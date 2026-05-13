自由開講》當川普口中的「台灣超級霸權」震撼世界

◎ 衛重華

川普近日在白宮演說時，以「突然冒出台灣超級霸權」來形容台灣半導體產業在全球的地位。（彭博檔案照）

川普近日在白宮演說時，罕見以「突然冒出台灣超級霸權」形容台灣半導體產業的全球地位。這句話表面上看似一句隨口評論，實際上卻透露出美國對台灣科技實力的高度重視，也反映出當前全球戰略格局已經產生劇烈變化。過去數十年間，美國將大量製造業與供應鏈外移，在全球化浪潮中追求低成本與高利潤，但如今美中科技戰全面升高，晶片與AI早已不是單純商業問題，而是國家安全與地緣政治的核心。當川普公開點出台灣，代表華府已經清楚知道，台灣不只是亞洲的一座島嶼，更是全球科技供應鏈不可取代的戰略核心。

值得注意的是，川普並非單純稱讚台灣，而是帶著濃厚的「美國優先」思維。他認為，美國當年若以高額關稅阻止產業外流，就不會讓台灣、日本、韓國等地建立起今日的半導體優勢。這種說法背後，其實隱含著美國對產業空洞化的焦慮，也代表華府正試圖重新奪回高科技製造主導權。從《晶片法案》到高關稅政策，再到要求Taiwan Semiconductor Manufacturing Company赴美設廠，美國如今對台策略已從單純保護台灣安全，逐步轉向「將台灣科技力量納入美國戰略體系」。這並非敵意，而是大國競爭下的現實。因為誰掌握晶片，誰就掌握AI、軍事、通訊與未來經濟命脈。

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更耐人尋味的是，川普特別在即將舉行的「川習會」前拋出這番言論，並直接向Xi Jinping喊話，強調美國在AI領域領先中國。這代表台灣問題已不再只是傳統兩岸政治，而是全面被納入美中科技霸權競爭之中。中共長期試圖透過「中國製造2025」與國家資本強推半導體自主化，但至今仍無法完全突破高階晶片與先進製程瓶頸。相較之下，台灣在晶圓代工、封裝測試與供應鏈整合上的優勢，早已成為全球不可替代的存在。川普口中的「台灣超級霸權」，其實正是北京最不願面對的現實。因為中共即便擁有龐大市場與威權體制，依然無法在短時間內複製台灣數十年累積的科技實力與產業文化。

中國政府2015年提出「中國製造2025」計畫，希望將國內晶片自給率在2025年提升至70％，但受到美國技術制裁等因素影響，進度嚴重落後；示意圖。（路透檔案照）

然而，台灣社會也必須保持清醒。當世界強權都在爭奪台灣半導體力量時，代表台灣的重要性正在上升，但風險也同步提高。美國需要台灣的科技能力，中共則想控制台灣的戰略價值，這讓台灣站在全球衝突最前線。因此，台灣真正需要的，不是沉醉於「矽盾神話」，更不是對任何強權產生不切實際的幻想，而是持續強化自身國防、科技自主與民主韌性。唯有如此，台灣才能在美中對抗之間，維持自己的主體性，而不是淪為大國競逐下的工具。

川普一句「台灣超級霸權」，無意間說出了世界正在發生的真相。今日的台灣，早已不是過去那個只能依附大國生存的小經濟體，而是左右全球AI、晶片與高科技產業的重要關鍵。也正因如此，台灣更不能對中共的威脅掉以輕心。北京想奪取的，從來不只是土地，而是台灣背後那整套足以改變世界權力結構的科技實力與自由體制。

（作者為軍人）

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