自由開講》川習會可以談台灣 但不能決定台灣

◎ 陳清雲

中國外交部宣布，川普將於5月13至15日赴中訪問。（美聯社檔案照）

川習會即將登場。表面上，這是美國總統川普與中國國家主席習近平的會面，並非我國領導人參與的場合；但只要談到美中關係、印太安全與兩岸局勢，台灣就不可能置身事外。問題是，台灣可以被討論，卻不能被交易；可以是區域和平的重要一方，卻不能成為大國談判桌上的籌碼。

這次川習會的背景並不單純。美國國務卿魯比歐已明確表示，會談將提及台灣，也強調美中都不希望台灣或印太地區發生破壞穩定的事件。這句話一方面顯示，美國仍重視台海穩定；但另一方面也提醒我們，國際政治沒有永遠的承諾，只有不斷變動的利益計算。

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除了台灣，伊朗與荷姆茲海峽危機，也將是川習會的重要議題。能源通道若持續受阻，全球油價、通膨與供應鏈都會受到衝擊。美國希望中國對伊朗發揮影響力，中國也可能藉此增加與美國談判的籌碼。再加上經貿、關稅、稀土、波音飛機、農產品採購等問題，美中雙方都各有所求。台灣真正要警覺的是，當北京手上握有伊朗牌、經貿牌時，是否會試圖把台灣問題也放進交換條件裡。

當北京手上握有伊朗牌、經貿牌時，台灣需警覺其是否會試圖把台灣問題也放進交換條件裡；圖為荷姆茲海峽。（美聯社檔案照）

因此，我們不能天真地以為，台灣只要安靜等待大國安排就好。台灣必須清楚表達自己的立場：我們追求和平，不挑釁；我們反對戰爭，不屈服；我們願意與國際社會合作，也不接受任何國家替台灣決定未來。

近期賴總統出訪友邦受阻，更凸顯台灣外交困境。北京不應干涉台灣官員正常出訪，更不應透過軍事、外交或經濟壓力，限縮台灣的國際空間。台灣不是誰的附屬品，台灣人民也有與世界往來的權利。任何阻撓台灣對外交流的作法，只會加深兩岸人民距離，也不利區域和平。

但面對外部壓力，台灣內部更不能自亂陣腳。國防要強化，外交要突破，兩岸關係要審慎處理，朝野更應避免把國安議題變成單純的政黨攻防。支持和平，不等於放棄自我防衛；主張對話，也不等於接受威脅。真正成熟的國家，是能在堅持尊嚴的同時，理性降低衝突風險。

對台灣而言，最重要的不是在川習會後押注誰贏誰輸，而是讓自己更有韌性。能源安全、國防自主、外交布局、社會團結與經濟穩定，都是台灣不能迴避的功課。只有自己站穩，大國談判時才不會輕易被擺上菜單。

人民真正期待的，不是戰爭口號，也不是外交表演，而是安居樂業、生活無憂。國家治理的最終目標，應該是讓人民幸福、讓社會安定、讓下一代不用活在戰爭陰影下。追求和平、避免戰爭，才是多數人民最樸素也最真切的願望。

川習會可以談台灣，但不能決定台灣。台灣要做的，是團結一致、冷靜應對、堅定走自己的路。唯有如此，我們才能在大國角力中守住和平，也守住人民的未來。

國家治理的最終目標，是讓人民幸福、讓社會安定。台灣要做的，是團結一致、冷靜應對、堅定走自己的路；示意圖。（歐新社檔案照）

（作者為立法院法制局前局長）

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