自由開講》掛號費回歸市場機制 只是脫離醫療共產的第一步

◎ 盧俊瑋

在野黨立委近期提案修法重設掛號費上限，理由不外乎擔心醫療服務階級化或誘發醫界衝量就醫。這類邏輯反映了台灣政壇長期以醫療買票取代專業治理的崩壞現況，更是對醫療體系經營實務的嚴重誤判。掛號費在法律定義上純屬行政費用，與涉及醫師專業技術的醫療給付完全脫鉤。台灣醫療體系長期受困於極左派管制模式，將有限的醫療資源包裝成廉價且無限供應的社會福利，這正是導致醫療共產化的元兇。

在野黨立委提案修法重設掛號費上限，理由不外乎擔心醫療服務階級化或誘發醫界衝量就醫。（資料照）





當掛號費調漲被視為罪惡，而上限被政治力強行鎖死時，就醫的財務門檻趨近於零，民眾自然產生隨意掛號、亂看亂掛的投機心理。這不僅造成醫療資源的無效配置，更直接排擠了真正有急迫需求的重症病患。目前基層診所面臨藥費、電費與人事成本全面飆升的壓力，掛號費已成為院所維持營運、反映經營現實的必然調節槓桿。所謂不設限恐致衝量的擔憂純屬無稽之談；在高度競爭的醫療市場中，收費不合理或浮濫要求回診的院所，終將被具備自主選擇權的患者所淘汰。

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我們必須看破醫療民粹下的假平等，政客以保障人權為名推動管制，本質上是利用民眾對價格敏感的特性來換取選票。這種醫療民粹主義讓社會產生錯覺，認為廉價醫療理所當然，事實上，過去低廉的掛號費是建立在剝削醫護勞動價值的基礎之上。目前醫療環境最嚴峻的結構性問題在於：大眾輿論糾結於行政規費的百元漲幅，卻對醫療專業價值的診察費長期遭健保死鎖視而不見，對改善第一線醫護的過勞現況毫無助益。

政府必須認清持續以短視的買票政策主導制度，最終代價將是台灣醫療體系的崩潰與專業尊嚴的喪失。（資料照）

政府與社會必須認清專業是有代價的，持續以短視的買票政策主導制度，最終代價將是台灣醫療體系的崩潰與專業尊嚴的喪失。掛號費回歸市場機制應是醫療體系重回健全體制的轉捩點，而不該是政客撥回政策時鐘、重回管制老路的戰場。

（作者為皮膚科助理教授）

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