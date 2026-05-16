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自由開講》從員山子分洪的百年延宕 看早期基隆河整治的決策盲點

2026/05/16 09:00

◎ 吳國棟

假如我們由汐止沿著基隆河自行車道來到被暱稱為「台版神隱少女隧道」的「五堵隧道」口，穿越這條184公尺長的時光甬道後，我們進入的不是動畫裡的神靈世界，而是一世紀前的1915年。

自由開講》從員山子分洪的百年延宕 看早期基隆河整治的決策盲點陳水扁拍板定案員山子分洪計畫，汐止與五堵不再受大規模淹水所苦。圖為員山子分洪隧道內部。（資料照）

當時負責總督府「基隆河整治調查計畫」的技師十川嘉太郎經專業評估發現，基隆河上游河道極窄且坡度陡峭，若能在距離海岸僅約兩公里的猴硐至員山子一帶開鑿隧道，將洪水分流至東海，便能避免洪水湧入下游的汐止與台北盆地。這個利用60公尺自然高低差、無需電力抽水的「員山子分洪道」雛型，雖因二戰爆發導致預算挪作軍費而中止，但那份精確的藍圖，卻一直塵封在基隆市政府的檔案室中。

時光跨越75年來到1990年，行政院經建會審議通過台北市長黃大洲所提的「基隆河截彎取直工程」，並於1991年動工，1993年完成。當時經濟部水利司曾提議重啟員山子分洪評估，卻未獲經建會採納，理由是截彎取直與築堤已足夠防洪，且分洪道工程「所費不貲」。

1997年時任台北市長的陳水扁曾建請中央與省政府興建分洪道，但未獲同意。然而，1997年溫妮颱風、2000年象神颱風、2001年納莉颱風接連重創北台灣。這慘痛教訓凸顯了：截彎取直雖為台北市帶來了277公頃的新生地利益，卻是以剝奪河流天然滯洪空間為代價。失去彎道緩衝的基隆河，讓汐止與五堵變成了台北盆地的「大型滯洪池」。

陳水扁總統旋即於2001年拍板定案員山子分洪計畫。諷刺的是，這項當年被嫌貴的計畫，分洪隧道主體工程費僅約60億元。這套由十川嘉太郎規劃的藍圖，在塵封近一世紀後，終得以在2002年動工及2005年完工。

前省府水利處長李鴻源曾聲稱：員山子分洪如果可行，國民黨廿年前就做了。」無疑成了最諷刺的歷史嘉言。（資料照）前省府水利處長李鴻源曾聲稱：員山子分洪如果可行，國民黨廿年前就做了。」無疑成了最諷刺的歷史嘉言。（資料照）

分洪道完工至今，汐止與五堵不再受大規模淹水所苦。統計2004年至2025年間共32次分洪，總量高達2億4000萬立方公尺，相當於整座石門水庫的容量。依據水利署第十河川分署所做200年重現期洪水量，在洪水巔峰期，基隆河總流量達1620CMS（每秒立方公尺），而員山子分洪道能瞬間導入1310CMS 的水量進入東海，分流率高達81%：這個救命數據驗證了百年前日本技師的遠見，更反襯出當年經建會「重土地開發、輕自然規律」的決策失當。

回顧前省府水利處長李鴻源在2001年稱：「員山子分洪如果可行，國民黨20年前就做了。」對照分洪道守護汐止24載的事實，這份對歷史智慧與大自然規律的輕忽，無疑成了最諷刺的歷史嘉言。

返回五堵隧道汐止端，那抹斜陽提醒著我們：治水若違背自然，代價終將由民眾承擔。這段血淚歷史應讓當權者引以為鑑，莫讓土地利益再次凌駕於公共安全之上。

（作者為退休貿易推廣人員）

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