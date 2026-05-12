自由開講》美伊談判下台灣的憂慮

◎ 李其澤

二〇二六年五月六日，華府與德黑蘭外交軌道出現重大轉折。川普表示，若伊朗接受美方條件，戰爭可以結束，荷姆茲海峽海峽也可重新開放；但若伊朗拒絕，美國將以更高強度恢復轟炸。幾乎同時，伊朗承認正在審查美方新方案，外電也披露，美伊正討論一份由巴基斯坦斡旋的「一頁式備忘錄」，目的在於先結束戰爭，再開啟後續談判。這意味著，美伊衝突已從戰場對峙進入文本化博弈階段。

伊朗官媒表示，伊朗政府已向巴基斯坦遞交了針對美國和平提案的回應；圖為伊朗首都德黑蘭一處廣場的反美宣傳看板。（法新社）

川普的策略仍是「一手談判、一手威脅」。他宣布暫停自由計畫（Project Freedom），讓美軍暫不以護航方式強行引導商船通過荷姆茲海峽海峽，為談判留下空間；另一方面又保留對伊朗港口的封鎖，並以恢復轟炸作為最後威脅。這不是全面降溫，而是壓力重新分配：降低海上擦槍走火風險，保留迫使伊朗讓步的核心槓桿。

請繼續往下閱讀...

伊朗則採取「審慎回應、擴大外交支撐」策略。外長阿拉格齊赴北京會晤王毅，時點極具政治意義：這不只是尋求中國支持，更是要在川習北京峰會前，把中國角色固定進美伊談判結構。中國一方面呼籲全面停火、重開荷姆茲海峽，另一方面支持伊朗和平利用核能。對德黑蘭而言，北京既是政治後盾，也可能是協助重開海峽、換取美方封鎖鬆動的必要中介。

美中在荷姆茲海峽問題上的利益重疊，是這場談判的隱藏動能。美國需要油價降溫，避免汽油價格、航運保險與通膨預期反噬川普政府；中國則高度依賴中東能源供應，不願荷姆茲海峽長期半封閉。魯比歐公開呼籲北京利用阿拉格齊訪華機會向德黑蘭施壓，顯示華府在此議題上罕見地有求於北京。

美國國務卿魯比歐（左）公開呼籲北京利用伊朗外交部長阿拉格齊（右）訪華機會向德黑蘭施壓，顯示華府在此議題上罕見地有求於北京。（法新社，本報合成）

正因如此，五月十三至十五日的川習北京峰會，對台灣而言不再只是美中經貿或安全對話，而是多議題打包的高風險場域。魯比歐已表示，台灣預期會是川普與習近平會談的議題之一。北京也早已定調，將台灣稱為中美關係中的「最大風險」，試圖把台灣塑造成美中穩定的條件：若美方想要中方在伊朗、荷姆茲海峽、稀土、貿易或農產品採購上配合，就可能被要求在台灣問題上給出交換條件。

台灣真正憂慮的，不是被談到，而是被放入交易語境：

第一個風險是對台軍售

若川習會前後，美國對台後續軍售被延後、縮水，或被包裝成「避免刺激北京」的氣氛管理工具，即使美方聲明未變，實質嚇阻也會被侵蝕。

第二個風險是措辭滑動

美國長期表述是「不支持台獨」，北京則希望改成「反對台獨」。兩者看似細微，戰略效果卻完全不同；後者更接近北京的一中敘事，可能被用來宣稱美國已向中國立場靠攏。

美伊備忘錄因此不只關乎中東。若它在川習會前取得初步成果，川普可宣稱自己以強硬手段逼伊朗上桌；若它卡關，川普更可能在北京峰會尋求中國協助。無論哪一種情境，台灣都可能被捲入更大的外交交換環境。荷姆茲海峽與台海，原本是兩個相距遙遠的安全場域，卻可能在川習會談判桌上被放入同一套交易邏輯。

對台灣而言，川習會後七十二小時內最值得觀察四件事：

1.白宮是否維持「不支持台獨」而非滑向「反對台獨」。

2.白宮是否重申反對武力與脅迫、反對單方面改變現狀。

3.白宮對台軍售是否照常推進。

4.台灣是否被與伊朗、稀土、貿易或農產品採購放入同一交易框架。

對台灣而言，川習會後72小時內最值得觀察4件事：白宮是否維持「不支持台獨」、是否重申反對武力脅迫與反對單方面改變現狀、對台軍售是否照常推進，以及台灣是否被與伊朗、稀土、貿易或農產品採購放入同一交易框架；圖為陸軍海馬士多管火箭系統。（資料照）

顯然，美伊談判的外溢效應，不只在荷姆茲海峽，也在台海。台灣不怕被談到，怕的是被交換；不怕美中討論穩定，怕的是要付出美中用模糊措辭重新定義穩定的代價。

（作者為彰師大副教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法