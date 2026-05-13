自由開講》軍購預算僵局 恐讓台灣錯失國防改革黃金期

◎ 楊聰榮

澳洲退役陸軍少將Mick Ryan（第一排中間）認為，對台灣而言真正需要注意的，不只是「要不要增加軍費」，而是我們是否準備好進入新世代戰爭型態。（科技、民主與社會研究中心提供）澳洲退役陸軍少將Mick Ryan近期對台灣國防發展提出的觀察，值得台灣社會嚴肅看待。這並不只是一次單純的國際軍事評論，而是一名長期研究現代戰爭、俄烏戰爭與印太安全局勢的軍事專家，在實際訪台後所提出的警訊。對台灣而言，真正需要注意的重點，不只是「要不要增加軍費」，而是台灣是否已經準備好進入新世代戰爭型態。

俄烏戰爭已經徹底改變全球對現代戰爭的理解。過去許多人仍停留在大型軍艦、戰機與傳統重裝甲決勝的思維，如今戰場現實卻顯示，大量低成本無人機、分散式指揮系統、即時情報整合與全民韌性動員，反而成為決定戰局的重要關鍵。烏克蘭利用低成本無人機消耗俄軍高價裝備，美軍近年也開始大規模調整無人化作戰體系，甚至在中東軍事行動中首次實戰運用低成本自殺式無人機系統。

在這樣的背景下，Ryan對台灣擴大無人機防衛規模表示肯定，並非客套話，而是反映出台灣確實開始朝正確方向前進。根據他接受中央社訪問時的說法，若國防特別預算順利推動，台灣將可採購30萬架無人機，同時升級C2ISR，也就是指揮、管制、通信、情報、監控與偵察系統，並整合全國防空與反導彈網路。

請繼續往下閱讀...

很多人只注意到「30萬架無人機」這個數字，卻忽略真正重要的核心並不是數量，而是整體作戰模式的改變。現代戰場比拼的早已不是單一武器性能，而是感測器、衛星、資料鏈、AI分析與分散式節點能否快速整合。換句話說，真正決定戰力的，不只是飛機或飛彈，而是背後整個數位化作戰網路。

台灣近年積極推動不對稱作戰，也逐漸朝向「刺蝟化防衛」方向發展。從海馬士火箭系統、岸置飛彈、機動雷達，到各型偵蒐與攻擊無人機，國軍其實已開始建立分散式打擊能力。問題在於，這類改革需要長時間穩定投資，最怕的就是政治爭議反覆拖延。

近年來國軍已開始建立分散式打擊能力，從攻擊無人機、海馬士火箭系統、岸置飛彈與機動雷達等，積極推動不對稱作戰；示意圖。（資料照）Ryan特別點出，台灣國內目前尚未對國防投資形成明確政治承諾，這可能讓轉型進程受到耽誤。這句話其實相當直接。對外部觀察者而言，真正令人擔憂的，不只是中國軍事壓力，而是台灣內部是否願意長期承擔防衛成本。當立法院圍繞國防特別預算持續陷入對立，國際盟友看到的訊號，往往不是民主辯論，而是戰略意志是否穩定。

更值得注意的是，澳洲與日本目前正在快速深化軍事合作。Ryan提到，澳日雙方正建立歷來最緊密的雙邊防衛關係，包括聯合規劃機制、嚇阻方案、日本參與AUKUS演習，以及澳洲向日本採購新型護衛艦等合作。

這代表整個印太安全架構已經進入新階段。過去各國仍傾向各自防衛，如今則逐漸形成區域聯防網絡。日本增加國防支出至GDP 2%，澳洲投入AUKUS核潛艦與長程打擊能力，美國則持續強化第一島鏈部署。整個印太區域其實都在加速調整安全戰略。

台灣若仍把國防議題視為短期政黨攻防，就可能錯失整個區域安全重組的時機。因為現代國防改革不像購買消費品，不是今天編預算、明天就能形成戰力。無論無人機供應鏈、衛星通訊、AI作戰系統、後備動員改革，甚至民間韌性建設，都需要長期投入與制度整合。

Ryan特別提到，台灣全民防衛動員署的社會動員模式值得澳洲研究，這點尤其值得台灣社會重新認識。許多人過去將全民防衛理解成傳統教召或戰時徵召，但現代韌性戰爭的核心，其實是整個社會在面對灰色地帶衝突、資訊戰、網路攻擊與基礎設施破壞時，是否仍能維持正常運作。

俄烏戰爭已經證明，真正難被擊倒的國家，往往不是武器最多的國家，而是社會韌性最高的國家。當電力、交通、網路與地方行政仍能持續運作，侵略方就難以快速摧毀對手意志。

現代韌性戰爭的核心，其實是整個社會在面對灰色地帶衝突、資訊戰、網路攻擊與基礎設施破壞時，是否仍能維持正常運作；示意圖。（路透檔案照）Ryan同時提醒，中國也正在研究近期中東衝突與美軍作戰經驗。這同樣值得台灣警惕。現代戰爭已進入全球即時學習時代，各國都會從每一場戰爭吸收新戰術、新弱點與新技術。從俄烏戰爭到中東衝突，全球主要軍事強權都在觀察無人機消耗率、飛彈庫存、後勤壓力與防空系統漏洞。

這也意味著，台灣沒有太多時間可以浪費。國防轉型真正可怕的地方，不是改革太快，而是改革太慢。因為對手不會停下腳步等待台灣完成內部政治協商。國際局勢正在快速變化，印太安全網絡也正在重組。當澳洲、日本甚至歐洲國家都開始重新檢討國防戰略時，台灣更不可能置身事外。

對台灣而言，未來真正的挑戰，不只是增加多少軍費，而是如何建立跨黨派、跨世代的安全共識。因為國防從來不是單一政黨的議題，而是整個社會是否願意共同承擔生存風險的問題。民主社會當然可以辯論預算規模與配置方式，但如果連最基本的安全投資都無法形成穩定共識，外界自然會質疑台灣是否真的理解自身所面對的威脅。

台灣正在進入一個新的安全時代。從無人機、AI作戰、全民韌性到印太聯防，整個戰爭型態已經全面改變。問題不再是台灣要不要轉型，而是能否在時間還來得及之前完成轉型。澳洲退將Ryan的觀察，其實反映出整個印太安全格局正在快速重組。從俄烏戰爭到中東衝突，全球主要國家都已體認到，現代戰爭不再只是軍備競賽，而是無人化、數位化、分散化與全民韌性的全面競爭。日本與澳洲正在加速強化防衛合作，美國則持續重整第一島鏈戰略布局，台灣若仍陷入短期政治攻防與預算僵局，真正被拖延的不只是採購進度，而是整體國防轉型的黃金時間。

對台灣而言，建立穩定且長期的安全共識，推動無人機、防空系統、AI作戰網絡與全民防衛整合，已經不是選項，而是面對區域壓力下的必要工程。唯有在民主制度下凝聚足夠的戰略意志，台灣才能在快速變動的國際局勢中維持嚇阻能力與生存空間。畢竟國防真正要守護的，不只是領土，更是台灣社會持續自由運作的能力。

對台灣而言，推動AI作戰網絡與全民防衛整合，已經不是選項，而是面對區域壓力下的必要工程；示意圖。（法新社檔案照）（時事評論員，公督盟評審委員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台灣師範大學）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法