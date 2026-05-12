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自由開講》三班護病比入法後 別讓罰則取代補人責任

2026/05/12 17:00

◎ 不孝

立法院三讀修正《醫療法》，將三班護病比放進法律，對護理勞動與病人安全都是重要一步。過去護病比多靠行政規範與獎勵支撐，強制力有限；如今違規醫院可能被裁罰，累犯未改善甚至面臨停業，也讓護病比從行政規範，變成醫院必須面對的法律責任。

立法院三讀修正《醫療法》，「三班護病比」正式入法，將於2028年5月1日正式實施。（資料照）立法院三讀修正《醫療法》，「三班護病比」正式入法，將於2028年5月1日正式實施。（資料照）

問題在於，條文通過後，病房現場不會自動多出一名護理師。夜班壓力、急重症照護、離職潮與薪資落差，不會被罰單立即解決。若政府把執行重點放在查核與處分，醫院忙著計算怎樣達標，護理師卻仍在同一張排班表裡承擔同樣工作量，改革就可能停在條文與稽查表之間。

三班護病比要有效，衛福部不能只收醫院報表，也要讓外界看見病房現場。各班別實際人力、病床開放數、護理離職率、加班時數與改善進度，應有清楚揭露方式。公開的目的不是多做一份表，而是讓病人、家屬與護理人員看得懂病房是否真的變安全。

醫院也不能把入法壓力全化為關床警告或人力喊苦。人力不足有現實基礎，財務壓力也需要處理；但若薪資結構、夜班支持、友善排班與留才計畫沒有同步調整，缺人的代價仍會回到第一線。護病比的功能，應是迫使醫院把留住護理師列為經營責任，而非只累積處分紀錄。

護病比入法若只剩罰則，病房裡增加的會是應付檢查的壓力，補不回照護人力。 （資料照）護病比入法若只剩罰則，病房裡增加的會是應付檢查的壓力，補不回照護人力。 （資料照）

健保資源與醫院管理也要同時對齊。政府若增加補助或調整給付，就要說清楚錢最後去了哪裡，確認經費是否進到夜班津貼、薪資結構與人力配置。沒有這層追蹤，追加資源可能只在總額裡被稀釋，護理站卻等不到改變。

三讀完成後，立法院不能只把成果留在掌聲裡，行政部門也不能只把責任交給稽查表。護病比入法若只剩罰則，病房裡增加的會是應付檢查的壓力，補不回照護人力；能讓護理師願意留下來、讓病人被安全照顧，才算讓護病比從條文變成病房裡看得見的改變。

（作者為退休人士）

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