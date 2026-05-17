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自由開講》綏靖的血淚代價：歷史發生一次，我們不能再重蹈覆轍！

2026/05/17 18:00

◎ 宗政直言集

1938年9月，張伯倫從慕尼黑回到倫敦，走下飛機，手裡拿著剛簽好的協議，對聚集的人群說：「我帶回了我們時代的和平。」人群歡呼。沒有人想要戰爭，這是可以理解的。

1938年9月30日，甫返抵英國的內維爾·張伯倫向公眾展示由他及希特勒簽署的英德宣言。（取自維基百科）1938年9月30日，甫返抵英國的內維爾·張伯倫向公眾展示由他及希特勒簽署的英德宣言。（取自維基百科）但邱吉爾站在另一個地方，說了另一句話：「你們在戰爭與羞辱之間作選擇；你們選擇了羞辱，而你們仍將迎來戰爭。」

綏靖主義本質 要求民主社會一退再退

11個月後，納粹德國入侵波蘭，人類歷史上死亡人數最多的戰爭就此開始。英法在慕尼黑犧牲了捷克斯洛伐克，換來的不是和平，而是讓希特勒確信：民主國家沒有意志抵抗，可以繼續索取。這就是綏靖主義的本質——它從來不承認自己是軟弱，永遠打著和平旗幟，用「避免最壞結果」的名義，要求民主社會一退再退，直到退無可退。

今天，同樣的聲音又出現了。只是這一次，它穿著學術外衣，說著策略語言，出現在美國的智庫報告與雜誌投書裡。

美國智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein），普林斯頓博士、曾任美國海軍戰爭學院教職二十年，資歷看來無可挑剔。正因如此，他的論述在華府媒體圈被包裝成「冷靜、現實、避免戰爭」的理性聲音。但把他的主張拆開來看，邏輯結構驚人地熟悉：台灣應降低防衛意志、不要刺激北京、美國不應為台灣冒大國戰爭風險。2025年他在《時代》雜誌撰文，直接稱賴清德總統是「reckless leader」（魯莽的領導人），主張美國應「約束」台灣；同時，對中共長期的軍事恫嚇、飛彈部署、拒絕放棄武力犯台，措辭卻相對輕描淡寫。

金萊爾去年10月23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（取自時代雜誌官網）金萊爾去年10月23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（取自時代雜誌官網）這種論述，不只是立場問題，更是對美國二戰以來核心國策的背離。從羅斯福的「四大自由」、杜魯門的圍堵戰略、雷根的「以實力換和平」，到小布希與歐巴馬時代的印太民主承諾，美國外交政策的主軸從來不是「安撫極權、要求民主國家退縮」，而是支持自由民主陣營、嚇阻威權擴張。金萊爾的論述，恰恰把這個主軸倒轉過來：要求民主台灣自我約束，卻對極權北京的威脅保持理解與同情。這不是現實主義，這是把美國的戰略遺產拱手出賣，換取一種虛幻的短期安靜。

更值得正視的，是他今年對國民黨主席鄭麗文訪中一事的公開背書。金萊爾在Asia Times撰文，稱鄭麗文此行是美國避免台海戰爭的「off-ramp」，形容其路線是「務實與穩定」的展現，甚至在社群媒體上稱她值得諾貝爾和平獎。一位自稱研究中國國安的學者，用諾貝爾和平獎這個詞，來形容一名在北京接受「兩岸同根同源」民族論述框架的政治人物——這已不是學術分析，而是赤裸裸的政治背書。

鄭麗文在北京的表述，包括「台灣多數人祖先來自大陸、中華文化是台灣DNA」等說法，在北京的政治語境中從來不是單純的文化認同，而是支撐「兩岸同屬一中」與統一正當性的政治工具。把接受這套框架稱為「和平勇氣」，卻不檢視它是否正在削弱台灣的民主主體性與防衛韌性，是分析上的根本迴避，也是道德上的選擇性失明。

邱吉爾說過，綏靖者是餵鱷魚的人，希望鱷魚最後才吃掉自己。金萊爾的論述效果，正是在教人如何更有效率地餵，還同時說服被餵的人相信：這叫做和平。

台灣堅持防衛 是行使免於恐懼的自由

國民黨主席鄭麗文（左）4月訪問中國，與中共總書記習近平（右）會面。（美聯社檔案照）國民黨主席鄭麗文（左）4月訪問中國，與中共總書記習近平（右）會面。（美聯社檔案照） 羅斯福在1941年「四大自由」演說中，提出人類應守護「免於恐懼的自由」。這對台灣不是哲學概念，而是每天的現實處境——一個鄰近的極權政權至今宣稱擁有台灣，且從未放棄武力。台灣堅持防衛、深化民主盟友合作、清楚陳述主權立場，不是挑釁，而是行使免於恐懼的自由的基本權利。任何只要求台灣節制、卻對北京軍事脅迫保持沉默的論述，都不是中立，是偏袒；都不是避免戰爭，是在替侵略者降低風險成本。

羅斯福說過，美國不能幻想自己在極權主宰的世界秩序中獨善其身。這個邏輯今天依然成立，且更加緊迫：台灣若屈服於壓力，損失的不只是台灣，而是整個民主陣營在印太的嚇阻信用，是全球半導體供應鏈的戰略安全，是每一個相信民主制度的社會所賴以維繫的國際秩序。台灣的半導體產業撐起全球AI與科技供應鏈，台灣的地理位置守住第一島鏈。台灣不只是兩千三百萬人的家園，它是民主陣營能否在這個時代站穩腳步的關鍵節點。要求台灣退縮，就是要民主世界的防線從這裡開始潰散。

二戰已經用幾千萬條人命告訴世界：和平不是退讓來的。慕尼黑的教訓不是「當時應該再多談幾輪」，而是「對獨裁者的每一次退讓，都讓下一場戰爭更接近一步」。

台灣人想要和平，這是真的，也是正當的。但真正的和平與用退縮換來的短暫安靜，是截然不同的兩件事。前者建立在清楚的嚇阻能力、堅定的民主意志與可信的盟友承諾上；後者建立在幻覺上，而幻覺遲早會破碎，破碎的代價從來都由老百姓承擔，而不是撰寫智庫報告的人。

邱吉爾和羅斯福所代表的，不是好戰，而是清醒。今天台灣需要的，也是同樣的清醒：不被包裝成理性的退縮論帶著走，不讓打著「現實主義」旗號的學術語言，成為另一份慕尼黑協定的草稿。

台灣的半導體產業撐起全球AI與科技供應鏈。（路透檔案照）台灣的半導體產業撐起全球AI與科技供應鏈。（路透檔案照） 勇敢的台灣人，頭腦清醒！自由從來不是忍耐出來的！

（作者為IC設計公司執行長、國立臺北大學企業管理學系系友會秘書長）

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