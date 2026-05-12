黑熊學院》不容「零軍購」葬送國安！523「真和平，要國防」遊行登場

近日藍白兩黨聯手通過軍購特別條例，僅匡列7800億預算，大砍行政院版4700億。對此，黑熊學院與經濟民主連合等公民團體號召5月23日「真和平，要國防」遊行，主張不要虛假的、畏頭畏尾的和平，唯有政府與人民起身捍衛，才是真正的和平。

◎ 黑熊學院

立法院將行政院的國防特別條例砍成六折，而且大刪五大重要項目，嚴重衝擊我國防衛韌性及不對稱戰力建構。北一女教師區桂芝日前接受中國國營媒體訪問時更主張「零軍購」，認為若台灣人承認自己是中國人，「和平就來了」，如此一來軍購一毛錢都不用花。

對此，黑熊學院與經濟民主連合等其他約40個公民團體在今天（0511）共同倡議：行政院應提出第二次國防特別條例，要求參選縣市長的二十立委表達立場，並邀請立委們出席「真和平，要國防」#523遊行。

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公民團體5月11日在立法院群賢樓外舉行記者會，號召5月23日上街舉行「真和平、要國防」遊行。（取自貼文）

國家安全，不只是「中央的事」

過去我們習慣把「國防安全」劃歸為中央政府的責任，認為那是總統、國防部的職責。

但我們必須從過去的災害經驗中學到一件事：當重大災難、甚至戰爭發生時，災害現場第一線的指揮官不是總統，而是各縣市的首長。

根據現行法令，當國家進入緊急狀態或發生大規模災難時，縣市政府是「民防體系」的運作核心，縣市長就是該轄區的指揮官，並且能夠回答以下問題：

縣市長本人在危機中的角色是什麼？

當全市斷電、斷網七十二小時，縣市政府如何維持指揮？

當主要道路、港口、車站或物流節點受阻，民生物資如何分配？

地方醫療系統在大量傷病、交通受阻、通訊混亂時，能撐多久？

縣市的防空避難處所、避難收容處所與學校收容點，是否已被分級盤點？

縣市政府是否有年度民防預算、演練與公開評估？

當國家進入緊急狀態或發生大規模災難時，縣市首長就是該轄區的指揮官，需要清楚掌握醫療量能、交通、避難處、電力與網路等資源；示意圖。（中央社資料照）

日本東京都在311之後，以地方自治條例建立「返家困難者對策」，要求企業負擔三日份飲水、食物與必要物資的義務，以便災後最初72小時讓員工留在安全場所，避免大量人流妨礙救災。

由此案例可看出，地方縣市首長是可以先制定政策、訂定自治條例，對降低災害程度有很大幫助。

每一次的地方大選，我們不只是在選一個蓋公園、鋪馬路的首長，我們更是在選一位能夠在危機時刻，守護平民性命的「戰友」。

如果一位參選人不敢面對戰爭風險、不願思考民防整備，他如何能說服市民，他有能力處理極端災害與風險嗎？

要求參選人拿出「民防白皮書」

正因為國家安全不僅是中央的責任，我們更需要民防法的落實。

從避難空間的規劃、民防團隊的訓練，到物資的整備，每一項都需要地方政府的執行力，不能只靠紙上談兵。

我們必須嚴正指出，目前政壇存在一種扭曲的邏輯：將國防視為挑釁，將備戰視為發起戰爭。

這種說法不僅不負責任，更是對基層百姓性命的蔑視。

我們尤其要點名那些在中央杯葛、砍掉國防與民防預算的立委們：「如果你們在國會裡一手削減保護國家的資源，現在卻轉身要競選縣市長，聲稱要守護家園，這難道不是欺騙百姓嗎？」

我們選的不只是四年的首長，而是一位在危機時刻，能帶領人民渡過危機的領導者。

沒有國防預算、沒有風險意識、沒有民防政見，台灣人民哪來的安全？

我們主張「真和平，要國防」——不要虛假的和平、拒絕畏頭畏尾的和平，唯有政府與人民的起身捍衛，才有真正的和平。

面對被砍的4700億軍購預算，民團表示，當立委在國會裡一邊削減保護國家的資源，一邊又要轉身競選縣市長，聲稱要守護家園，這難道不是欺騙百姓嗎？（資料照）

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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