自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》掛號費回歸市場機制 只是脫離醫療共產的第一步

2026/05/18 18:00

◎ 盧俊瑋

在野黨立委近期提案修法重設掛號費上限，理由不外乎擔心醫療服務階級化或誘發醫界衝量就醫。這類邏輯反映了台灣政壇長期以醫療買票取代專業治理的崩壞現況，更是對醫療體系經營實務的嚴重誤判。掛號費在法律定義上純屬行政費用，與涉及醫師專業技術的醫療給付完全脫鉤。台灣醫療體系長期受困於極左派管制模式，將有限的醫療資源包裝成廉價且無限供應的社會福利，這正是導致醫療共產化的元兇。

自由開講》掛號費回歸市場機制 只是脫離醫療共產的第一步在野黨立委提案修法重設掛號費上限，理由不外乎擔心醫療服務階級化或誘發醫界衝量就醫。（資料照）

當掛號費調漲被視為罪惡，而上限被政治力強行鎖死時，就醫的財務門檻趨近於零，民眾自然產生隨意掛號、亂看亂掛的投機心理。這不僅造成醫療資源的無效配置，更直接排擠了真正有急迫需求的重症病患。目前基層診所面臨藥費、電費與人事成本全面飆升的壓力，掛號費已成為院所維持營運、反映經營現實的必然調節槓桿。所謂不設限恐致衝量的擔憂純屬無稽之談；在高度競爭的醫療市場中，收費不合理或浮濫要求回診的院所，終將被具備自主選擇權的患者所淘汰。

我們必須看破醫療民粹下的假平等，政客以保障人權為名推動管制，本質上是利用民眾對價格敏感的特性來換取選票。這種醫療民粹主義讓社會產生錯覺，認為廉價醫療理所當然，事實上，過去低廉的掛號費是建立在剝削醫護勞動價值的基礎之上。目前醫療環境最嚴峻的結構性問題在於：大眾輿論糾結於行政規費的百元漲幅，卻對醫療專業價值的診察費長期遭健保死鎖視而不見，對改善第一線醫護的過勞現況毫無助益。

政府必須認清持續以短視的買票政策主導制度，最終代價將是台灣醫療體系的崩潰與專業尊嚴的喪失。（資料照）政府必須認清持續以短視的買票政策主導制度，最終代價將是台灣醫療體系的崩潰與專業尊嚴的喪失。（資料照）

政府與社會必須認清專業是有代價的，持續以短視的買票政策主導制度，最終代價將是台灣醫療體系的崩潰與專業尊嚴的喪失。掛號費回歸市場機制應是醫療體系重回健全體制的轉捩點，而不該是政客撥回政策時鐘、重回管制老路的戰場。

（作者為皮膚科助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書