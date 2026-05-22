矢板明夫觀點》高市倡新印太戰略 中國跳腳、日本做對了

高市提出的FOIP，要把日本、越南、菲律賓、ASEAN、美國和澳洲，都連結起來，連成一張安全與經濟的網路。從能源到AI，從海上安全到供應鏈，逐漸形成一個新的「印太共同體」。這才是真正最令中國不安的地方。

◎ 矢板明夫

5月2日，日本首相高市早苗訪問越南時，在河內的越南國家大學發表了一場極具戰略意味的外交演講。她正式提出了「升級版FOIP（自由開放的印太）」構想，內容涵蓋半導體、AI、稀土、能源安全、海底電纜、供應鏈韌性以及海洋安全合作。她強調，日本將在印太地區扮演「比過去更積極的角色」，建立以自由、法治與開放為基礎的國際秩序。這已經不是過去只談經濟的日本外交了。

日本首相高市早苗訪問越南，與越南共產黨中央委員會總書記為蘇林握手。（美聯社檔案照）

這是一個開始主動設計亞洲戰略的新日本。

更值得注意的是，高市選擇了在越南發表這場演說。越南和中國關係密切，同時又長期承受來自中國的壓力。高市透過這場演說，其實是在向整個東南亞釋放訊號：日本願意成為亞洲秩序的重要支撐力量。她談的不是日本的利益，而是整個印太地區的未來。

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幾天後，中國果然跳了起來。5月9日，中國國防部發言人蔣斌公開批評高市，指責日本藉「自由開放的印太」之名煽動陣營對立，並對日本與菲律賓的安全合作表達「強烈不滿」。中國的反應其實非常耐人尋味。因為北京害怕的，不是高市說了什麼，而是日本開始真的「做什麼」了。

過去中國習慣把亞洲國家一個個分開處理：對越南施壓、對菲律賓威嚇、對台灣統戰、對日本打歷史牌。中國最希望看到的，就是亞洲國家彼此孤立。但高市提出的FOIP，要把日本、越南、菲律賓、ASEAN、美國和澳洲，都連結起來，連成一張安全與經濟的網路。從能源到AI，從海上安全到供應鏈，逐漸形成一個新的「印太共同體」。這才是真正最令中國不安的地方。

日相高市早苗訪問越南，在越南國家大學提出了「升級版FOIP（自由開放的印太）」構想。圖為高市在越南國家大學演講。 （圖取自高市早苗的Ｘ）

此外，北京這次的抗議，某種程度上也是說給美國聽的。因為美國的川普總統即將訪問北京，中國顯然想營造一種「日本正在刺激對立」的氣氛，希望華盛頓壓制東京。但問題是，今天的日本已經不是過去那個只會低頭做生意的日本。

從安倍晉三到高市早苗，日本外交正在完成一次歷史性的轉變。日本不再只是美國的跟隨者，正開始成為印太戰略的設計者。中國越憤怒，越證明高市這次在河內講對了。

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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