自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》高市倡新印太戰略 中國跳腳、日本做對了

高市提出的FOIP，要把日本、越南、菲律賓、ASEAN、美國和澳洲，都連結起來，連成一張安全與經濟的網路。從能源到AI，從海上安全到供應鏈，逐漸形成一個新的「印太共同體」。這才是真正最令中國不安的地方。
矢板明夫

矢板明夫

2026/05/22 17:00

◎ 矢板明夫

5月2日，日本首相高市早苗訪問越南時，在河內的越南國家大學發表了一場極具戰略意味的外交演講。她正式提出了「升級版FOIP（自由開放的印太）」構想，內容涵蓋半導體、AI、稀土、能源安全、海底電纜、供應鏈韌性以及海洋安全合作。她強調，日本將在印太地區扮演「比過去更積極的角色」，建立以自由、法治與開放為基礎的國際秩序。這已經不是過去只談經濟的日本外交了。

日本首相高市早苗訪問越南，與越南共產黨中央委員會總書記為蘇林握手。（美聯社檔案照）日本首相高市早苗訪問越南，與越南共產黨中央委員會總書記為蘇林握手。（美聯社檔案照）

這是一個開始主動設計亞洲戰略的新日本。

更值得注意的是，高市選擇了在越南發表這場演說。越南和中國關係密切，同時又長期承受來自中國的壓力。高市透過這場演說，其實是在向整個東南亞釋放訊號：日本願意成為亞洲秩序的重要支撐力量。她談的不是日本的利益，而是整個印太地區的未來。

幾天後，中國果然跳了起來。5月9日，中國國防部發言人蔣斌公開批評高市，指責日本藉「自由開放的印太」之名煽動陣營對立，並對日本與菲律賓的安全合作表達「強烈不滿」。中國的反應其實非常耐人尋味。因為北京害怕的，不是高市說了什麼，而是日本開始真的「做什麼」了。

過去中國習慣把亞洲國家一個個分開處理：對越南施壓、對菲律賓威嚇、對台灣統戰、對日本打歷史牌。中國最希望看到的，就是亞洲國家彼此孤立。但高市提出的FOIP，要把日本、越南、菲律賓、ASEAN、美國和澳洲，都連結起來，連成一張安全與經濟的網路。從能源到AI，從海上安全到供應鏈，逐漸形成一個新的「印太共同體」。這才是真正最令中國不安的地方。

日相高市早苗訪問越南，在越南國家大學提出了「升級版FOIP（自由開放的印太）」構想。圖為高市在越南國家大學演講。 （圖取自高市早苗的Ｘ）日相高市早苗訪問越南，在越南國家大學提出了「升級版FOIP（自由開放的印太）」構想。圖為高市在越南國家大學演講。 （圖取自高市早苗的Ｘ）

此外，北京這次的抗議，某種程度上也是說給美國聽的。因為美國的川普總統即將訪問北京，中國顯然想營造一種「日本正在刺激對立」的氣氛，希望華盛頓壓制東京。但問題是，今天的日本已經不是過去那個只會低頭做生意的日本。

從安倍晉三到高市早苗，日本外交正在完成一次歷史性的轉變。日本不再只是美國的跟隨者，正開始成為印太戰略的設計者。中國越憤怒，越證明高市這次在河內講對了。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書