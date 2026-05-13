自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》軍購預算僵局 恐讓台灣錯失國防改革黃金期

2026/05/13 20:00

◎ 楊聰榮

澳洲退役陸軍少將Mick Ryan（第一排中間）認為，對台灣而言真正需要注意的，不只是「要不要增加軍費」，而是我們是否準備好進入新世代戰爭型態。（科技、民主與社會研究中心提供）澳洲退役陸軍少將Mick Ryan（第一排中間）認為，對台灣而言真正需要注意的，不只是「要不要增加軍費」，而是我們是否準備好進入新世代戰爭型態。（科技、民主與社會研究中心提供）澳洲退役陸軍少將Mick Ryan近期對台灣國防發展提出的觀察，值得台灣社會嚴肅看待。這並不只是一次單純的國際軍事評論，而是一名長期研究現代戰爭、俄烏戰爭與印太安全局勢的軍事專家，在實際訪台後所提出的警訊。對台灣而言，真正需要注意的重點，不只是「要不要增加軍費」，而是台灣是否已經準備好進入新世代戰爭型態。

俄烏戰爭已經徹底改變全球對現代戰爭的理解。過去許多人仍停留在大型軍艦、戰機與傳統重裝甲決勝的思維，如今戰場現實卻顯示，大量低成本無人機、分散式指揮系統、即時情報整合與全民韌性動員，反而成為決定戰局的重要關鍵。烏克蘭利用低成本無人機消耗俄軍高價裝備，美軍近年也開始大規模調整無人化作戰體系，甚至在中東軍事行動中首次實戰運用低成本自殺式無人機系統。

在這樣的背景下，Ryan對台灣擴大無人機防衛規模表示肯定，並非客套話，而是反映出台灣確實開始朝正確方向前進。根據他接受中央社訪問時的說法，若國防特別預算順利推動，台灣將可採購30萬架無人機，同時升級C2ISR，也就是指揮、管制、通信、情報、監控與偵察系統，並整合全國防空與反導彈網路

很多人只注意到「30萬架無人機」這個數字，卻忽略真正重要的核心並不是數量，而是整體作戰模式的改變。現代戰場比拼的早已不是單一武器性能，而是感測器、衛星、資料鏈、AI分析與分散式節點能否快速整合。換句話說，真正決定戰力的，不只是飛機或飛彈，而是背後整個數位化作戰網路。

台灣近年積極推動不對稱作戰，也逐漸朝向「刺蝟化防衛」方向發展。從海馬士火箭系統、岸置飛彈、機動雷達，到各型偵蒐與攻擊無人機，國軍其實已開始建立分散式打擊能力。問題在於，這類改革需要長時間穩定投資，最怕的就是政治爭議反覆拖延。

近年來國軍已開始建立分散式打擊能力，從攻擊無人機、海馬士火箭系統、岸置飛彈與機動雷達等，積極推動不對稱作戰；示意圖。（資料照）近年來國軍已開始建立分散式打擊能力，從攻擊無人機、海馬士火箭系統、岸置飛彈與機動雷達等，積極推動不對稱作戰；示意圖。（資料照）Ryan特別點出，台灣國內目前尚未對國防投資形成明確政治承諾，這可能讓轉型進程受到耽誤。這句話其實相當直接。對外部觀察者而言，真正令人擔憂的，不只是中國軍事壓力，而是台灣內部是否願意長期承擔防衛成本。當立法院圍繞國防特別預算持續陷入對立，國際盟友看到的訊號，往往不是民主辯論，而是戰略意志是否穩定。

更值得注意的是，澳洲與日本目前正在快速深化軍事合作。Ryan提到，澳日雙方正建立歷來最緊密的雙邊防衛關係，包括聯合規劃機制、嚇阻方案、日本參與AUKUS演習，以及澳洲向日本採購新型護衛艦等合作。

這代表整個印太安全架構已經進入新階段。過去各國仍傾向各自防衛，如今則逐漸形成區域聯防網絡日本增加國防支出至GDP 2%，澳洲投入AUKUS核潛艦與長程打擊能力，美國則持續強化第一島鏈部署。整個印太區域其實都在加速調整安全戰略。

