自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從台電字體到意識形態鬧劇：當公共議題淪為網路情緒投射

2026/05/12 15:00

◎ 郭索

近日網路上流傳一張台電帳單對比圖，有人將不同時期的「台灣電力公司」字樣，硬是解讀成「國民黨華國美學」與「民進黨台獨美學」的對抗，甚至把字體風格與政治立場直接綁定，彷彿一張電費單就能代表國家認同與政黨意識形態。然而這種論述本身，其實正暴露出台灣網路輿論長期陷入的符號化與情緒化操作。字體設計本來就會隨時代、印刷技術與企業識別更新，結果到了某些人眼中，卻變成政治鬥爭的材料，最後只剩下廉價的貼標籤文化

台電帳單字體對比圖。（資料照，民眾提供）台電帳單字體對比圖。（資料照，民眾提供）更荒謬的是，部分網友開始替所謂「書法美學」上綱到文化高度，卻刻意忽略台電過去的企業識別與字體沿革，本就存在大量歷史借用與商業使用脈絡。若真要追究，當年相關字體設計是否取得完整授權、是否經過原作者于右任正式同意，本來就值得討論，而不是今天突然把某種字體神聖化，再將另一種較現代化、簡潔化的設計抹成「去中國化」。許多人嘴巴喊著尊重傳統文化，實際上只是把文化當成政治武器，一旦能夠拿來攻擊執政黨，就瞬間變成「文化保衛戰」，這種操作本身才是真正廉價。

至於有人藉題發揮，進一步批評電價政策，更是混淆視聽。台灣長期存在一種不合理的能源迷思，就是希望「用便宜電價維持高品質生活」，但當全球能源價格波動、基礎建設更新、電網韌性強化與再生能源投資都需要成本時，卻又拒絕面對電力本來就有價格。事實上，許多高耗能家庭長時間冷氣全開、大量使用高功率家電，卻要求全民一起吸收成本，最後形成台電龐大虧損，再回頭怪罪政府無能。這種「我享受、全民買單」的邏輯，本身才是真正不公平。能源從來不是免費午餐，誰使用更多資源，誰負擔更多成本，本來就是市場與公共財政最基本的原則

台灣真正該討論的，是如何建立合理能源價格制度、提升電網安全、降低對境外能源依賴，以及面對中共持續對台施壓下的能源韌性問題；台電使用天然氣占比頗高，自5月起氣源成本每月增加130億元。（路透資料照）台灣真正該討論的，是如何建立合理能源價格制度、提升電網安全、降低對境外能源依賴，以及面對中共持續對台施壓下的能源韌性問題；台電使用天然氣占比頗高，自5月起氣源成本每月增加130億元。（路透資料照）當前台灣真正該討論的，不是電費單字體像不像「華國美學」，而是如何建立合理能源價格制度、提升電網安全、降低對境外能源依賴，以及面對中共持續對台施壓下的能源韌性問題。可惜的是，部分網路社群與政治側翼，總喜歡把所有議題簡化成藍綠對立，再用「台獨風格」、「中國風格」這種幼稚標籤製造流量。最後真正重要的公共政策沒有人關心，只剩下一群人在社群平台上對著字體高潮。當社會開始把審美與政治徹底綁死，任何設計、任何文化、任何制度都能被扭曲成政治鬥爭工具，這才是台灣公共討論最悲哀的地方。

（作者為自由評論者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書