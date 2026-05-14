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自由開講》台灣不是川習會菜單上的風險管理題

2026/05/14 09:30

◎ 劉衡澤

大國口中的「維持現狀」，往往只是把台灣的命運繼續往後拖延；台灣不是台海和平的麻煩，台灣才是和平至今沒有破裂的維護者。

美國國務卿魯比歐近日表示，川普與習近平會面時，台灣很可能會是討論議題之一；他也說，美中雙方都不希望台灣或印太地區出現破壞穩定的事件。這樣的說法，聽起來理性、克制，也符合外交語言對「穩定」的慣用表述。問題是，當台灣一次又一次被放進大國會談的議程裡，台灣究竟是被當成一個有人民、有選舉、有制度、有未來選擇權的民主共同體，還是只被當成美中關係裡需要控管的風險變數？

當台灣一次次被放進大國會談的議程裡，我們究竟是被當成一個民主共同體，還是只被當成美中關係裡需要控管的風險變數，值得追問；示意圖。（法新社檔案照）當台灣一次次被放進大國會談的議程裡，我們究竟是被當成一個民主共同體，還是只被當成美中關係裡需要控管的風險變數，值得追問；示意圖。（法新社檔案照）

這才是真正值得追問的地方。

在大國語言裡，台灣常常被稱為「現狀」、「風險點」、「穩定因素」或「最大問題」。中國更長期把台灣放進所謂核心利益的框架裡，要求他國不得挑戰北京對台灣的主權敘事。這種說法的危險之處，不只在於中國持續否定台灣主體性，更在於它試圖讓國際社會接受一個錯置的前提：彷彿造成台海風險的是台灣的存在，而不是中國對台灣持續施加軍事、外交、法律與認知壓力

台灣不是台海風險的來源。

真正破壞和平的，不是台灣人民透過選舉決定自己的政府，不是台灣社會希望維持自由民主的生活方式，也不是台灣拒絕被威權政體併吞。真正讓台海局勢緊張的，是中國長期不放棄對台動武，是軍機軍艦持續逼近，是外交打壓、經濟威脅、灰色地帶侵擾與認知作戰日復一日壓向台灣

如果台灣的民主選擇被稱為風險，而中國的軍事威脅只被包裝成「局勢變化」，那麼國際語言本身就已經失衡。

所謂「維持現狀」，也必須被重新拆解。對大國而言，維持現狀常常意味著不要戰爭、不要失控、不要打亂供應鏈、不要讓區域安全成本暴衝。這些考量不是沒有道理。台海戰爭一旦爆發，衝擊的不只是台灣，也會波及半導體供應鏈、印太安全、全球金融市場與民主陣營的可信度

對台灣而言，「現狀」從來不是一個安穩的中性詞。

台灣的現狀，是一個擁有完整民主制度與事實治理能力的社會，長期無法被國際體系完整承認。

台灣的現狀，是兩千三百萬人每天在戰爭陰影、外交孤立、軍事威脅與認知戰中繼續生活。

台灣的現狀，是世界享受台灣半導體與科技產業帶來的穩定，卻在關鍵時刻仍常把台灣稱為「問題」而不是「夥伴」。

台灣的現狀，是當世界享受台灣半導體與科技產業帶來的穩定時，卻仍在關鍵時刻把台灣稱為「問題」而非「夥伴」；示意圖。（彭博檔案照）台灣的現狀，是當世界享受台灣半導體與科技產業帶來的穩定時，卻仍在關鍵時刻把台灣稱為「問題」而非「夥伴」；示意圖。（彭博檔案照）

所以，當大國說「維持現狀符合利益」時，台灣更該問：誰的利益？誰定義的現狀？又是誰每天替這個現狀付出代價？

台灣承擔的，不只是兩岸關係的壓力。台灣承擔的是全球科技供應鏈的穩定，是第一島鏈安全的前線位置，是民主世界面對威權擴張時最直接的防線，也是印太秩序能否避免被武力改寫的關鍵節點。這些責任，並不是台灣自己想像出來的重量，而是地緣政治現實早已壓在台灣身上的負擔。

荒謬的是，台灣承擔這些代價時，經常不被稱為秩序的維護者；一旦大國要談判、控管衝突、交換議題時，台灣卻又被放上桌面，成為需要處理的「風險」。

這種語言必須被反轉。

台灣不是麻煩者。台灣是和平的維護者。

台灣維護和平，不是靠空洞口號，而是靠長期克制與承擔。台灣沒有主動挑起戰爭，沒有放棄民主制度，沒有在威脅下讓社會崩解，也沒有讓全球供應鏈因恐懼而失序。台灣用選舉處理政權更替，用國防承受軍事壓力，用產業支撐世界經濟，用公民社會抵抗假訊息與分化，也用極大的克制避免台海成為下一場戰爭的起點。

這樣的台灣，怎麼會是麻煩？

台灣並非台海問題製造者，而是和平的維護者。我們沒有主動挑起戰爭，沒有放棄民主制度，而是用選舉處理政權更替，用公民社會抵抗假訊息與分化；選舉投票示意圖。（資料照）台灣並非台海問題製造者，而是和平的維護者。我們沒有主動挑起戰爭，沒有放棄民主制度，而是用選舉處理政權更替，用公民社會抵抗假訊息與分化；選舉投票示意圖。（資料照）

真正該被問責的，不是努力撐住和平的人，而是持續威脅和平的人。真正該被檢視的，不是台灣是否讓大國難以談判，而是大國是否太習慣在沒有台灣完整參與的情況下，替台灣定義命運。

台灣當然需要理解國際現實。美國有美國的利益，中國有中國的野心，其他國家也各有自己的盤算。台灣不可能天真地期待世界只以道德原則運作。但理解現實，不等於接受被現實消音；理解大國利益，不等於放棄台灣自己的語言。

台灣真正需要的，不是被動等待川習會如何談台灣，而是更清楚地向世界說明：台灣不是美中關係的附屬議題，不是大國暫時不想處理的麻煩，也不是外交菜單上可以被端上桌、又被端下桌的一道風險管理題

台灣是有人民、有選舉、有制度、有犧牲，也有未來選擇權的民主共同體。

如果世界享受台灣撐住供應鏈、民主防線與區域和平的成果，就不能只在危機時把台灣叫作風險。如果大國真的重視台海和平，就不該只問如何避免衝突升高，也該問如何讓台灣人民的意志被看見、被尊重、被納入

真正需要被維持的，不只是大國口中的現狀。

真正需要被維持的，是台灣人民決定自己命運的權利。

（作者為公共議題評論者）

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