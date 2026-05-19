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自由開講》「尊嚴勞動友善職場」如何在學校落實

2026/05/19 08:00

◎ 陳啟濃

託立法院的福，教師從今年五月一日可以享有國定假日的放假。然而大多數的教師面臨近年來校園環境的丕變，多放這一天假，心情應該也不會太輕鬆。

學生管教權的壓縮，讓老師傾向於多做多錯，少做少錯，甚至自己的一言一行，都要時時小心翼翼；示意圖，圖中人物與本人無關。（資料照）學生管教權的壓縮，讓老師傾向於多做多錯，少做少錯，甚至自己的一言一行，都要時時小心翼翼；示意圖，圖中人物與本人無關。（資料照）因為教師目前的困境是在於責任越來越重，任務越來越多，但限制卻也是越來越多，教師不是不想承擔，而是會常常有心無力。學生管教權的壓縮，讓老師傾向於多做多錯，少做少錯，甚至自己的一言一行，都要時時小心翼翼，免得成為家長與社會聲討的對象。

學校推友善校園，教育學生互相友愛彼此理解，發揮同儕間的同理心，營造校園成為溫馨和諧的學習環境。只是社會卻對教師越來越不友善，這不友善許多是來自於家長的妄自尊大，以及社會的重利輕義。越是社經地位更上層的家長，對教師的對待越是鄙夷。社會大環境的愛慕虛榮，侵蝕到傳統社會對師道的尊重。

另外往往校園存在的一些小問題，家長與社會卻習慣於將其複雜化，本來是可以用教育的方式解決，我們更需要相信學生有自我成長與自我療癒的身心機制，毋須將校園問題給予刻意誇大擴大。學生問題是他們成長過程中必要的磨合與考驗，大人世界卻老想著介入太多，剝奪他們自己面對處境，探索追求問題解決方法的機會

公權力從來沒有機制，可以好好要求或承擔家庭的功能，善盡教養學生的責任，常常只會讓學生的行為越來越偏離常態；圖為學生在校園外的無菸人行道解菸癮。（資料照）公權力從來沒有機制，可以好好要求或承擔家庭的功能，善盡教養學生的責任，常常只會讓學生的行為越來越偏離常態；圖為學生在校園外的無菸人行道解菸癮。（資料照）然而遇到大問題，政府的公權力卻又使不上力，造成問題持續存在校園，造成教師更大的無力感。畢竟教育不是萬能，真是屬於家庭與社會結構造成的問題，就需要國家的公權力介入的，往往又做的不夠完善，無法完整修補學校面臨的困境。就以家庭教育不彰造成學生中輟的問題，公權力從來沒有機制，可以好好要求或承擔家庭的功能，善盡教養學生的責任，常常只會讓學生的行為越來越偏離常態

賴清德總統提出「尊嚴勞動友善職場」的勞動願景，對於學校來說，讓教育可以做的回歸教育，尊重並相信教師的能力另方面學校做不到的，屬於家庭社會層面的問題，政府應該挺起腰桿，讓公權力可以介入

只有做好這兩個層面，教師才能贏來勞動尊嚴，校園才有機會讓老師享有友善的教學環境。

（作者為資深教育人員）

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