沈榮欽國際視野》微知識：企業Logo小故事

各位知道台積電的logo改過嗎？一開始的晶圓上有些黑點，代表毀損的晶片，聽起來似乎與晶圓廠追求完美良率背道而馳，不過其實是當時流行的設計。

◎ 沈榮欽

現在藍白正在全力造謠「台電logo案不是公開招標」、「台電刻意壓低在100萬元以內，以規避公開招標」、「聶永真找另外兩家配合廠商報價」和 Cheap「一個字16萬」等各種謠言來製造對立，令人不耐。

我不打算浪費心力對牛彈琴，只想說些和台灣有關的企業logo小故事。

請繼續往下閱讀...

◆ 台積電

各位知道台積電的logo改過嗎？一開始的晶圓上有些黑點，代表毀損的晶片，聽起來似乎與晶圓廠追求完美良率背道而馳，不過其實是當時流行的設計。

台積電logo晶圓上有些黑點，代表毀損的晶片是當時流行的設計。圖為台積電。（美聯社檔案照）

到了2001年，台積電修改logo，雖然很多人沒注意到，但其實減少的毀損晶片的數目，目的不是為了「追求更高的良率」，而是當初設計時沒考慮清楚，讓黑色部分阻擋了tsmc的字體，因此加以修改。

◆ 宏碁

宏碁一開始用的logo是由7個六邊型組合的商標，代表無限可能。不過顯而易見的，這個logo醜就不說了，關鍵是雜亂無章且辨識度不高，印在不同材質的效果也大不相同，完全是外行人的設計。

1983年宏碁終於改為簡潔的圖案，並且字體也做了改變，宏碁心想，終於可以打品牌了。

不過宏碁很快發現，這個Multitech的名稱不僅有點「俗」，乃是因應當時台灣喜歡加tech在英文名字中以彰顯高科技的潮流而取（包括聯發科英文名字MediaTek中的Tek也是），而且往往在各種列表按字母排名時，Multitech的M被排到後面，不利於建立品牌，因此痛下決心改個「A」為字首的響亮名字。

1987年，公司更名為Acer，並花了大錢做了新的logo，Acer旁有由深藍和紅色組成的新標誌。這讓宏碁在國際上增加不少辨識度，用了將近15年。

宏碁logo從大寫「A」改為小寫「a」，台灣企業的logo進步了，但是有些人還停留在原地。圖為宏碁大樓上的logo。（資料照）

2001年，為了因應新世紀的到來，宏碁原有的logo顯得老舊，於是重新設計了一個更簡潔、更清晰的logo，採用純綠色小寫字母，並且將字母e做了更輕盈優雅的設計。就是這個logo引發群嘲，認為宏碁花了這麼多錢，從大寫「A」改為小寫「a」，我來我也行，和今日如出一轍。台灣企業的logo進步了，但是有些人還停留在原地。

2011年，宏碁再次變更了logo。小寫字母標誌採用了新的配色，字體改為更嚴謹、更粗的ibex字體，讓logo變得更加鮮明和前衛，是迄今為止最具未來感的logo。

◆ 7-11

有事不能談了，請自行參閱附圖的演進，相信再心懷惡意的人，也不難看出其中的差異。

7-11的logo沿革。 （取自貼文）

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法