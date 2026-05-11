自由開講》市長好大官威？ 民主時代不該再有馬屁文化！

◎ 陳啟濃

有網友在Threads發文表示，自己到新竹市稅務局，發現許多工作人員在跳小虎隊的歌，並喊「我愛你」，結果仔細一看是因為新竹市長高虹安蒞臨，驚呼是「馬屁文化」。（擷取自Threads、資料照，本報合成）

新竹市政府安排市長高虹安到稅務局發送康乃馨祝福母親節，本來是對稅務局同仁的祝福，卻傳出事前大家先演練要迎接的舞蹈，還要在市長到臨的時候熱烈跳舞歡迎。讓人感嘆市長好大的官威，難道不了解這樣的狗腿文化，已經不適合在民主時代存在。

民主時代強調人民是國家的頭家，市長是受到人民選舉的委託來治理這個城市，怎麼會變成市長要來給公務人員祝福，人民公僕卻要利用辦公時間演練，甚至在辦公時間列隊跳舞歡迎市長大駕光臨。到底人民公僕的公務人員是為民眾服務，還是為市長服務。

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再說市長也太過於官僚，不懂得人情世故，祝福別人要在適當的時間用適當的方式來表達，不該大費周章反而讓別人產生困擾製造麻煩。歷史上有個愛民體民的君王，漢文帝劉恒幼年就被朝廷封為諸侯王，派往代國擔任治理國家的國王。由於體恤人民治國有成，後來高祖駕崩諸臣公推他成為漢朝皇帝。要往朝廷擔任大任前，他為了怕人民送他會造成擾民，趕在凌晨要匆匆出發。卻不料人民得知消息，已經還在官署廣場前，大家扶老攜幼跟他跪拜告別。

針對新竹市稅務局唱歌跳舞迎高虹安一事，東區市議員參選人曾翰揚提到，近期有衛生所人員稱因預算不足不敢開冷氣，上班常忙到汗流浹背；圖為北區區公所。

古代帝王都有這樣把自己放小體貼人民的心意，竟然在民主時代的台灣，區區一個地方官就把自己當得比皇帝還要崇高。這樣子的巴結奉承的狗腿文化難道是公部門的常態，在這種文化下的地方官是否會只想聽好話不想聽真話，只會提拔那些對他唯唯諾諾卻沒有擔當的官員。從新竹市稅務局的公務人員迎接市長蒞臨的大張旗鼓，應該可以看出一切了。

（作者為時事評論員）

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