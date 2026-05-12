林健正專區》鹿港龍山寺：保存郭新林彩繪藝術的機會

鹿港龍山寺彩繪被視為少數能夠完整呈現郭新林成熟期風格的大型作品之一，其歷史價值不僅在於龍山寺本身，也在於郭新林作為二十世紀台灣廟宇彩繪重要匠師的代表性。如果修復決策真要將郭新林層視為重點保存的近代名家真跡，在思維上就必須更接近可移動文物修復的邏輯，也就是及早介入、精細記錄、按區域分級處理，而不是任其嚴重劣化之後再一次性大修。

◎ 林健正

台電更換識別標誌與于佑任題字的爭議，在網路上吵得沸沸揚揚。只是，無論外界如何爭論，原來的標誌與題字並不會因此消失，頂多是從日常使用退場，轉而進入博物館或典藏系統，以另一種形式保存下來。相較之下，鹿港龍山寺的彩繪歷經長年風雨侵蝕，損毀剝落已相當嚴重，如同進入加護病房的重症患者，再不搶救，就可能徹底走向消失。這樣一處關係到名家作品生死存亡的現場，其實更值得社會共同關心。

鹿港龍山寺的彩繪歷經長年風雨侵蝕，損毀剝落已相當嚴重，如同進入加護病房的重症患者。（作者提供）郭新林其人：從匠師到文化資產

郭新林是戰後台灣廟宇彩繪的重要匠師之一，活動時間主要集中在二十世紀中葉，以善於掌握傳統題材、並融入當代審美而聞名。他承接的多項工程，往往位於地方重要信仰中心，基層社會對其風格並不陌生，卻一直缺乏作為名家作品被系統性認識與論述的機會。

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在台灣傳統建築史與工藝史的視角下，郭新林代表的是在一整個時代中，傳統廟宇彩繪在戰後社會變遷與材料技術變化之間尋找位置的關鍵環節。他的作品一方面延續清代以降的圖像程式與構圖慣例，另一方面也回應了當時顏料、底材與施工條件的更新，形成帶有明顯時代印記的彩繪層。

以鹿港龍山寺為例，他自1958年至1964年，陸續完成9組門神、木雕件與枋心的彩繪工程，形成一套規模完整且與建築空間緊密嵌合的作品群。對未來要理解戰後傳統匠師如何在古蹟與地方廟宇之間工作、如何在既有建築語彙上加寫新的一層，龍山寺的郭新林層都提供了不可取代的第一手材料。從這個角度來看，所謂保持郭新林，關乎能否在具體的建築空間中，保留下戰後台灣廟宇彩繪史的一個關鍵章節。

郭新林自1958年至1964年，陸續完成9組門神、木雕件與枋心的彩繪工程。（作者提供）修補與重畫之間的時間壓力

鹿港龍山寺若真要保留郭新林，彩繪修復確實愈拖愈不利。可修補的原作面積會隨時間快速縮減，最後只剩大幅改採重新彩繪的空間，反而偏離原本想守護的1960年代作品。

郭新林彩繪目前仍有相當比例屬於可辨識的原作，構圖、墨線與配色尚能讀出脈絡之處，理論上可以透過加固、補色、補料等方式，盡可能保留原筆觸與顏料層。然而，在台灣氣候下，木構與彩層長期承受濕熱、鹽害、空污與香煙炊煙等多重作用，顏料粉化、起甲與脫落的速度只會愈來愈快。若修復再拖數年，可辨識的細節會從殘跡尚清楚，滑落為色塊模糊，最後甚至只剩木頭裸露，修補空間也將隨之急遽縮小。

郭新林彩繪目前仍有相當比例屬於可辨識的原作，構圖、墨線與配色尚能讀出脈絡之處。（作者提供）一旦圖像資訊，包括輪廓、紋樣與色階，已經消失，即使仍可在材質層面做加固，也只是保護一個空白。到了這個階段，已不可能再恢復郭新林原作的藝術面貌，修補在實質上也失去意義，只剩重新創作可行。換言之，拖延不是中性的時間流逝，而是在持續消耗可修補的原作面積；每多拖一年，能選擇修補的比例就更少。

