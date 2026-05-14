自由開講》一座焚化爐 豈能陪葬千億茶產業？——拒絕南投名間淪「林內2.0」

◎ 廖郁賢

一條濁水溪，承載著雲林與南投兩個農業大縣的無奈。在台灣的垃圾處理效率榜上，兩縣長期敬陪末座，主因皆是缺乏自主處理設施而須仰人鼻息。然而，雲林林內焚化爐因違法爭議淪為「停擺巨獸」的慘痛教訓殷鑑不遠，南投縣府如今竟打算重啟30年前的舊案，將焚化爐強勢塞入名間鄉。這不僅是一場單純的垃圾大戰，更是攸關百億農業命脈、環境正義與地方治理失能的殘酷拉鋸。

林內焚化廠完工即淪為全台最昂貴的蚊子館，是否啟用，已爭議多年。圖為林內焚化廠。（資料照）

雲林與南投的處境，宛如歷史的雙面鏡，當年，林內焚化爐因產權爭議、強烈鄰避效應與致命的「環評違法」，完工即淪為全台最昂貴的蚊子館，讓雲林長年飽受垃圾無處去之苦。如今，這齣荒謬劇正移師南投上演。面對累積逾32萬公噸的垃圾山，南投縣府急尋「自主處理」，選定名間鄉新民村為優先場址。然而，未經充分溝通便草率推動極具爭議的鄰避設施，瞬間點燃在地鄉親怒火，抗爭的規模與憤怒指數，與當年的林內如出一轍。

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仔細審視兩案選址，有著極度諷刺的共通點：皆緊鄰優良農業特定區（林內為稻米穀倉，名間為百億茶鄉），且都依傍著台灣的母親河——濁水溪。做為濁水溪畔的居民，我們深知這背後隱藏著對農業與環境最冷酷的政治算計！相較於地價高昂的都會區或具備經濟聲量的工業區，農業區土地相對低廉。主政者常傲慢地以為農村人口老化、弱勢，其抗爭聲量容易被壓制，以為只要施以回饋金等小恩小惠便能息事寧人，從而將農鄉視為吃定無礙的「軟柿子」。

焚化爐運轉需大量冷卻用水，緊鄰濁水溪恰有免費且豐沛的水源；加上河川沿岸邊陲多有公有地可供撥用。為圖行政便利與節省購地經費，政府輕易將目光鎖定於此，卻刻意忽略：一旦飛灰、底渣與廢水滲漏，將順著水系直接毒害下游數萬公頃的灌溉網，釀成不可逆的生態災難。

名間焚化爐最荒謬的核心爭議，正是政府竟試圖將高污染設施，硬插在優良農業特定區內。（資料照）

這兩座焚化爐最荒謬的核心爭議，正是政府竟試圖將高污染設施，硬插在優良農業特定區內。以名間鄉為例，這裡是台灣茶產業的絕對核心，年產值高達100億元，供應全台手搖飲6至7成的基底茶，牽動著背後千億元的飲料產業鏈。焚化爐一旦運轉，對此無疑是毀滅性的打擊。

雲林與南投的血淚經驗在在證明，無視環境特殊性與程序正義的強硬推動，只會讓政策陷入漫長的法律訴訟與社會撕裂。解決垃圾危機固然迫在眉睫，但絕不能以犧牲百億農業命脈與清淨土地為代價。唯有從源頭減量、導入循環經濟，並建立互惠的跨區治理，才是農業大縣真正的永續自救之道。

筆者過去在雲林縣議會質詢林內焚化爐案時曾言：「錯誤的政策讓雲林人背負數十億的鉅額賠款，政府的無能與貪婪，憑什麼要鄉親用健康和土地來買單？」今日，這句沉痛的質疑，同樣原封不動地送給南投縣政府。

（作者為雲林縣議員）

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