台灣若仍把國防議題視為短期政黨攻防，就可能錯失整個區域安全重組的時機。因為現代國防改革不像購買消費品，不是今天編預算、明天就能形成戰力。無論無人機供應鏈、衛星通訊、AI作戰系統、後備動員改革，甚至民間韌性建設，都需要長期投入與制度整合。

Ryan特別提到，台灣全民防衛動員署的社會動員模式值得澳洲研究，這點尤其值得台灣社會重新認識。許多人過去將全民防衛理解成傳統教召或戰時徵召，但現代韌性戰爭的核心，其實是整個社會在面對灰色地帶衝突、資訊戰、網路攻擊與基礎設施破壞時，是否仍能維持正常運作。

俄烏戰爭已經證明，真正難被擊倒的國家，往往不是武器最多的國家，而是社會韌性最高的國家。當電力、交通、網路與地方行政仍能持續運作，侵略方就難以快速摧毀對手意志。

現代韌性戰爭的核心，其實是整個社會在面對灰色地帶衝突、資訊戰、網路攻擊與基礎設施破壞時，是否仍能維持正常運作；示意圖。（路透檔案照）現代韌性戰爭的核心，其實是整個社會在面對灰色地帶衝突、資訊戰、網路攻擊與基礎設施破壞時，是否仍能維持正常運作；示意圖。（路透檔案照）Ryan同時提醒，中國也正在研究近期中東衝突與美軍作戰經驗。這同樣值得台灣警惕。現代戰爭已進入全球即時學習時代，各國都會從每一場戰爭吸收新戰術、新弱點與新技術。從俄烏戰爭到中東衝突，全球主要軍事強權都在觀察無人機消耗率、飛彈庫存、後勤壓力與防空系統漏洞。

這也意味著，台灣沒有太多時間可以浪費。國防轉型真正可怕的地方，不是改革太快，而是改革太慢。因為對手不會停下腳步等待台灣完成內部政治協商。國際局勢正在快速變化，印太安全網絡也正在重組。當澳洲、日本甚至歐洲國家都開始重新檢討國防戰略時，台灣更不可能置身事外

對台灣而言，未來真正的挑戰，不只是增加多少軍費，而是如何建立跨黨派、跨世代的安全共識。因為國防從來不是單一政黨的議題，而是整個社會是否願意共同承擔生存風險的問題。民主社會當然可以辯論預算規模與配置方式，但如果連最基本的安全投資都無法形成穩定共識，外界自然會質疑台灣是否真的理解自身所面對的威脅。

台灣正在進入一個新的安全時代。從無人機、AI作戰、全民韌性到印太聯防，整個戰爭型態已經全面改變。問題不再是台灣要不要轉型，而是能否在時間還來得及之前完成轉型。澳洲退將Ryan的觀察，其實反映出整個印太安全格局正在快速重組。從俄烏戰爭到中東衝突，全球主要國家都已體認到，現代戰爭不再只是軍備競賽，而是無人化、數位化、分散化與全民韌性的全面競爭。日本與澳洲正在加速強化防衛合作，美國則持續重整第一島鏈戰略布局，台灣若仍陷入短期政治攻防與預算僵局，真正被拖延的不只是採購進度，而是整體國防轉型的黃金時間

對台灣而言，建立穩定且長期的安全共識，推動無人機、防空系統、AI作戰網絡與全民防衛整合，已經不是選項，而是面對區域壓力下的必要工程。唯有在民主制度下凝聚足夠的戰略意志，台灣才能在快速變動的國際局勢中維持嚇阻能力與生存空間。畢竟國防真正要守護的，不只是領土，更是台灣社會持續自由運作的能力。

對台灣而言，推動AI作戰網絡與全民防衛整合，已經不是選項，而是面對區域壓力下的必要工程；示意圖。（法新社檔案照）對台灣而言，推動AI作戰網絡與全民防衛整合，已經不是選項，而是面對區域壓力下的必要工程；示意圖。（法新社檔案照）（時事評論員，公督盟評審委員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書