov]）

筆者剛從美國進行AI與無人載具商機參訪返台，這一趟從美東到美西跑下來，感受到的是美國在無人機、無人艇與各類無人載具領域的積極與衝勁。從國家實驗室、國防相關單位，到民間新創與供應鏈業者，大家關心的已經不是「要不要做」，而是「怎麼盡快量產」、「怎麼把供應鏈移出中國」、「怎麼和可靠民主韌性夥伴一起把製造體系補起來」。在這樣的氛圍下，美方對台灣的期待也非常直接：希望台灣的廠商、零組件、系統整合能力，能更深地進入美國下一波無人載具供應鏈的建立。美方的期待，並不是商場客套話。近日，美國國會跨黨派提出《Blue Skies for Taiwan Act》，明確要加速台美無人機產能與供應鏈的深度合作。

對台灣來說，這本來是很難得的戰略機會。如同前經濟部長郭智輝的分析，今天的無人機產業，不只是做機體，而是把晶片、飛控、導航、通訊、感測、AI辨識、電池、材料與整體系統能力全部整合。簡單來說，它不是傳統封閉的軍工體系，也不是一般電子代工，而是下一個世代高科技產業的整體競爭。Grand View Research估計，全球無人機市場到2033年可達1,824億美元，妥妥的兆元台幣新產業！而且，這還不包括反無人機系統、地面控制站、邊緣AI模組與周邊服務。誰能在這一波站穩，不只是多接幾張訂單，而是可能在新的戰略產業中占到位置。

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台灣企業界對此高度期待與重視，這次同行的幾家廠商，在美國聽到對方直接點出所需零組件與希望合作的項目時，反應都很熱烈。因為大家都明白，這不是一般產業交流團上那種泛泛而談的「未來有機會合作」，而是對方已經在調整供應鏈，正在找真正能落地、能量產、能配合系統需求的夥伴。美方需要的，也不是只會出零件的供應商，而是能把零件、模組、整機與系統責任接起來的廠商。這恰恰是台灣最有機會發揮的地方。

沒想到，團員們都還沒回到台灣，迎面先來的不是台灣官方的政策接應，而是立法院藍白二黨毫無章法的一盆冷水。

立院在藍白主導下，最後通過的國防特別預算，和行政院原先提出的版本差距不小。院方原希望以約新台幣1.25兆元強化軍備與自主防衛能力，最後在野黨主導的立法院只通過約新台幣7,800億元，僅有原案的三分之二，且重點更偏向美製武器採購，排除了部分國內自主防衛與商購案項。美國國務院隨後公開表示，台灣若再延宕關鍵軍事支出，是對中國的「讓步」；AIT也曾在預算審議過程中表達明確意向，台灣需要的是一套完整、全面、能自立自強的國防總體投資，而不是刪到只剩表面上的數字能交代。

針對藍白大砍4700億軍購預算，美國國務院表示，這是對中國的「讓步」。（美聯社檔案照）

然而，事情真正嚴重之處，並不只是金額被砍，關鍵是那些被排除掉的內容，正好是最能帶動台灣本土產業能力提升的那一段。這裡面的邏輯非常耐人尋味。表面上看，藍白似乎不敢得罪美國，也願意支持對美軍購；但真正碰到台灣要不要藉由國防需求培養自主供應鏈、讓本土廠商切入無人機與無人載具體系時，立刻踩煞車。結果變成什麼？就是外國軍工體系的錢可以照付，台灣企業的機會卻先被關掉。

這樣的做法，產業界看得非常清楚，也憤怒在心底。

今天美方想要的不是台灣永遠當買方，而是要台灣一起成為供應鏈的一部分。這也是為什麼台美近幾個月在無人機供應鏈上的合作討論變得這麼密集。例如路透社2026年1月報導，台美已開始在可部署、半自動化的無人機與零組件製造上合作，目的就是提升量產能力、減少對中國供應鏈的依賴。換句話說，國際市場現在給台灣的，不只是「你要不要買我的武器」，而是「你願不願意跟我一起把下一代體系做出來」。在這個節骨眼上，台灣自己的預算卻不願意替本土產業留出成長空間，這不只是可惜，而是把送上門的機會往外推，從根本傷害台灣的未來。

