自由開講》免稅的繁榮vs制度的偏斜：台股背後的結構性問題

◎ 蕭錫惠

近日台股大漲，有一個安靜卻強大的力量——資本利得幾乎免稅的制度設計；示意圖。（資料照）

台股持續上漲，從半導體到人工智慧產業，表面上是基本面與產業競爭力的勝利。以台積電為核心的供應鏈，確實支撐了市場信心。但真正推動這波行情的，還有一個更安靜卻更強大的力量——資本利得幾乎免稅的制度設計。在多數國家對資本利得課稅的情況下，台灣的制度顯得格外特殊。

在台灣，股票價差收益基本不課所得稅；相對地，薪資所得最高稅率可達40%。多數人以為自己在股市中賺錢，實際上，是站在一個高度偏向資本的制度上。當一個社會讓「錢滾錢」幾乎免稅，卻對「用時間換錢」課以較高負擔，公平性就不再只是價值辯論，而是制度選擇。當資本利得免稅，貧富差距就不只是市場結果，而是被制度放大的結構現象。

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首先，放大的是資產累積的不對稱

資本市場看似人人可參與，但真正能長期擴張資產的，仍是資金與資訊優勢者。免稅讓資本以更快速度複利成長，而依賴薪資的多數人，則在稅負與成長速度上同時落後，資產差距持續擴大。

第二，是市場行為的扭曲

多數國家透過稅制區分長短期投資，以抑制過度投機，但台灣幾乎沒有差別。短線交易成本極低，使資金更傾向追逐波動而非長期價值。當沖盛行，市場波動被放大，價格不再純粹反映基本面，而是混雜短期資金的節奏。

第三，是企業與投資人的激勵錯置

股利需要課稅，資本利得卻不需課稅，企業傾向保留盈餘、推升股價，而非穩定配息。投資人也偏好價差而非現金回報，長期將使資本配置偏離經營績效本身。

第四，是資金流向的偏斜

當股票與房地產等資產具備低稅優勢，資金自然集中於資產市場，而非流入創新或實體投資。資產價格上升，年輕世代面對的不只是薪資停滯，而是資產門檻持續提高的壓力。

當股票與房地產等資產具備低稅優勢，資金自然集中於資產市場。年輕世代面對的不只是薪資停滯，而是資產門檻持續提高的壓力；示意圖。（資料照）

第五，是財政結構的失衡

當資本利得不課稅，政府稅收將更多依賴薪資與消費，實質上由中產與勞動者承擔。這不只是經濟問題，而是制度對資本的結構性偏袒。一旦這種傾斜成形，市場的繁榮反而會強化不公平，使改革更加困難。

這套制度之所以難以改變，正因為受益者已形成穩定的力量結構。當市場習慣於免稅環境，任何改革都會被視為風險，而非修正。在民主制度下，當多數人難以察覺制度中的不公平，而少數受益者卻具備影響政策的能力時，制度便會逐漸偏離公共利益，轉而優先回應資本的需求。

台股的上漲，確實反映產業實力，但同時也反映了一種高度偏向資本的制度環境。這樣的繁榮，不只是經濟現象，更是一種政策選擇。

當一個社會讓資本增值免稅，卻對勞動所得課稅，市場的上漲就不再只是成長，而是分配的重新排列。股市可以創新高，但如果制度讓多數人無法分享這份成長，最終累積的，不只是財富，而是落差。

當一個社會讓資本增值免稅，卻對勞動所得課稅，市場的上漲就不再只是成長，而是分配的重新排列；圖為財政部。（資料照）

（作者為自由撰稿人）

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