自由開講》台灣不能親手砍掉下一座護國神山──從軍購刪減看國防自主與產業戰略危機

◎ 蔡榮捷

立法院三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，民進黨立委舉海報表達訴求。（資料照）

2026年5月，立法院通過7800億元國防特別預算。表面上，這仍然是台灣史上規模龐大的軍事採購案；預算被刪減了4700億元，但更值得憂心的是，被刪掉的，幾乎全部都是台灣「國防自主能力」的核心項目。

包括「強弓」中程反彈道飛彈系統、軍用無人機、AI輔助決策系統、戰術通訊網路、反無人機系統、無人艇與彈藥產線等，這些都不是可有可無的附屬品，而是未來戰爭中最重要的核心能力。

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問題是，台灣社會似乎仍停留在過去的戰爭想像，以為國防只是買戰機、買飛彈、買軍艦。然而，從俄烏戰爭到中東衝突，世界已經很清楚看到：未來戰爭真正決定勝負的，不只是大型武器平台，而是AI、無人化系統、通訊整合、供應鏈韌性與大量低成本生產能力。

尤其有一個觀念，台灣社會其實還沒有真正建立起來。

傳統戰爭思維裡，總認為「人多勢眾」就是勝利的保證，大國憑藉人口、兵力與資源，似乎天然占有優勢。但AI與無人化戰爭時代，正在改變這個歷史邏輯。

如果台灣擁有大量無人機、無人艇與自主化作戰系統，即使人口規模不如對手，也能透過高密度、低成本、大規模的無人化部署，補足人力與兵力不足的弱點。

換句話說，未來真正重要的，除了「有多少士兵」外，更要考量：

「能不能快速生產、快速部署、快速補充大量智慧化無人載具。」

當一個國家擁有數以千萬、甚至上億規模的低成本無人機與無人艇體系時，戰場邏輯將徹底改變。因為對手即使擁有龐大軍力，也將面對難以承受的消耗與防禦壓力。

這也是為什麼，美國、中國、土耳其、烏克蘭等國家，都正在全面投入無人化作戰能力。

而這恰恰是台灣最有機會突破「小國困境」的方向。

真正重要的問題不是「台灣有沒有武器」，而是：

「當戰爭爆發時，台灣能不能持續作戰？」

而這恰恰是此次被刪除最多的部分。

國防特別條例排除商購及委製可能之衝擊。（國防部提供）

更值得深思的是，這次被砍掉的，不只是軍事項目，而是台灣下一個可能崛起的戰略產業。

很多人習慣把半導體視為台灣唯一的「護國神山」，但其實，軍工科技很可能是台灣下一座護國神山，而且成熟速度甚至可能比生技產業更快。

原因很簡單。

未來軍工的核心，不再只是鋼鐵與火炮。

更關鍵的是：AI晶片、感測器、無人載具、自主導航、邊緣運算、通訊整合與群體協同作戰。

而這些，恰恰都是台灣最強的領域。

台灣擁有全球最完整的半導體供應鏈、PCB產業、精密加工、光學模組、電子通訊與AI設計能力。當世界逐漸進入「AI＋無人化戰爭時代」，台灣原本極有機會在全球民主陣營的「非紅供應鏈」中，占據關鍵位置。

尤其近年全球開始警覺，中國製無人機與關鍵零組件可能涉及資安與戰略風險，美國、日本與歐洲都積極尋找替代供應鏈。這原本是台灣軍工科技產業難得的歷史機會。

行政院原先1.25兆國防計畫中，規劃大量無人機、無人艇與AI整合系統，其背後其實不只是國防，而是一整套產業升級藍圖。這代表的是：

長期訂單、技術升級、產業聚落、人才培育與未來出口市場。

簡單講，這不是「花錢」，而是「投資」。

但現在，許多人卻用「避免浪費」、「財務監督」來合理化刪減。然而問題是，被刪掉的，幾乎都是台灣本土供應鏈與自主技術，而保留下來的，大多是對美採購。

行政院版1.25兆國防特別預算涵蓋七大類項目。（國防部提供）

這形成一個極為危險的戰略悖論：

台灣一方面希望透過大量軍購來強化安全，另一方面卻削弱了自己在「美國未及時介入」時最需要的自主生存能力。

真正成熟的國防，從來不是完全依賴盟友，大家都知道：

「先有自主防衛能力，才能爭取盟友支援。」

因為國際政治從來不是慈善事業。當盟友評估是否支持台灣時，他們首先會看的是：

台灣自己願不願意長期投資自己的防衛能力。

尤其「強弓」飛彈系統被刪減，更具有高度象徵意義。它是台灣是否能建立自主防空盾牌的重要指標。因為自主系統代表：

可本地生產、

可快速補充、

可持續維修、

不受外國政治變化控制。

這才是真正的國防韌性。

更現實的是，國防產業本身，就是經濟。

被砍的4700億軍購預算中，包含強弓飛彈系統，而它正是台灣是否能建立自主防空盾牌的重要指標。（資料照）

原本規劃中的無人機、通訊、AI與精密加工產業，將帶動大量高技術工作機會，尤其對中南部製造業升級影響巨大。這種軍事投資，更可能形成新的高科技產業鏈與長期稅收來源。

因此，這次刪減看似「少花4700億」，但可能讓台灣失去一個未來數千億甚至兆元規模的新戰略產業。

今天的世界正在重組。

日本提升防衛預算、菲律賓強化基地合作、歐洲全面重建軍工產能，全球民主國家都在重新建立自己的戰略工業能力。

而台灣，原本有機會憑藉半導體與AI優勢，站上這一波歷史浪潮。

但如果我們自己先否定軍工科技、否定國防自主、否定無人化產業，那麼未來，台灣可能仍停留在代工角色，而失去真正成為戰略科技國家的機會。

真正的和平，從來不是靠示弱。

真正的安全，除了向外採購武器外，更應該思考：

當世界進入AI與無人化戰爭時代時，台灣是否還有能力，掌握自己的命運。

（作者為大學教師、台灣基督長老教會二水教會長老）

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