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名家分享~趙曉慧》川習會政治大秀 不會有正面結果～

川普之所以會對習近平笑臉相向，只是表面的客套，骨子裏他對美國利益錙銖必較，是個剽悍的鷹派，加上國會不分紅藍一致對中共是鷹派，所以，美國當前在任何領域上，對中國的策略就是「全面防堵」。
名家分享

名家分享

2026/05/11 18:00

◎ 趙曉慧

中國外交部宣布，美國總統川普將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。圖為川習去年於APEC會晤。（法新社檔案照）中國外交部宣布，美國總統川普將於5月13日至15日對中國進行國是訪問。圖為川習去年於APEC會晤。（法新社檔案照）

2026川習會，無非是一場「笑裡藏刀」的政治大秀，不會有什麼正面結果。

兩大陣營的政治體制完全不相容，一個民主法治，一個共產獨裁殘暴。

不是美國容不下中共國，是中共處心積慮要鯨吞蠶食美國，在政治、經濟等各領域全面取代美國，成為世界的霸主。

川普對習近平笑臉相向，這只是表面上的客套，骨子裏他對美國利益錙銖必較、寸土不讓，是個剽悍的鷹派。

一個鷹派的老闆，就會有一個鷹派的團隊（內閣），更何況美國的國會系統是不分紅藍一致對中共是鷹派。

也就是說，「全面防堵中共」就是美國現在不分黨派的基本國策，套用在任何領域上

川普回鍋白宮之後，在全世界幹的所有髒活，包括扳倒委內瑞拉馬杜羅獨裁政權、斬首伊朗哈米尼神棍政權，都是扳倒中共的前菜序曲。

畢竟，在2016年川普上任美國總統之前，美國歷任總統對中國的綏靖政策，讓美國受害太深，國本都快守不住了。

川普要怎麼讓習近平願意買美國的大豆、波音客機？就是「要挾」而已，談判桌上的施壓，絕不可能像國民黨那樣用跪的、用舔的

川普會透過「要挾」讓習近平買美國的波音客機與大豆，不會像國民黨那般用跪的、用舔的；圖為波音787-9。（法新社檔案照）川普會透過「要挾」讓習近平買美國的波音客機與大豆，不會像國民黨那般用跪的、用舔的；圖為波音787-9。（法新社檔案照）

習近平當然也不是省油的燈，儘管中共的命運已經敲響喪鐘，步上衰敗的命運，但習近平現在還有最後一絲餘力做抵抗。

美中較量，最後誰勝誰敗？就看誰的拳頭大而已，道理就是這麼簡單粗暴。

川普回鍋白宮之後，美國原本流失的國力迅速的恢復著，包括在國際上、在海權上、在能源戰爭上，都漸漸拿回自己的主導權，壓制了中共。

接下來的中共，已經沒有能力擊倒美國，能保住自己最後的一口氣就夠習近平忙翻了

至於台灣，根本不用擔心川普會出賣台灣，我要連續說三遍：沒這回事、沒這回事、沒這回事！

川普腦袋裡的邏輯只有三個：

一是「兩岸維持現狀」，誰都不要片面改變現狀，這才是符合美國最大的利益。這也是美國的基本國策，無論紅藍誰執政都一樣。

二是美國既然奉行「兩岸維持現狀」，川普依舊只承認中共是唯一代表中國的政權，但「台灣是台灣」，台灣受到《臺灣關係法》的保障

還是老調會拿出來微波加熱，中共宣稱台灣是中國的一部分，美國對此說法表示尊重，但也只是這樣。翻譯成白話文，「你說的我聽到了」，或是像公文上回批「知悉」，或是通訊軟體的語言「已讀不回」。

三是台灣現在很有錢，股市已經晉身全球第六大，在美中博弈裡扮演很多不能取代的角色，包括地緣政治上的印太防線、AI算力科技競賽「非紅供應鏈」的忠實供應鏈夥伴、軍備武器的大買家。

川普認為，台灣股市已晉身全球第六大，在美中博弈裡扮演很多不能取代的角色；示意圖。（資料照）川普認為，台灣股市已晉身全球第六大，在美中博弈裡扮演很多不能取代的角色；示意圖。（資料照）

什麼美國不讓賴清德過境美國，這只是美國安撫中共所給的一點「小惠」，撼動不了台美關係的根本。

美國何必犯傻把台灣推向中共？中共拿下台灣，等於是為自己裝上一個強大的外掛系統，變強大之後更有能力對付美國，美國有這麼笨嗎？

「大豆」與「AI算力晶片」，哪個對美國最有價值？這不用我多說了。

（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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