路透社2026年1月指出，台美可以在半自動化的無人機與零組件製造上合作，減少對中國供應鏈的依賴。現如今台灣卻把送上門的機會往外推，葬送自己的未來；示意圖。（歐新社檔案照）

國防需求並不只是買裝備而已。真正成熟的國防產業政策，應該讓需求帶動技術、讓技術帶動產業、讓產業再反過來支撐國防。以色列之所以能養出一整套無人系統產業，不是因為它天生比較會做，而是它長期用自己的需求，把飛控、光電、感測、反制、通訊與系統整合一項一項養出來，最後變成可以對外輸出的能力。美國現在做的事情，也是在補自己過去供應鏈空洞化留下來的缺口。台灣眼前明明就有同樣的機會，卻有誤台誤民的亂政者在國會裡把這條路給堵上了，讓人當真扼腕痛惜！

郭智輝部長日前在媒體的文章談得很清楚。他說，藍白持續杯葛預算，等於把台灣拖住了一整個「AI世代」。這句話點出了有志之士的痛心疾首，說中了現在最危險的地方：國際對手不會停下來等台灣，產業升級也不會因為立法院空轉而暫停。當世界正圍繞AI、半導體、無人載具與能源安全重新布局時，台灣若還把關鍵預算卡在政治攻防之中，最後耽誤的，正是整個產業與國家的發展契機。

烏克蘭戰場的血淚經驗來看，今天戰爭的樣貌，已經不只是昂貴傳統國防軍工體系和高價飛彈之間的模式，而是誰能更快部署無人系統、誰能更快補上耗損、誰能在現場用更低成本維持作戰節奏。台灣如果沒有本土的無人機與反無人機體系，沒有能力把晶片、感測、通訊與AI整合起來，不管向外買多少裝備，最後都還是會在消耗與補充的環節露出破口。當全球都在十萬火急發展無人機，台灣也急需建立天空與濱海防線之際，立法院卻把這一段自己拆掉，這不是單純的預算刪減攻防，而是別有居心，直接傷到守護台灣的根基。

當全球都在十萬火急發展無人機，立法院卻自拆防線，直傷守護台灣的根基；圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

台灣真正需要的，不是嘴巴上說支持國防，手上卻只肯做最安全、最不會惹事的政治動作。真正以台灣利益為優先的做法，應該是讓對外採購與對內培養同步進行：該向美國買的買，該讓台灣自己做的也要做；該強化作戰能力的強化，該讓本土企業進入供應鏈的也不能少。無人載具產業不是附屬題目，也不是「有錢再做」的裝飾項目，而是台灣能不能把國防需求轉成產業能力、再把產業能力轉成國際競爭力的關鍵一役。

產業界最後會記得的，不會是哪個政黨說自己最愛台灣，而是誰在關鍵時刻願意替台灣企業開路，誰又把本來能長出來的路親手堵住。這件事的代價，雖然不會當天就反映在股價上，也不會隔天就出現在統計數據裡。它會慢慢反映在台灣廠商能不能進到美國供應鏈、能不能拿到系統級訂單、能不能在下一波無人載具產業裡站穩位置。如果哪一天台灣只能繼續當別人的買家，而沒能成為真正的參與者，那絕不是因為台灣企業不夠努力，而是因為藍白政客在最關鍵的時候，選擇了最短視的方向，斷送台灣產業與經濟發展的未來！

若台灣未來不能進到美國供應鏈、不能拿到系統級訂單、不能在下一波無人載具產業裡站穩位置，絕不是因為台灣企業不夠努力，而是因為藍白政客在最關鍵的時候，斷送台灣產業與經濟發展的未來。（資料照）

（作者為IC設計公司執行長、無人機供應鏈廠商）

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