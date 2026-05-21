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自由開講》從肩並肩到飛彈網絡，南島語感如何重塑第一島鏈的團結與共同承擔

2026/05/21 20:00

◎ 楊聰榮

2026年的「肩並肩」Balikatan聯合軍演，已經從年度例行演訓轉變為印太戰略重組的具體標誌。演習規模擴大至超過1萬7千名官兵，日本首度以接近實質參戰的規格投入約1400名自衛隊兵力，涵蓋兩棲艦艇、運輸機、防空系統與88式反艦飛彈系統。這樣的配置顯示第一島鏈正從過去的地理防線，轉化為可操作的聯合作戰網絡，美國透過整合日本與菲律賓，逐步形成支撐台海周邊的南北雙軸架構。

日本自衛隊首次在美國和菲律賓的年度「肩並肩」演習中，發射88式岸置反艦飛彈擊沉一艘退役軍艦。（路透檔案照）日本自衛隊首次在美國和菲律賓的年度「肩並肩」演習中，發射88式岸置反艦飛彈擊沉一艘退役軍艦。（路透檔案照）從語言層面切入，可以更清楚看見這場轉型的深層邏輯。

「Balikatan」源自他加祿語，「balikat」代表肩膀，而後綴「-an」則帶有互動與共同性的意涵，整體語意更接近彼此分擔重量與責任。這種語感所傳遞的訊息，不是單向的安全保護，而是共同承擔風險的聯盟關係。名稱本身已經在重新定義菲律賓在區域安全架構中的角色。

這種語意結構與南島語系的特性密切相關。南島語言普遍強調關係與互動，而非孤立個體，詞彙經常透過詞綴變化表達行動之間的連結。語言所承載的文化邏輯，延伸為高度依賴協作的社會型態。在傳統南島社會中，肩膀象徵共同負重與責任分擔，連結集體建屋、搬運船隻等生活實踐，代表信任與義務的社會關係。

從語源來看，他加祿語屬於南島語系中的馬來－玻里尼西亞語支，與台灣原住民族語言具有遠距親緣關係。台灣原住民族語言中，同樣存在將身體部位轉化為社會關係的語意延伸，例如以手代表協助，以背象徵承擔，以眼代表守護。這種語言與文化的共通性，使「共同承擔」成為可以跨區域理解的概念，也讓聯盟敘事更容易被內化為社會共識。

菲律賓、美國舉行年度「肩並肩」聯合軍事演習，「Balikatan」源自他加祿語。美、菲指揮官分別為沃特曼（右一）與羅倫索（Francisco Lorenzo）將軍（左一）。（歐新社檔案照）菲律賓、美國舉行年度「肩並肩」聯合軍事演習，「Balikatan」源自他加祿語。美、菲指揮官分別為沃特曼（右一）與羅倫索（Francisco Lorenzo）將軍（左一）。（歐新社檔案照）當這種文化語感被導入軍事與戰略領域，產生的不只是語言上的轉譯，而是一種動員機制的轉變。

對菲律賓社會而言，「Balikatan」不再只是軍演名稱，而是一種延續傳統的集體行動敘事。這種敘事降低外部軍事存在的心理距離，並將安全合作轉化為符合在地文化邏輯的選擇，使聯盟關係從政治決策延伸為社會認同。

區域戰略環境的變化，也為這種轉譯提供了現實基礎。面對中共在南海與台海周邊的持續擴張，菲律賓逐步從安全接受者轉變為聯合防衛體系中的行動者。日本的角色同步提升，使第一島鏈開始具備更完整的作戰支撐能力，台海周邊的安全結構出現更具體的聯動機制。

2025年至2026年間，美國與菲律賓持續擴大《加強國防合作協議》據點，日本也加強對菲律賓的裝備支援與聯合訓練，區域聯盟正朝向更高整合程度發展。這種趨勢意味著台灣所處的位置，已逐步嵌入更完整的區域防衛架構之中，安全環境不再只是單一對抗，而是多邊協作的結果。

日本防衛大臣小泉進次郎（左）於5月5日訪問菲律賓，與菲國國防部長鐵歐多洛（右）舉行會談。（法新社檔案照）日本防衛大臣小泉進次郎（左）於5月5日訪問菲律賓，與菲國國防部長鐵歐多洛（右）舉行會談。（法新社檔案照）從更宏觀的角度來看，語言與戰略的結合反映一種長期存在的政治操作模式。

文化符號被用來轉譯安全政策，使抽象的軍事合作轉化為可理解的集體行動。從南島社會共同搬運獨木舟的意象，到現代軍事體系中共同部署飛彈與防空網絡，核心邏輯始終圍繞在風險分擔與協同行動。

對台灣而言，這樣的發展具有結構性意義。第一島鏈的軍事化與聯盟化，使台灣不再只是地理節點，而是整體防衛網絡中的關鍵位置。南北雙軸逐步成形，區域安全從單一國家能力，轉向多邊協作所支撐的體系。

語言從來不是中性的工具，而是行動的起點。當南島文化中的「共同承擔」被轉化為聯合作戰的核心概念，地緣政治的運作邏輯也隨之調整。從扛起獨木舟到部署飛彈網絡，人類社會的變化看似劇烈，底層結構卻始終一致，依然是透過合作來面對風險。

日本可能出口「二手巡防艦」給菲律賓，圖為自衛隊巡防艦「熊野號」。（美聯社檔案照）日本可能出口「二手巡防艦」給菲律賓，圖為自衛隊巡防艦「熊野號」。（美聯社檔案照） （時事評論員，公督盟評審委員，ESG碳減量聯盟理事長，任教於台師大）

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