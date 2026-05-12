自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》不容「零軍購」葬送國安！523「真和平，要國防」遊行登場

近日藍白兩黨聯手通過軍購特別條例，僅匡列7800億預算，大砍行政院版4700億。對此，黑熊學院與經濟民主連合等公民團體號召5月23日「真和平，要國防」遊行，主張不要虛假的、畏頭畏尾的和平，唯有政府與人民起身捍衛，才是真正的和平。
黑熊學院

黑熊學院

2026/05/12 21:00

◎ 黑熊學院

立法院將行政院的國防特別條例砍成六折，而且大刪五大重要項目，嚴重衝擊我國防衛韌性及不對稱戰力建構。北一女教師區桂芝日前接受中國國營媒體訪問時更主張「零軍購」，認為若台灣人承認自己是中國人，「和平就來了」，如此一來軍購一毛錢都不用花。

對此，黑熊學院與經濟民主連合等其他約40個公民團體在今天（0511）共同倡議：行政院應提出第二次國防特別條例，要求參選縣市長的二十立委表達立場，並邀請立委們出席「真和平，要國防」#523遊行

公民團體5月11日在立法院群賢樓外舉行記者會，號召5月23日上街舉行「真和平、要國防」遊行。（取自貼文）公民團體5月11日在立法院群賢樓外舉行記者會，號召5月23日上街舉行「真和平、要國防」遊行。（取自貼文）

國家安全，不只是「中央的事」

過去我們習慣把「國防安全」劃歸為中央政府的責任，認為那是總統、國防部的職責。

但我們必須從過去的災害經驗中學到一件事：當重大災難、甚至戰爭發生時，災害現場第一線的指揮官不是總統，而是各縣市的首長

根據現行法令，當國家進入緊急狀態或發生大規模災難時，縣市政府是「民防體系」的運作核心，縣市長就是該轄區的指揮官，並且能夠回答以下問題：

縣市長本人在危機中的角色是什麼？

當全市斷電、斷網七十二小時，縣市政府如何維持指揮？

當主要道路、港口、車站或物流節點受阻，民生物資如何分配？

地方醫療系統在大量傷病、交通受阻、通訊混亂時，能撐多久？

縣市的防空避難處所、避難收容處所與學校收容點，是否已被分級盤點？

縣市政府是否有年度民防預算、演練與公開評估？

當國家進入緊急狀態或發生大規模災難時，縣市首長就是該轄區的指揮官，需要清楚掌握醫療量能、交通、避難處、電力與網路等資源；示意圖。（中央社資料照）當國家進入緊急狀態或發生大規模災難時，縣市首長就是該轄區的指揮官，需要清楚掌握醫療量能、交通、避難處、電力與網路等資源；示意圖。（中央社資料照）

日本東京都在311之後，以地方自治條例建立「返家困難者對策」，要求企業負擔三日份飲水、食物與必要物資的義務，以便災後最初72小時讓員工留在安全場所，避免大量人流妨礙救災。

由此案例可看出，地方縣市首長是可以先制定政策、訂定自治條例，對降低災害程度有很大幫助

每一次的地方大選，我們不只是在選一個蓋公園、鋪馬路的首長，我們更是在選一位能夠在危機時刻，守護平民性命的「戰友」。

如果一位參選人不敢面對戰爭風險、不願思考民防整備，他如何能說服市民，他有能力處理極端災害與風險嗎？

要求參選人拿出「民防白皮書」

正因為國家安全不僅是中央的責任，我們更需要民防法的落實。

避難空間的規劃民防團隊的訓練，到物資的整備，每一項都需要地方政府的執行力，不能只靠紙上談兵。

我們必須嚴正指出，目前政壇存在一種扭曲的邏輯：將國防視為挑釁，將備戰視為發起戰爭

這種說法不僅不負責任，更是對基層百姓性命的蔑視。

我們尤其要點名那些在中央杯葛、砍掉國防與民防預算的立委們：「如果你們在國會裡一手削減保護國家的資源，現在卻轉身要競選縣市長，聲稱要守護家園，這難道不是欺騙百姓嗎？

我們選的不只是四年的首長，而是一位在危機時刻，能帶領人民渡過危機的領導者。

沒有國防預算、沒有風險意識、沒有民防政見，台灣人民哪來的安全？

我們主張「真和平，要國防」——不要虛假的和平、拒絕畏頭畏尾的和平，唯有政府與人民的起身捍衛，才有真正的和平

面對被砍的4700億軍購預算，民團表示，當立委在國會裡一邊削減保護國家的資源，一邊又要轉身競選縣市長，聲稱要守護家園，這難道不是欺騙百姓嗎？（資料照）面對被砍的4700億軍購預算，民團表示，當立委在國會裡一邊削減保護國家的資源，一邊又要轉身競選縣市長，聲稱要守護家園，這難道不是欺騙百姓嗎？（資料照）

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書