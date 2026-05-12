自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》川習會可以談台灣 但不能決定台灣

2026/05/12 09:30

◎ 陳清雲

中國外交部宣布，川普將於5月13至15日赴中訪問。（美聯社檔案照）中國外交部宣布，川普將於5月13至15日赴中訪問。（美聯社檔案照）

川習會即將登場。表面上，這是美國總統川普與中國國家主席習近平的會面，並非我國領導人參與的場合；但只要談到美中關係、印太安全與兩岸局勢，台灣就不可能置身事外。問題是，台灣可以被討論，卻不能被交易；可以是區域和平的重要一方，卻不能成為大國談判桌上的籌碼

這次川習會的背景並不單純。美國國務卿魯比歐已明確表示，會談將提及台灣，也強調美中都不希望台灣或印太地區發生破壞穩定的事件這句話一方面顯示，美國仍重視台海穩定；但另一方面也提醒我們，國際政治沒有永遠的承諾，只有不斷變動的利益計算。

除了台灣，伊朗與荷姆茲海峽危機，也將是川習會的重要議題。能源通道若持續受阻，全球油價、通膨與供應鏈都會受到衝擊。美國希望中國對伊朗發揮影響力，中國也可能藉此增加與美國談判的籌碼。再加上經貿、關稅、稀土、波音飛機、農產品採購等問題，美中雙方都各有所求。台灣真正要警覺的是，當北京手上握有伊朗牌、經貿牌時，是否會試圖把台灣問題也放進交換條件裡

當北京手上握有伊朗牌、經貿牌時，台灣需警覺其是否會試圖把台灣問題也放進交換條件裡；圖為荷姆茲海峽。（美聯社檔案照）當北京手上握有伊朗牌、經貿牌時，台灣需警覺其是否會試圖把台灣問題也放進交換條件裡；圖為荷姆茲海峽。（美聯社檔案照）

因此，我們不能天真地以為，台灣只要安靜等待大國安排就好。台灣必須清楚表達自己的立場：我們追求和平，不挑釁；我們反對戰爭，不屈服；我們願意與國際社會合作，也不接受任何國家替台灣決定未來。

近期賴總統出訪友邦受阻，更凸顯台灣外交困境。北京不應干涉台灣官員正常出訪，更不應透過軍事、外交或經濟壓力，限縮台灣的國際空間。台灣不是誰的附屬品，台灣人民也有與世界往來的權利。任何阻撓台灣對外交流的作法，只會加深兩岸人民距離，也不利區域和平。

但面對外部壓力，台灣內部更不能自亂陣腳。國防要強化，外交要突破，兩岸關係要審慎處理，朝野更應避免把國安議題變成單純的政黨攻防。支持和平，不等於放棄自我防衛；主張對話，也不等於接受威脅。真正成熟的國家，是能在堅持尊嚴的同時，理性降低衝突風險。

對台灣而言，最重要的不是在川習會後押注誰贏誰輸，而是讓自己更有韌性。能源安全、國防自主、外交布局、社會團結與經濟穩定，都是台灣不能迴避的功課。只有自己站穩，大國談判時才不會輕易被擺上菜單

人民真正期待的，不是戰爭口號，也不是外交表演，而是安居樂業、生活無憂。國家治理的最終目標，應該是讓人民幸福、讓社會安定、讓下一代不用活在戰爭陰影下。追求和平、避免戰爭，才是多數人民最樸素也最真切的願望。

川習會可以談台灣，但不能決定台灣。台灣要做的，是團結一致、冷靜應對、堅定走自己的路。唯有如此，我們才能在大國角力中守住和平，也守住人民的未來。

國家治理的最終目標，是讓人民幸福、讓社會安定。台灣要做的，是團結一致、冷靜應對、堅定走自己的路；示意圖。（歐新社檔案照）國家治理的最終目標，是讓人民幸福、讓社會安定。台灣要做的，是團結一致、冷靜應對、堅定走自己的路；示意圖。（歐新社檔案照）

（作者為立法院法制局前局長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書