自由開講》「自由計畫」或成中東膠著的突破點

◎ 康駿銘

自年初美、以與伊朗爆發衝突以來，荷姆茲海峽處於半癱瘓狀態，是伊朗手中的王牌。然而，川普在日前展開了最新進行的「自由計畫」（Freedom Project），以大規模的軍事力量企圖強行打通封鎖，不僅是履行他以軍隊護航的承諾，實際上還是一場經過精準計算的戰略陽謀，將外交僵局轉化為主動的軍事、外交、經濟施壓，也是在迫使國際盟友、敵對勢力及國內政局作出抉擇，或可成為打破目前膠著局勢的關鍵突破點。

5月8日，美軍中央司令部發布一張照片顯示，美軍驅逐艦裴拉塔號正對一艘懸掛伊朗旗幟的油輪執行封鎖令。（法新社）

對盟友而言，這是一場選邊測試。川普自首任執政以來，就已強調軍費分擔的正義性，尤其川普早已打算逐步淡出北約。荷姆茲海峽作為全球能源的咽喉，其安全利益牽動著日、韓、歐盟等高度依賴中東石油的經濟體，川普直接出兵護航，實質上是迫使盟友在有限時間內作出跟或不跟的抉擇，盟友的選擇將直接決定未來數年美國與該國的安保合作與貿易談判籌碼，施壓國際社會從觀望轉為行動。

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對伊朗而言，這場行動等同把戰略選擇權丟到伊朗手上。不過，伊朗若選擇開火，就會成為停火以來「開第一槍」的那方，讓川普能有正當理由取得國會的軍事授權，為後續進一步軍事行動取得合法性；而若伊朗按兵不動，則意味著其過去半年所宣稱的封鎖威懾只是裝兇作勢，也將打擊神權政府在國內強硬派的統治威信。

對美國國內而言，此次行動被包裝成「保衛全球經貿」及「航行自由」的維護，是利用左派的語言來抵擋這段時間來的批評與壓力。在通膨壓力與能源危機的陰影下，讓國內左派、鴿派較難有理由反對此次護航，從而為行政權爭取到最大的戰略揮灑空間。

「自由計畫」是一場針對威權國家圍堵策略的戰略反制。它透過在波斯灣的破局，在可能成行的「川習會」前，向北京釋放了強烈訊號，說明任何企圖利用封鎖來改變區域現狀的嘗試，都將面臨美軍不惜一戰的實力。一旦中共企圖利用灰色戰術對台實施實際上的封鎖或圍堵，美軍在荷姆茲海峽的這套術策，極可能成為應對台海危機的戰略範本。對台灣來說，看懂這場行動的邏輯，將使我們對未來的防禦戰略更具信心與清晰的判斷。

「自由計畫」向北京釋放了強烈訊號，一旦中共企圖對台實施封鎖或圍堵策略，美軍在荷姆茲海峽的這套術策，極可能成為應對台海危機的戰略範本。（路透檔案照）

（作者為台灣基進國際部專員）

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