自由開講》把台獨入罪？藍委錯置國安的危險主張

◎ 余夢蝶

國民黨不分區立委葛如鈞主張，應將「台獨言論」納入《國家安全法》管制，否則就是雙標。此一說法表面是標榜一致標準，實則在法理、憲政與現實政治上皆難成立，若任由此論述擴散，台灣面對的恐非國安提升，而是民主倒退。

國民黨不分區立委葛如鈞表示，台獨言論，也必須納入國安法管制，否則就是雙標。（資料照）

言論自由是民主憲政的核心。《中華民國憲法》第十一條明文保障人民言論自由，國家若欲限制，必須符合明確性原則、比例原則與法律保留原則。刑罰權更應遵循謙抑原則，僅能在確有必要時作為最後手段，絕不能淪為處理政治歧見的工具。換言之，國家只能針對具體且立即危害公共安全的言論加以規範，不能因政治立場不同便動用國安法律。

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無論主張統一、獨立、邦聯、維持現狀，只要未涉及暴力煽動、叛國協力或受到外敵指揮，本質上皆屬政治意見表達。民主社會的核心價值，在於容許人民公開辯論國家路線，而非由政府片面預設唯一答案。

《公民與政治權利國際公約》第廿條規定，任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之。條文所禁止者，是煽動戰爭、仇恨與暴力，不是禁止人民討論國家前途，若有人公開主張「請中國出兵攻台」或「支持武力消滅中華民國」，國家當然可依法處置；但若僅主張台灣應成為正常國家，或強調維持中華民國主權，則屬個人政治理念，與鼓吹戰爭截然不同，若將兩者混為一談，無異是偷換概念。

《香港國安法》施行後，抽象罪名被無限擴張，蘋果日報遭停刊。圖為香港蘋果日報最後一次發刊。（歐新社檔案照）

值得關注的是，誰來定義「台獨」？中共長期將拒絕一國兩制、反對併吞、主張中華民國存在、參與國際組織，甚至展示國旗，皆貼上台獨標籤，若我國法律採納這種模糊概念，等同讓中共話語體系滲入台灣法制，今日查台獨，明日可能查護主權或反併吞。

香港即是前車之鑑。《香港國安法》施行後，「顛覆」、「煽動」等抽象罪名被無限擴張，蘋果日報遭停刊，多名民主派人士遭羈押，社會寒蟬效應迅速蔓延，因此，凡是法律概念不明確，終將淪為整肅異己的工具。

真正合理的國安法制，應處罰協助敵對勢力、洩漏機密、接受指示破壞國家安全、公開鼓吹外敵對台發動戰爭等具體行為。葛如鈞此番言論，已非單純失言，而是混淆國安概念，踐踏自由原則的危險訊號，台灣若容許此種思維入法，被削弱的將不只是公民權利，而是整個民主體制。

（作者為法務人員）

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