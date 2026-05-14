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健康醫療網》脂肪肝成全球健康隱憂 研究示警：到2050年恐影響近18億人

脂肪肝可能演變成代謝性脂肪肝炎（MASH），成為「肝癌三部曲」（即肝炎→肝硬化→肝癌）的起點，同時脂肪肝也與高血壓、糖尿病、慢性腎臟病、癌症及其他代謝異常相關。國健署衛教資料亦指出，國內脂肪肝盛行率為33.29%，控制體重、均衡飲食、規律運動等健康生活型態，則有助預防脂肪肝的發生。
健康醫療網

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2026/05/14 08:00

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國健署衛教資料亦指出，國內脂肪肝盛行率為33.29%，控制體重、均衡飲食、規律運動等健康生活型態，則有助預防脂肪肝的發生。（取自貼文）國健署衛教資料亦指出，國內脂肪肝盛行率為33.29%，控制體重、均衡飲食、規律運動等健康生活型態，則有助預防脂肪肝的發生。（取自貼文）隨著肥胖與高血糖問題持續增多，脂肪肝也逐漸成為全球盛行的肝臟疾病之一。英國《衛報》報導，《刺胳針胃腸肝病學》（Lancet Gastroenterology and Hepatology）一項最新研究指出，代謝性脂肪肝病（MASLD）的全球患者人數目前已達13億人，短短三十年間成長了143%，推測可能在2050年突破18億大關。研究同時發現，雖然患者總人數增多，但研究觀察其整體疾病負擔變化相對平穩，不過這些人在未來可能面臨肝硬化或肝癌等嚴重併發症的風險，相關問題仍值得重視。

研究：脂肪肝全球盛行率飆升　與肥胖、糖尿病有關

上述研究由美國華盛頓大學健康指標和評估研究所主導，分析1990年至2023年間脂肪肝在全球的盛行狀況。研究顯示，疾病目前影響全球約六分之一人口，患者總人數在1990年約為5億人，如今已增加超過一倍。若以盛行率來看，2023年已達到每10萬人中有逾1.4萬人罹病，較30年前上升近三成。進一步觀察族群分布，脂肪肝較常見於男性，男性和女性患者最多的年齡層則分別為35至39歲和55至59歲。

研究也指出，高血糖位列危險因子首位，其次為較高的BMI與吸菸，可見脂肪肝與第二型糖尿病及肥胖問題的密切關聯。此外，北非與中東地區盛行率相對較高，但各國皆呈現明顯上升趨勢。雖然病例數持續增多，但經年齡標準化後的失能調整生命年（DALYs，用以評估因過早死亡或疾病失能所損失的健康生命損失）數值變化不大，且增加的多是早期患者，推測與醫療技術進步、患者可獲妥善的診斷和治療有關。然而，專家仍提醒，長期來看脂肪肝可能進一步惡化為肝硬化甚至肝癌，潛在風險不應被忽視。

台灣脂肪肝患者也不少　維持良好生活助護肝

《衛報》亦表示，臨床觀察脂肪肝患者通常無明顯症狀，多數是在健康檢查中意外發現，部分患者可能感到異常疲倦、全身不適和右上腹疼痛等症狀。根據三軍總醫院電子報指出，脂肪肝是指肝細胞內堆積過多三酸甘油脂，且肝臟脂肪占整體肝臟比例超過5%。近年醫學界逐漸將「非酒精性脂肪肝」更名為「代謝性脂肪肝病（MASLD）」，強調脂肪肝與肥胖、糖尿病、心血管疾病等代謝疾病具有類似的病理生理機制。

脂肪肝可能演變成代謝性脂肪肝炎（MASH），成為「肝癌三部曲」（即肝炎→肝硬化→肝癌）的起點，同時脂肪肝也與高血壓、糖尿病、慢性腎臟病、癌症及其他代謝異常相關。國健署衛教資料亦指出，國內脂肪肝盛行率為33.29%，控制體重、均衡飲食、規律運動等健康生活型態，則有助預防脂肪肝的發生。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導脂肪肝成全球健康隱憂　研究示警：到2050年恐影響近18億人

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