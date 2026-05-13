自由開講》兩岸和平不只是口號：現實差異下的務實思考

◎ 黃奕學

近日習近平將與鄭麗文會面，再次引發社會對兩岸關係的討論。對台灣多數人民而言，最真切的期待其實很簡單——沒有人希望戰爭發生。因為一旦兵戎相向，真正走上前線的，往往是年輕世代，而非決策高層，這是任何社會都無法承受的代價。

近日習近平與鄭麗文會面，再次引發社會對兩岸關係的討論。（美聯社）然而，現實的關鍵在於雙方對「九二共識」的理解存在根本差異。對岸將其建立在「一個中國原則」之上，指向中華人民共和國；而台灣社會內部對此並無共識。這也使得即便台灣釋出善意，試圖維持現狀，仍難以真正對接對岸的政治框架。

所謂「維持現狀」，其實並非靜止不動，而是一種隨著國際局勢與兩岸互動不斷調整的動態平衡，是一種務實的「滾動式修正」。但對岸長期將台灣視為一省，這樣的立場，使雙方在制度與認知上始終存在落差。

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更重要的是，兩岸問題並非單靠任何一位領導人會面就能改變。無論是哪一位總統或政治人物，面對的都是歷史、制度與民意交織而成的複雜結構。台灣與中國在國情、文化、社會價值上已經出現明顯差異，這些差異並不容易被簡化或忽視。

台灣與中國在國情、文化、社會價值上已經出現明顯差異，這些差異並不容易被簡化或忽視。（路透檔案照）此外，無論台灣或中國，皆面臨貧富差距與社會發展不均的問題。這些內部挑戰，某種程度上也影響著兩岸關係的走向。從更長的歷史來看，中國歷經宋、元、明、清，到中華民國，再到中華人民共和國，政權更替頻繁，社會記憶與歷史認同層層疊加，形成一種難以輕易化解的集體心結。

因此，兩岸關係的核心，不只是政治協商，更是歷史經驗與現實差異的累積。和平不能只靠口號，也不能建立在單方面的期待之上，而需要雙方在理解彼此差異的基礎上，逐步尋找可能的交集。

在這樣的前提下，台灣社會追求的，其實是一條既避免衝突、又能守住自身生活方式與價值的道路。這條路或許不容易，但比起對立與衝突，仍然是更值得堅持的選擇。

（作者為基層物流從業人員）

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