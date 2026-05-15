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自由開講》當臺灣技術在巴拉圭救人：看見「被需要」的外交尊嚴

2026/05/15 11:00

◎ 汪品陯

在外交數字之外，更有溫度的臺灣力量

五月八日，抵達臺灣訪問的巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña，另譯：潘尼亞），與我國派駐當地的技術人員進行了一場感人的座談。這場交流釋放出一個清晰且令國人振奮的訊息：臺灣與友邦的連結，正從傳統的援助金援，轉型為改善基層社會生活的「救命技術」。尼亞總統高度肯定臺灣協助建置的智慧醫療系統時，我們看見的是一種更有溫度、也更具主體性的外交新典範。

總統賴清德（左）於5月8日在總統府前廣場，主持「軍禮歡迎巴拉圭共和國總統貝尼亞」，兩人於閱兵時相談甚歡。（資料照）總統賴清德（左）於5月8日在總統府前廣場，主持「軍禮歡迎巴拉圭共和國總統貝尼亞」，兩人於閱兵時相談甚歡。（資料照）HIS系統：用數位實力守護友邦健康

過去，醫療資源不足與資訊斷層，是許多發展中國家的痛點。臺灣輸出的「智慧醫療資訊系統（HIS）」，並非冷冰冰的科技代碼，而是實質縮短了偏鄉民眾看診的距離，讓過去難以整合的病歷得以數位化，精準守護每一位巴拉圭國民的健康權。這種模式與某些國家「只蓋大樓、不管運作」的虛浮援助截然不同。臺灣是用自己最引以為傲的醫療與科技實力，去解決友邦最迫切的人生大事；當臺灣技術成為巴拉圭民眾生活的一部分，這份信賴就是兩國邦誼最強大的防線。

投資青年：讓臺灣標準成為友邦的未來

除了醫療合作，臺巴科技大學的成功，更展現了臺灣「授人以漁」的誠意。我們正在協助友邦培養自己的工程與技術人才。當這些巴拉圭青年，透過臺灣的訓練掌握了改變命運的專業，臺灣就已經不是一個遙遠的地理名詞，而是他們現代化進程中「不可或缺的夥伴」。這種建立在人才與專業上的連結，比任何短期的一筆金援都來得長久，更建立了臺灣在國際社會中，那種「被真實需要」的獨特尊嚴。

巴拉圭共和國總統貝尼亞致詞，他來台訪問時獲台科大頒發名譽博士學位。（資料照）巴拉圭共和國總統貝尼亞致詞，他來台訪問時獲台科大頒發名譽博士學位。（資料照）結語：臺灣的尊嚴，來自於對世界的貢獻

貝尼亞總統的掌聲，不僅是對技術人員的肯定，更是對臺灣外交路徑的認同。這證明了臺灣不需要陷入金錢外交的競逐，只要我們持續發揮「救人、助人」的特長，就能贏得國際社會的真心尊重。與其焦慮於邦交國的數字變動，我們更應深耕這份能改善人類生活的臺灣能量。因為，當臺灣成為世界不可或缺的推動力時，我們的主權地位，就在每一位受惠的友邦民眾心中扎了根。

（作者為大學生）

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