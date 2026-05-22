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自由開講》養到18歲還不夠 敢生才是關鍵

2026/05/22 09:00

◎ 陳清雲

賴清德總統將在五二〇推出少子化新政，把「0到6歲國家一起養」延伸至18歲。這個方向值得肯定，因為政府終於正視一個現實：養育子女不是六歲就結束，而是長達十餘年的責任。照顧延伸至青少年階段，對家庭而言，確實多了一分支持與安心。

此次政策開始觸及長期被忽略的結構問題，例如推動男性育嬰假、臨時照顧假，並評估補助企業成本，改善職場環境；示意圖。（圖取自freepik）此次政策開始觸及長期被忽略的結構問題，例如推動男性育嬰假、臨時照顧假，並評估補助企業成本，改善職場環境；示意圖。（圖取自freepik）更重要的是，此次政策開始觸及長期被忽略的結構問題，例如推動男性育嬰假、臨時照顧假，並評估補助企業成本，改善職場環境。這不只是「給錢」，而是試圖調整照顧責任長期偏重女性的不公平現象，方向正確，也符合社會期待。但必須坦白說，僅延長補助年齡，仍不足以扭轉少子化趨勢。問題從來不在「養不起」，而在「不敢生」。當薪資成長停滯、房價高不可攀、托育資源不足、職場對請假不友善時，結婚與生育自然成為高風險選擇。

因此，政策不僅要讓人「養得起」，更要讓人「願意生」，關鍵在於誘因是否具體且有感。國際經驗已相當明確：日本與德國將補助延伸至18歲，北歐國家提供長時間育嬰假並鼓勵家庭共同照顧，南韓則提高補助與薪資保障。這些制度的共同點，是讓家庭感受到「有人撐」。

婚姻與生育未必必然綁在一起，非婚生子與多元家庭在各國已成常態；示意圖。（圖取自freepik）婚姻與生育未必必然綁在一起，非婚生子與多元家庭在各國已成常態；示意圖。（圖取自freepik）台灣亦可更積極思考，例如在稅制、住房與教育資源上，對兒家庭提供更明確支持，或推動企業參與托育，從選擇變成制度。只要方向是鼓勵生育，就不必過度拘泥形式。更進一步，社會也必須面對家庭型態的轉變。婚姻與生育未必必然綁在一起，非婚生子與多元家庭在各國已成常態。台灣既已通過同婚制度，對多元家庭的接受度正在提升，制度也應隨之調整，而非以單一模式限制生育選擇。

在此脈絡下，《人工生殖法》的檢討與修法尤為迫切。當科技已能協助生育，制度卻仍停留在舊框架，等同自我設限。少子化既是國安問題，就不應以保守思維限縮解方。回到根本，少子化的核心在於「人生選擇的風險過高」。當年輕世代所看到的是：結婚背負高額房貸、生育承擔龐大開支、請假面臨職場壓力、托育資源不足，任何補助都難以產生決定性影響。相反地，若社會能讓人感受到育兒不是孤軍奮戰，自然會提高生育意願。

政策不能只停留在生育與養育，更需延伸至居住、就業與社會安全網，並從教育與文化層面建立正向的家庭支持環境；示意圖。（高市社會局提供）政策不能只停留在生育與養育，更需延伸至居住、就業與社會安全網，並從教育與文化層面建立正向的家庭支持環境；示意圖。（高市社會局提供）因此，政策不能只停留在生育與養育，更需延伸至居住、就業與社會安全網，並從教育與文化層面建立正向的家庭支持環境。讓年輕人有能力、有條件承擔家庭責任，才是長遠之道。

簡單說，「想婚」與「敢生」是一個連動過程。政府此次政策展現了傾聽民意的誠意，值得肯定；但關鍵仍在於後續是否提出更具體、持續性的制度支持，而非一次性的政策宣示。否則，人口負成長與高齡化壓力只會持續加劇，最終影響的不只是家庭，而是整體國家發展。

孩子是國家的未來。把孩子養到十八歲固然重要，但更重要的是——讓更多人願意把孩子生下來。

（作者為立法院法制局前局長）

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