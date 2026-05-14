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自由開講》連餌盒都不放 還敢談治理？

2026/05/14 11:30

◎ 郭索

近日一張對比圖在網路流傳，引發社會對地方防疫作為的高度關注。畫面上清楚呈現，台北市在公園等公共區域，竟將藍色鼠藥直接裸露散置於土壤與落葉間，毫無遮蔽與防護；相較之下，高雄市則依規設置防誤食餌盒，外有標示、內有隔離，符合中央早已明訂的標準作業程序。這樣的對照，不只是視覺上的差異，更是治理態度與專業能力的直接對比，也讓民眾開始質疑，當中央規範如此清楚，為何台北市仍會出現如此低階且危險的錯誤操作。

自由開講》連餌盒都不放 還敢談治理？台北市陷入「安鼠之亂」，市議員林亮君日前在社群貼文指出有公園被投老鼠藥，呼籲北市府回歸防治專業，勿在非問題上過度著墨。（林亮君提供）

中央對於鼠害防治早已明確要求，戶外投放毒餌必須置於防誤食餌盒之中，目的在於避免孩童、寵物或其他非目標生物誤觸誤食，同時降低毒劑擴散造成的環境污染。這不是建議，而是最基本的公共衛生安全底線。然而台北市卻出現將毒餌如同垃圾般隨意棄置的情形，不僅違反專業規範，更直接暴露市民於潛在風險之中。若孩童誤觸、寵物誤食，甚至經由雨水沖刷進入土壤與水體，其後果絕非一句「疏失」可以帶過。

更令人難以接受的是，當問題被揭露後，相關政治人物竟選擇將責任指向中央，試圖模糊焦點。這種「做不好就怪別人」的治理邏輯，不僅無助於問題解決，反而讓真正的風險持續存在。地方政府本就負責執行與落實中央政策，當標準已經存在，卻仍未依規操作，問題就不在制度，而在執行力與管理能力。若連最基本的防疫措施都無法確實落實，又如何讓市民信任其在更重大公共議題上的判斷與作為。

戶外投放毒餌必須置於防誤食餌盒之中，目的在於避免誤食，同時降低毒劑擴散造成的環境污染。（中央社資料照）戶外投放毒餌必須置於防誤食餌盒之中，目的在於避免誤食，同時降低毒劑擴散造成的環境污染。（中央社資料照）

從行政管理角度來看，這起事件背後反映的，可能是外包廠商管理失控、基層教育訓練不足，甚至是整體稽核機制失靈。這些都不是單一個案，而是系統性問題的徵兆。當一個城市連鼠藥投放這樣高度標準化、低技術門檻的工作都無法做好，顯示其內部治理早已出現鬆動。治理的本質從來不在於口號，而在於細節的精準與紀律的落實，任何輕忽，都可能轉化為公共安全的破口。

台灣面對的不只是鼠患問題，更是治理品質的檢驗。這起事件提醒我們，制度再完善，若執行者缺乏責任感與專業能力，一切仍將淪為紙上談兵。市民需要的不是政治口水，而是確實可見的改善與負責任的態度。當錯誤已經如此明確，唯一正確的回應，應是全面檢討、立即修正，而不是繼續推諉卸責，讓風險持續存在於我們生活的每一個角落。

（作者為自由評論者）

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