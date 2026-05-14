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自由開講》韌性時代生存法則：從「全球分工」到「戰略自保」

2026/05/14 18:00

◎ 張厚光

即將到來的川習會正釋放一種訊號：全球秩序已從「市場萬能論」轉向「安全優先論」。（路透檔案照）即將到來的川習會正釋放一種訊號：全球秩序已從「市場萬能論」轉向「安全優先論」。（路透檔案照）

當前全球政治經濟的版圖，正經歷一場自冷戰結束以來最深刻的轉型。我們正從那個追求極致效率、即時生產（Just-in-Time）的「效率時代」，跨入一個強調備援與生存力的「韌性時代」（The Age of Resilience）。這場將到來的川習會不應僅被視為兩大強權的籌碼博弈，更應被解讀為：全球秩序已正式告別「市場萬能論」，轉向「安全優先論」

一、 效率的代價：被忽視的系統性脆弱

回顧二○一○年代，全球化的主旋律是「消除邊界」。企業將工廠設在成本最低的地方，將供應鏈拉得極長，以此換取物美價廉的產品。在那個時代，和平被視為理所當然的背景，地緣政治風險被簡化為財務報表上的微小機率。

然而，近年來的黑天鵝事件——從全球疫情到地緣衝突——揭露了這種模式的致命缺陷。當系統過於追求效率，它就失去了應對變化的彈性。就像一根拉得太緊的橡皮筋，稍有風吹草動便會斷裂。現在，各國政府與企業終於意識到：省下的每一分成本，可能都是以犧牲國家安全與經營連續性為代價。

二、 川普與習近平的殊途同歸：對「控制權」的渴求

儘管美中雙方的價值觀迥異，但在追求「韌性」這一點上，兩者卻展現了高度的同步。

美國的邏輯：

川普的操作看似反覆無常，實則是透過製造「戰略不確定性」來打破舊有的效率平衡。他的目的很明確：將關鍵供應鏈移回美國本土或其盟友（Friend-shoring），以此重建美國的「控制權」。對他而言，資本流向哪裡，安全就落在哪裡。

中國的邏輯：

習近平所推動的「國內大循環」與對供應鏈安全的執著，本質上也是在為極端情況做準備。中國雖然擁有龐大的工業產能，但在能源與關鍵技術（如晶片）上的高度依賴，是其最大的軟肋。因此，北京對川普的謹慎，不僅是擔心貿易戰，更是擔心「脫鉤」會導致系統崩潰。

這兩位領袖的互動，實際上是在重新畫定邊界，將原本一體化的全球市場切割成兩套互不信任、卻又必須共存的系統

儘管美中雙方的價值觀迥異，但在追求「韌性」上，卻展現了高度的同步，都渴望掌握供應鏈；示意圖。（美聯社檔案照）儘管美中雙方的價值觀迥異，但在追求「韌性」上，卻展現了高度的同步，都渴望掌握供應鏈；示意圖。（美聯社檔案照）

三、 台灣的角色：從「籌碼」到「錨點」

這是一個極為關鍵的觀點：真正的主權，是世界是否能承受你的消失。 這是對台灣地位最精確的描述。

在效率時代，台灣被視為一個高效的代工廠，隨時可能被成本更低的地點取代。但在韌性時代，台灣轉變成了全球高科技供應鏈的「不可取代節點」。當半導體與AI成為如同石油般的戰略資產，台灣的穩定便不再只是區域性的政治問題，而是全球經濟的「系統性安全問題」

這正是台灣最大的機會與挑戰：

重要性的提升：台灣不再是被動等待保護的弱者，而是維持全球運作不可或缺的零件。

韌性的示範：台灣必須在能源儲備、資訊防禦與社會凝聚力上展現出更高的「韌性」，才能在全球供應鏈重組中坐穩核心位置。

四、 結語：風暴中屹立不倒的人，才是贏家

未來十年的競爭核心將不再是「誰的GDP增長率最高」，而是「誰在能源封鎖、網路攻擊或供應鏈斷裂時，恢復得最快」。

這場即將到來的川習會是一個訊號燈，預示著那個「追求極致低成本、忽視所有政治成本」的童話時代已經落幕。取而代之的，是一個充滿摩擦、成本昂貴但更注重安全的「備援世界」

在這個新時代，跑得快已不再是唯一的優勢；當風暴來臨時，能站得住、能迅速修復、能確保在極端狀態下依然維持機能運轉的國家與企業，才會是最後的贏家。台灣若能持續深化其在關鍵供應鏈中的「不可替代性」，並同步強化國內的各項防禦韌性，我們將不只是美中博弈下的旁觀者，而是定義新世界秩序的關鍵參與者。

台灣若能在關鍵供應鏈中保有「不可替代性」，將不只是美中博弈下的旁觀者，而是定義新世界秩序的關鍵參與者；示意圖。（歐新社檔案照）台灣若能在關鍵供應鏈中保有「不可替代性」，將不只是美中博弈下的旁觀者，而是定義新世界秩序的關鍵參與者；示意圖。（歐新社檔案照）

（作者為作者服務於漢翔航空）

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