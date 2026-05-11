美台觀測站》「 對中共的讓步」 美國務院評藍白閹割軍購

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美方表示：延宕資金及已規劃的防衛方案就是「對中國共產黨的讓步」
美方表示，延宕資金及已規劃的防衛方案就是「對中國共產黨的讓步」，圖為聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（左）（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（右）（John Curtis）。（取自貼文） 立法院兩個在野黨聯手通過了「精準閹割版」的軍購條例，刪掉了關鍵的無人機產業、指管系統、台灣廠商的委購等項目，然後加入各種卡關軍購的規定。
對此，中央社第一時間詢問美國國務院的看法，國務院發言人表示：對於這項國防特別預算在歷經無益處的拖延後通過，美方感到備受鼓舞，不過美方也提醒，後續軍售項目若有資金上的延宕，延後對其他已規劃的防衛能力提供經費，就是「 #對中國共產黨的讓步」。
最新消息，在5月11日刊出的路透社報導說，美方行政官員表示對在野黨通過的版本「感到失望」，希望原本提出的版本可以再度全數通過。
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"Our position on Taiwan's defense budget ... is that it was disappointing in that there was some stuff left on the cutting room floor that we believe still needs to be funded,” "We'd like to see the rest of the original proposed package funded.”
藍白共推的7800億國防特別條例版本，立法院於5月8日三讀通過。（資料照） 通過的版本包括 #資金與項目的大幅減少，還有 #大幅的延遲。
看起來資金上的延宕是必然的，因為軍購條例加入了幾項神奇的規定。在軍購的部份，第一部份在野黨只有先通過已經有發價書的部份三千億，此部份把金額定死，以致後續完全沒有談判議價的空間，當匯率或者生產成本有所波動的時候，我們也無法因應。
第二部份四千多億還限定需要在「一年內」同意出售才能動用預算，把8年要用的錢壓縮到1年，這就是故意要讓軍購案無法執行的。
然後更重要的是，接下來我們會看到立院不斷地繼續卡住我們要買的軍購，因為條例裡面還規定了，以後編國防特別預算都要「先由立院同意」，行政院才能啟動程序來編預算，編完再送審，而 #不是照正常流程由行政院編給立法院審。那之後每一筆的軍購立法院只要通通不同意，或者一次給你拖半年，這樣就什麼都不用做了。
我們認為刪掉對台灣廠商委購與商購、阻止台灣壯大產業鏈，尤其是無人機相關的部份是非常精準的一個打擊，受影響的還包括大批傳統產業，預估有好幾萬個工作機會的影響。
未來的戰場重點是在無人載具。現在看看烏克蘭就知道了，現在烏克蘭已經掌握足以反攻俄國的無人大軍實力
5月9日，俄羅斯與行第81屆「勝利日」閱兵，然而，現在的莫斯科到處都是驚慌失措的驚弓之鳥，密密麻麻佈置防空點位防止無人機來襲，閱兵的時候還不敢把坦克或任何大型載具拿出來，因為害怕被烏克蘭無人機襲擊。
俄羅斯於5月9日舉行第81屆「勝利日」閱兵，密密麻麻佈置防空點位防止無人機來襲。（美聯社檔案照）就在俄羅斯慶祝二戰勝利日閱兵的前夕，烏克蘭再次展開大規模的無人機攻勢，這次的打擊目標直指俄羅斯南部的核心空中交通管制中心，城市的名稱叫做羅斯托夫。而這座位於羅斯托夫的區域航管設施在受襲後，造成大量航班取消，超過1.4萬名旅客滯留。俄羅斯南部多達13座機場被迫全面停航。受影響的範圍涵蓋索契、格羅茲尼及伏爾加格勒等關鍵城市。這起事件顯示烏克蘭的無人機戰術已經從早期的象徵性騷擾，轉向針對俄羅斯後方基礎設施與交通網絡的癱瘓式打擊。值得關注的是，本次攻擊的地理範圍已延伸至烏拉山區，證明烏克蘭的長程無人機技術與作戰能力仍在持續進化。
也就是說，未來戰場的嚇阻能力除了傳統的長程飛彈之外，最重要的關鍵就是無人機了。這次的特別預算受阻，當然沒辦法、也不應該成為我們加強國防實力的阻力，各界必須要繼續努力。（被影響到的傳統產業們，也必須要給予中國國民黨的民代、要選縣市首長的候選人更多壓力才對）
美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）在軍購條例通過後，一方面對此發布聲明表達歡迎，一方面也敦促「盡快批准補充國防預算，以加快採購關鍵的美國國防裝備，並強化投資不對稱作戰能力及本土國防生產」。他們強調「 #美國國會將繼續支持台灣自我防衛的能力及維護台灣海峽的穩定」。
整體來說，美國看的不是到底買了多少武器，而是台灣是否能夠讓整體防衛能力與策略有所提升。這大半年來，國會藍白兩黨把所有的力氣都花在批評購買武器，然後把所有其他的部份都刪掉。
大家要知道的是，重點從來就不是武器的多寡，而是台灣能否持續加強「不對稱自衛能力」，除了買武器，還有整個系統的建構，還有國防工業的建構。 #在野黨團一面批評台灣太過依靠美國， #一面又把我們建構國防產業實力的計劃通通刪掉，這是完全說不過去的，唯一的解釋就是只想要弱化台灣。
未來戰場的嚇阻能力除了傳統的長程飛彈之外，最重要的關鍵就是無人機了。圖為一名美軍官兵正在操作小型無人機。（彭博檔案照） 還是同一句老話，我們想要怎麼樣的生活？想要怎麼樣保衛我們的家園（還是只想要投降）？這是我們必須要自己決定的事情。
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