現況：介於可辨識與失圖之間

在文資實務上，究竟採取修補還是重新彩繪，關鍵在於原作是否同時具備足夠的可讀性與物質穩定性。既要看得出原樣，又要有辦法加固，才談得上修補。就目前既有研究與現場觀察所示，龍山寺彩繪正處於局部嚴重劣化、局部仍可辨識的過渡階段：一些枋心畫、門神、斗栱彩畫仍可辨認原構圖，只是出現剝落、褪色與開裂；也有不少區塊已近乎失圖，只餘隱約色影。

有不少區塊已近乎失圖，只餘隱約色影。（作者提供）若能在此時啟動修復，便可針對仍可辨識的部位採取最小干預的修補策略，對已完全失圖者則另行討論是否以及如何重新彩繪，藉此保留一定比例的郭新林真跡，讓1960年代的層次在整體視覺上仍居主導地位。反之，若再拖延，原本勉強可以修補的區塊，會陸續跌入不得不重畫的範疇，修補與重畫的分界線只會不斷往前推移。最後，整體視覺將由新作主導，郭氏遺跡只剩點狀、碎片式的存在，從保留郭新林，退化成只在新作之中標本式地展示郭新林。換句話說，時間直接決定未來究竟還能保住多少郭新林的本尊。

披麻捉灰與大翻新的兩難

當樑柱彩繪已嚴重起泡、剝落，甚至出現浸水腐朽時，若仍勉強在舊彩層上補畫，新的顏料層將附著在不穩定的基層上，短時間內又會再度剝落，形同只做表面修飾，無助於長期保存。傳統油漆與彩繪的施工流程，本就需要先將基層整理乾淨，依序經過木構件清潔、補土修縫、髹桐油灰、披麻布、壓麻灰、上底漆等程序，待地仗穩固後，才進入繪畫與貼金等作業。

時間直接決定未來究竟還能保住多少郭新林的本尊。（作者提供）在嚴重劣化的部位，要完成上述完整的地仗處理，就勢必要大幅磨除舊漆，甚至連殘存彩層也一併犧牲，等於是在結構上重做一層新皮，之後新的彩繪才能長久附著。修復團隊一旦選擇披麻捉灰再加重新彩繪，就意味著已經做出犧牲現存彩層的決策。若這樣的決策被判定為不可避免，那麼越早在現狀相對完整時下判斷，就越有機會保留下更多不必剃到見木頭的區域，降低全棟大翻新的比率。簡單地說，該磨掉的遲早得磨，但越晚磨，需要連帶犧牲的舊層往往就越多。

郭新林層的藝術地位與修復思維

鹿港龍山寺彩繪被視為少數能夠完整呈現郭新林成熟期風格的大型作品之一，其歷史價值不僅在於龍山寺本身，也在於郭新林作為二十世紀台灣廟宇彩繪重要匠師的代表性。如果修復決策真要將郭新林層視為重點保存的近代名家真跡，在思維上就必須更接近可移動文物修復的邏輯，也就是及早介入、精細記錄、按區域分級處理，而不是任其嚴重劣化之後再一次性大修。

鹿港龍山寺彩繪被視為少數能夠完整呈現郭新林成熟期風格的大型作品之一。（作者提供）從這個角度來看，過去因爭議延宕，彩繪修護計畫久未啟動，中間這十多年恰好是顏料與木構最關鍵的劣化期。若如今仍持續拖延，保存目標將由保留郭新林的彩畫，進一步退縮為僅能保留郭新林曾經介入過的空間位置，文化意義勢必大幅折減。若承認郭新林層在龍山寺價值序列中具有關鍵地位，那麼啟動彩繪修補的最佳時機其實早已錯過，現階段能做的，就是在有限時間內盡可能降低再創作比例，保住仍有條件修補的部分。就此而言，延宕只會實質削弱這批作品可被保存與詮釋的空間。

結語：最後的修補窗口

綜合以上所述，及早修補不僅有助於避免日後大幅重畫所帶來的破壞，也是降低臆測性重構比例的必要條件。反之，一再拖延，只會持續壓縮修補的技術選項，讓修復工作被迫朝向以新作覆蓋舊作的高臆測再創作發展。這樣的結果，與文史工作者希望保留郭新林作品的初衷，顯然背道而馳。

及早修補將有助於避免日後大幅重畫所帶來的破壞。（作者提供）（作者為台灣產業科技推動協會副理事長、台南市樹谷園區產業協進會秘書長）

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