美台觀測站》「 對中共的讓步」 美國務院評藍白閹割軍購

立法院兩個在野黨聯手通過了「精準閹割版」的軍購條例，刪掉了關鍵的無人機產業、指管系統、台灣廠商的委購等項目，然後加入各種卡關軍購的規定。對此，中央社第一時間詢問美國國務院的看法，國務院發言人表示：對於這項國防特別預算在歷經無益處的拖延後通過，美方感到備受鼓舞，不過美方也提醒，後續軍售項目若有資金上的延宕，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「 #對中國共產黨的讓步」。

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

美方表示：延宕資金及已規劃的防衛方案就是「對中國共產黨的讓步」



美方表示，延宕資金及已規劃的防衛方案就是「對中國共產黨的讓步」，圖為聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（左）（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（右）（John Curtis）。（取自貼文） 立法院兩個在野黨聯手通過了「精準閹割版」的軍購條例，刪掉了關鍵的無人機產業、指管系統、台灣廠商的委購等項目，然後加入各種卡關軍購的規定。

對此，中央社第一時間詢問美國國務院的看法，國務院發言人表示：對於這項國防特別預算在歷經無益處的拖延後通過，美方感到備受鼓舞，不過美方也提醒，後續軍售項目若有資金上的延宕，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「 #對中國共產黨的讓步」。



最新消息，在5月11日刊出的路透社報導說，美方行政官員表示對在野黨通過的版本「感到失望」，希望原本提出的版本可以再度全數通過。

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"Our position on Taiwan's defense ⁠budget ... is that it was disappointing in that there was some stuff left on the cutting room floor that we believe still needs to be funded,” "We'd ‌like ⁠to see the rest of the original proposed package funded.”



藍白共推的7800億國防特別條例版本，立法院於5月8日三讀通過。（資料照） 通過的版本包括 #資金與項目的大幅減少，還有 #大幅的延遲。

看起來資金上的延宕是必然的，因為軍購條例加入了幾項神奇的規定。在軍購的部份，第一部份在野黨只有先通過已經有發價書的部份三千億，此部份把金額定死，以致後續完全沒有談判議價的空間，當匯率或者生產成本有所波動的時候，我們也無法因應。



第二部份四千多億還限定需要在「一年內」同意出售才能動用預算，把8年要用的錢壓縮到1年，這就是故意要讓軍購案無法執行的。

然後更重要的是，接下來我們會看到立院不斷地繼續卡住我們要買的軍購，因為條例裡面還規定了，以後編國防特別預算都要「先由立院同意」，行政院才能啟動程序來編預算，編完再送審，而 #不是照正常流程由行政院編給立法院審。那之後每一筆的軍購立法院只要通通不同意，或者一次給你拖半年，這樣就什麼都不用做了。



我們認為刪掉對台灣廠商委購與商購、阻止台灣壯大產業鏈，尤其是無人機相關的部份是非常精準的一個打擊，受影響的還包括大批傳統產業，預估有好幾萬個工作機會的影響。

未來的戰場重點是在無人載具。現在看看烏克蘭就知道了，現在烏克蘭已經掌握足以反攻俄國的無人大軍實力



5月9日，俄羅斯與行第81屆「勝利日」閱兵，然而，現在的莫斯科到處都是驚慌失措的驚弓之鳥，密密麻麻佈置防空點位防止無人機來襲，閱兵的時候還不敢把坦克或任何大型載具拿出來，因為害怕被烏克蘭無人機襲擊。



俄羅斯於5月9日舉行第81屆「勝利日」閱兵，密密麻麻佈置防空點位防止無人機來襲。（美聯社檔案照）就在俄羅斯慶祝二戰勝利日閱兵的前夕，烏克蘭再次展開大規模的無人機攻勢，這次的打擊目標直指俄羅斯南部的核心空中交通管制中心，城市的名稱叫做羅斯托夫。而這座位於羅斯托夫的區域航管設施在受襲後，造成大量航班取消，超過1.4萬名旅客滯留。俄羅斯南部多達13座機場被迫全面停航。受影響的範圍涵蓋索契、格羅茲尼及伏爾加格勒等關鍵城市。這起事件顯示烏克蘭的無人機戰術已經從早期的象徵性騷擾，轉向針對俄羅斯後方基礎設施與交通網絡的癱瘓式打擊。值得關注的是，本次攻擊的地理範圍已延伸至烏拉山區，證明烏克蘭的長程無人機技術與作戰能力仍在持續進化。



也就是說，未來戰場的嚇阻能力除了傳統的長程飛彈之外，最重要的關鍵就是無人機了。這次的特別預算受阻，當然沒辦法、也不應該成為我們加強國防實力的阻力，各界必須要繼續努力。（被影響到的傳統產業們，也必須要給予中國國民黨的民代、要選縣市首長的候選人更多壓力才對）



美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）在軍購條例通過後，一方面對此發布聲明表達歡迎，一方面也敦促「盡快批准補充國防預算，以加快採購關鍵的美國國防裝備，並強化投資不對稱作戰能力及本土國防生產」。他們強調「 #美國國會將繼續支持台灣自我防衛的能力及維護台灣海峽的穩定」。



整體來說，美國看的不是到底買了多少武器，而是台灣是否能夠讓整體防衛能力與策略有所提升。這大半年來，國會藍白兩黨把所有的力氣都花在批評購買武器，然後把所有其他的部份都刪掉。



大家要知道的是，重點從來就不是武器的多寡，而是台灣能否持續加強「不對稱自衛能力」，除了買武器，還有整個系統的建構，還有國防工業的建構。 #在野黨團一面批評台灣太過依靠美國， #一面又把我們建構國防產業實力的計劃通通刪掉，這是完全說不過去的，唯一的解釋就是只想要弱化台灣。



未來戰場的嚇阻能力除了傳統的長程飛彈之外，最重要的關鍵就是無人機了。圖為一名美軍官兵正在操作小型無人機。（彭博檔案照） 還是同一句老話，我們想要怎麼樣的生活？想要怎麼樣保衛我們的家園（還是只想要投降）？這是我們必須要自己決定的事情。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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