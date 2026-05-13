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自由開講》鄭麗文對日代表團態度消極 缺乏史觀與國際觀的鄙俗

2026/05/13 08:30

◎ 陳啟濃

鄭麗文寧願行程排滿檔，卻取消日本自民黨青年局訪台代表團的拜會，而且並未事前通知，顯見鄭麗文領導的國民黨，對日本官方態度消極。然而對日本治理台灣50年的認識，以及對目前國際現勢日本對台灣重要性的理解，正是鄭麗文所欠缺卻很重要的認知與格局。

日本自民黨青年局局長中曾根康隆率海外研修團訪台。圖為研修團訪問故宮南院，進行藝術文化交流。（資料照）日本自民黨青年局局長中曾根康隆率海外研修團訪台。圖為研修團訪問故宮南院，進行藝術文化交流。（資料照）

國民黨從中國帶來台灣的，是對日本仇視鄙夷的態度，這起因於日本發動對中國的侵略戰爭。然而台灣的歷史不同，台灣人是在哀痛不絕的情懷中，無可奈何的接受日本統治，身分成為日本人。日本在台灣建設有成，又以法治管理台灣。加上比較國民黨來台灣後，各方面的治理比不上日本的進步與開明，所以受過日本統治的台灣人，情感上普遍懷念日本時代，痛恨國民黨的治理。

再從目前的國際局勢來說，日本和美國對台灣友善，兩國都是台灣在防禦中共武力犯台上的戰略夥伴。美國、日本與台灣目前建立的共識，就是「台灣有事就是日本有事，更是世界有事。」現階段雖然台灣和中國有文化與血緣上的關聯性，但因為中共政權以獨裁極權統治中國，對台灣在外交軍事與政治上都極度挑釁，台灣應該團結一心，抵制中共政權對台灣安定的全方位破壞。

鄭麗文以行程滿檔為由，取消日本自民黨青年局訪台代表團的拜會，顯見鄭麗文欠缺目前國際現勢日本對台灣重要性的理解。（資料照）鄭麗文以行程滿檔為由，取消日本自民黨青年局訪台代表團的拜會，顯見鄭麗文欠缺目前國際現勢日本對台灣重要性的理解。（資料照）

身為國會最大黨的黨主席，鄭麗文表現出對日本代表團的漠視，除了突顯她個人錯誤與扭曲的台灣史觀，更暴露出粗淺的國際局勢認知。然而更讓人擔心的，鄭麗文已經跟中共連成一氣，仇恨美日，所以她的行為是在跟中共表忠，利用對日本政黨代表團的漠視，彰顯出她的不屑與敵意。

中國人死於毛澤東文化大革命的人數，遠大於日本發動對華戰爭時中國人的死亡人數。日本治台50年，從來沒有實施白色恐怖的高壓統治，連領導台灣人爭取政治權利的蔣渭水，還有法院的公開審理。台灣人在日本統治時期的命，比起國民黨來到台灣後的濫殺無辜，都還要來的珍貴。到底鄭麗文為何要仇視日本？國民黨面對歷史，又有何顏面要台灣人跟著反日。

（作者為時事評論員）

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