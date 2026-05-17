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沈榮欽國際視野》微知識：找到外星人了嗎？

NASA最終報告顯示，截至2023年為止，沒有任何證據支持「 UAP來自外星科技」這一論點，不過NASA還會搜尋更多數據，繼續尋找外星生命。本次戰爭部等機構公布的UAP影像和文件，大多已經為五角大廈和NASA專家分析過，尚未發現任何和外星生命有關的證據。雖在意料之內，但仍不免微感失望。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/05/17 11:30

沈榮欽

根據美國總統川普指示，五角大廈和其他聯邦機構公佈了與「外星人和地外生命、不明空中現象和不明飛行物」相關的政府文件後，截至目前所見的結果，基本上與先前兩份權威報告的結論一致。

NASA最終報告顯示，截至2023年為止，沒有任何證據支持「UAP來自外星科技」這一論點，不過NASA還會搜尋更多數據，繼續尋找外星生命；示意圖。（資料照）NASA最終報告顯示，截至2023年為止，沒有任何證據支持「UAP來自外星科技」這一論點，不過NASA還會搜尋更多數據，繼續尋找外星生命；示意圖。（資料照）2021年，五角大廈曾經發布一份UAP調查報告，結論是未發現任何證據顯示此類現象與外星人或地外活動有關。

2023年，NASA專門成立UAP獨立研究小組，由相關領域的頂尖科學家、數據科學家、AI 業者以及航太專家組成，NASA並資助了大量的系外行星和生物特徵研究計畫，同時和多個機構合作以便搜集最廣泛的資料，以分析包括每年新增10萬起報告在內的資料。

美國總統川普表示，他的政府對「不明飛行物」（UFO）相關資料的審查，發現了許多「有趣」的文件。（美聯社檔案照）美國總統川普表示，他的政府對「不明飛行物」（UFO）相關資料的審查，發現了許多「有趣」的文件。（美聯社檔案照）NASA最終報告顯示，截至2023年為止，沒有任何證據支持「UAP來自外星科技」這一論點，不過NASA還會搜尋更多數據，繼續尋找外星生命。本次戰爭部等機構公布的UAP影像和文件，大多已經為五角大廈和NASA專家分析過，尚未發現任何和外星生命有關的證據。雖在意料之內，但仍不免微感失望。

除非未來能夠公布更顛覆性的資料，否則本次公布UAP相關文件，不但沒有為坊間數十年來傳說的外星現象提供證據，反而強化了「費米悖論」（Fermi Paradox）：為什麼宇宙擁有如此長遠的年齡與驚人龐大的星體數量，代表地外文明應該廣泛存在，但人類卻未發現任何相關證據？

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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