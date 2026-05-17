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自由開講》一邊惠台、一邊追殺：中共正在解構台灣民主

2026/05/17 20:00

◎ 劉衡澤
　
最近內政部長劉世芳親屬顏文群因政治獻金爭議，遭其任職的台資企業榮炭科技解除相關職務。中國官媒將此事放進「反台獨」框架，企業聲明也強調，不得以企業資源支持「台獨」或違反一中原則的人士與組織。台灣方面則指出，中方對企業施加凍結帳戶、稅務檢查、壓迫上下游客戶往來等壓力，目的就是逼迫企業表態與切割。
　
中共官媒報導，榮炭科技有限公司5月5日發表聲明，4月7日起已解除內政部長劉世芳（見圖）外甥顏文群在台灣榮炭科技公司、上高縣榮炭科技公司全部職務。（資料照）中共官媒報導，榮炭科技有限公司5月5日發表聲明，4月7日起已解除內政部長劉世芳（見圖）外甥顏文群在台灣榮炭科技公司、上高縣榮炭科技公司全部職務。（資料照）這件事真正值得警覺的，不只是一筆政治獻金，也不只是一家台資企業，而是中共正在把台灣民主制度中的合法政治參與，改寫成中國政治審查下的可懲罰行為。
　
在台灣，政治獻金不是罪。

它可以被申報、被監督、被查核，也可以被社會檢驗是否涉及利益輸送。只要依法進行，本質上就是民主社會裡公民參與政治的一種方式。人民支持特定政治人物、政黨或公共理念，本來就是民主制度的一部分。
　
中共真正不能接受的，不是資金是否透明，而是台灣人竟然仍相信自己有權在民主制度裡自由表態。它不是在查弊案，而是在審查立場；不是在追究法律責任，而是在建立政治忠誠測驗。
　
這也讓近期所謂「十項惠台措施」顯得格外諷刺。

北京一方面透過國共互動，繞過台灣民選政府，對台灣社會釋放交流、觀光、農漁產品、青年往來等利益誘因；另一方面，卻又以「一中原則」與「反台獨」為理由，審查台灣人的政治獻金、企業關係與公共立場。
　
這不是正常交流，而是用利益與懲罰同時重塑台灣民主的邊界。
　
換句話說，中共所謂惠台，並不是單純善意。它更像是一套政治操作：願意接受中國設定規則的人，可以得到好處；不願意接受中國政治審查的人，就可能付出代價。這種模式的真正目的，不只是影響某個人或某家企業，而是讓台灣社會逐漸習慣一件事：只要與中國市場有關，台灣人的民主行為就必須考慮北京會不會不高興。
　
這才是最危險的寒蟬效應。台商會開始自我檢查，員工會開始避免表態，家人會互相提醒不要捐款，企業會擔心上下游客戶是否因此受牽連。中共不需要懲罰每一個人，只要挑幾個案例，就足以讓更多人提前替自己戴上枷鎖。
　
兩岸交流當然可以談，和平也當然應該追求。

但交流不能變成繞過民選政府的政治分化，和平不能被偷換成服從，惠台更不能成為審查台灣民主的糖衣。
　
如果一筆依法進行的政治獻金，都可能被中國拿來追殺，那麼中共所謂的和平與交流，究竟準備尊重台灣哪一種自由？如果北京一邊說要惠台，一邊懲罰台灣人的民主選擇，那麼它要的就不是兩岸共處，而是要台灣社會先學會在中國規則下自我審查。
　
北京透過國共互動，對台灣社會釋放交流、觀光、農漁產品、青年往來等利益誘因。圖為鳳梨釋迦。（資料照）北京透過國共互動，對台灣社會釋放交流、觀光、農漁產品、青年往來等利益誘因。圖為鳳梨釋迦。（資料照）台灣必須清楚劃出底線：政治獻金可以被台灣法律監督，不能被中國政治追殺；台灣人的民主行為可以被台灣社會檢驗，不能被中共以「一中原則」審判。
　
真正的問題不是中國要不要惠台，而是中國憑什麼繞過台灣民選政府，一邊發放利益，一邊審判台灣人的民主選擇。當政治獻金也能成為追殺理由，所謂惠台就不再是善意，而是要求台灣先學會服從的政治糖衣。
　
（作者為公共議題評論者）
　
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