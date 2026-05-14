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自由開講》當突圍被質疑：台灣最危險的不是封鎖，而是失敗主義

2026/05/14 20:00

◎ 蕭錫惠

總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問友邦史瓦帝尼。（總統府提供）總統賴清德突破中國外交封鎖，成功訪問友邦史瓦帝尼。（總統府提供）

當真正的封鎖開始時，最危險的，往往不是敵人的軍艦，而是自己內部的失敗主義。

賴清德總統這次出訪史瓦帝尼，真正重要的，不只是「去了哪裡」，而是台灣在中共高強度封鎖與外交打壓下，仍然找到方法完成任務、安全返國。

這不是普通外交。

這是一次突圍。

當中國試圖建立「台灣總統無法自由出訪」的政治現實時，台灣這次成功繞過封鎖，本身就是一種戰略反制。它未必完美，但它打破了中共原本想塑造的全面壓制敘事。

一架專機在夜色中繞過敏感空域返台，映照的，其實是整個台灣未來的命運航線。

真正的國際政治，從來不是教科書裡的靜態理論，而是在高壓環境下，國家是否還有能力找到生存空間。

總統賴清德搭史瓦帝尼國王專機返抵國門，4架F-16V戰機護航。（軍聞社）總統賴清德搭史瓦帝尼國王專機返抵國門，4架F-16V戰機護航。（軍聞社）

以色列在包圍中建國，烏克蘭在戰火中求生。台灣面對的，則是全球第二大極權國家的長期壓迫。在這種環境下，「突破封鎖」本身，就是能力。

當史瓦帝尼副總理陪同專機跨越印度洋時，台灣其實已經進入一種過去從未經歷過的外交時代。那不只是一次飛行任務，而是一場國家安全、外交協調與戰略韌性的壓力測試。

但台灣長期存在一個問題：太多活在象牙塔裡的空談型知識份子。

他們熟悉理論，卻缺乏現實壓力；擅長批判，卻缺少解決問題的能力；習慣解構一切，卻很少真正承擔責任。

每當台灣試圖突破困境時，總有人第一時間不是思考如何強化自身能力，而是開始討論：是不是刺激中國？是不是不夠務實？是不是不該走這條路？

這種「投降式現實主義」，才是真正危險的地方。

因為它表面上談的是穩定，骨子裡其實是在逐漸接受封鎖、合理化壓迫，最後慢慢失去反抗意志

部分學界最大的問題，不是知識不足，而是缺乏戰略現實感。當世界已進入地緣政治與國家安全重新洗牌的時代，仍有人停留在冷戰結束後的幻想裡，以為只要降低衝突、避免刺激，就能換來安全。

但歷史早已證明，極權從來不會因為善意而停止擴張。

真正成熟的國家，不是沒有危機，而是在危機出現時，仍然有能力行動。

這次史瓦帝尼專機外交，也許不是最理想模式，但它證明了一件事：即使面對封鎖，台灣仍然有突破能力

這比坐在教室裡談「理論上應該如何」，更接近真實世界。

因為現實世界，不是論文口試，而是生存競爭。

真正的危險，不是中國試圖封鎖台灣，而是台灣內部仍有人習慣替封鎖尋找理由。

當一個社會開始把「努力活下來」視為挑釁時，

代表它還沒有真正理解自己的處境

針對賴總統搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國一事，前國民黨主席洪秀柱回應，身為總統出去應堂堂正正、光明正大，偷雞摸狗很沒面子。（資料照）針對賴總統搭乘史瓦帝尼國王專機出訪史國一事，前國民黨主席洪秀柱回應，身為總統出去應堂堂正正、光明正大，偷雞摸狗很沒面子。（資料照）

（作者為自由撰稿人）

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