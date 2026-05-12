自由開講》從台電字體到意識形態鬧劇：當公共議題淪為網路情緒投射

◎ 郭索

近日網路上流傳一張台電帳單對比圖，有人將不同時期的「台灣電力公司」字樣，硬是解讀成「國民黨華國美學」與「民進黨台獨美學」的對抗，甚至把字體風格與政治立場直接綁定，彷彿一張電費單就能代表國家認同與政黨意識形態。然而這種論述本身，其實正暴露出台灣網路輿論長期陷入的符號化與情緒化操作。字體設計本來就會隨時代、印刷技術與企業識別更新，結果到了某些人眼中，卻變成政治鬥爭的材料，最後只剩下廉價的貼標籤文化。

台電帳單字體對比圖。（資料照，民眾提供）更荒謬的是，部分網友開始替所謂「書法美學」上綱到文化高度，卻刻意忽略台電過去的企業識別與字體沿革，本就存在大量歷史借用與商業使用脈絡。若真要追究，當年相關字體設計是否取得完整授權、是否經過原作者于右任正式同意，本來就值得討論，而不是今天突然把某種字體神聖化，再將另一種較現代化、簡潔化的設計抹成「去中國化」。許多人嘴巴喊著尊重傳統文化，實際上只是把文化當成政治武器，一旦能夠拿來攻擊執政黨，就瞬間變成「文化保衛戰」，這種操作本身才是真正廉價。

至於有人藉題發揮，進一步批評電價政策，更是混淆視聽。台灣長期存在一種不合理的能源迷思，就是希望「用便宜電價維持高品質生活」，但當全球能源價格波動、基礎建設更新、電網韌性強化與再生能源投資都需要成本時，卻又拒絕面對電力本來就有價格。事實上，許多高耗能家庭長時間冷氣全開、大量使用高功率家電，卻要求全民一起吸收成本，最後形成台電龐大虧損，再回頭怪罪政府無能。這種「我享受、全民買單」的邏輯，本身才是真正不公平。能源從來不是免費午餐，誰使用更多資源，誰負擔更多成本，本來就是市場與公共財政最基本的原則。

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台灣真正該討論的，是如何建立合理能源價格制度、提升電網安全、降低對境外能源依賴，以及面對中共持續對台施壓下的能源韌性問題；台電使用天然氣占比頗高，自5月起氣源成本每月增加130億元。（路透資料照）當前台灣真正該討論的，不是電費單字體像不像「華國美學」，而是如何建立合理能源價格制度、提升電網安全、降低對境外能源依賴，以及面對中共持續對台施壓下的能源韌性問題。可惜的是，部分網路社群與政治側翼，總喜歡把所有議題簡化成藍綠對立，再用「台獨風格」、「中國風格」這種幼稚標籤製造流量。最後真正重要的公共政策沒有人關心，只剩下一群人在社群平台上對著字體高潮。當社會開始把審美與政治徹底綁死，任何設計、任何文化、任何制度都能被扭曲成政治鬥爭工具，這才是台灣公共討論最悲哀的地方。

（作者為自由評論者）

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