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自由開講》重啟核電之前 先把燃料棒公共帳本說清楚

2026/05/30 11:00

◎ 不孝

重啟核電之前，政府與台電應先把燃料棒帳本說清楚。立法院質詢近日揭出一個公共帳本問題：核四燃料棒已外運美國，核三若要再運轉，可能又涉及重新採購燃料棒；審計長並指出其中有政策與管理問題。這不是擁核或反核的標籤戰，而是重大能源決策能否對成本、程序與責任誠實交代的考驗

自由開講》重啟核電之前 先把燃料棒公共帳本說清楚核四燃料棒外運，涉及八十幾億元價值與多年儲存費；圖為反應爐內核燃棒模擬模型。（資料照）

核四燃料棒外運，涉及八十幾億元價值與多年儲存費；核三若要再運轉，則涉及燃料採購、核安審查、自主安全檢查與預算編列。這些事實共同指向同一個問題：能源政策每一次轉彎，都會留下財務痕跡與制度責任。若政府與台電不能清楚說明燃料規格、機組限制、採購必要性與預算責任，人民仍可能在政黨攻防之後承擔帳單

藍白若主張重啟核電，就不能只拿「便宜穩定」當萬用答案。核電的真實成本，不只發電單價，還包括安檢、燃料、延役、核廢、除役與風險治理。若避開這些項目，只把核電說成能源焦慮下的救命符，就是把公共政策降格成政治行銷。執政黨同樣不能迴避能源轉型過程中的沉沒成本。政策當然可以因情勢調整，但不能沒有可檢驗的責任報告。尤其能源決策跨越任期、世代與財政年度，若沒有制度化的成本揭露，今天的轉型與明天的重啟，都可能變成後人結帳。

催促重啟核電的社論與政治聲量，反映社會對穩定供電的焦慮；但焦慮不能替代核安，速度更不能替代透明；圖為核三廠。（資料照）催促重啟核電的社論與政治聲量，反映社會對穩定供電的焦慮；但焦慮不能替代核安，速度更不能替代透明；圖為核三廠。（資料照）催促重啟核電的社論與政治聲量，反映社會對穩定供電的焦慮；但焦慮不能替代核安，速度更不能替代透明。負責任的能源政策，不是把核電神化，也不是妖魔化，而是把每一種選項的代價放到同一張公共帳本上比較，使支持與反對都接受同一套檢驗標準。

台灣需要穩定供電，也須面對產業、民生與淨零壓力。但越是重大決策，越不能先喊答案再補理由。核電若要重啟，第一步不是政治表態，而是公開燃料棒、核安、預算與後端責任的完整帳本。連燃料棒帳本都說不清的重啟，不能被稱為穩定，只能叫做延後結算。

（作者為退休人士）

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