自由開講》比謊言更危險的真實 影視統戰如何成為消滅中華民國的利刃

◎ 硯孤鴻

近年來，中共將影視作品作為操作歷史詮釋權、進行戰略溝通的重要載體；圖為中國影視產業園區「青島東方影都」前的宣傳看板。（路透）近年來，影視作品成為中共操作歷史詮釋權、進行戰略溝通的重要載體。以電影《八佰》為例，社會大眾的評價毀譽參半，有人感佩其重現國軍英烈，有人則憂慮其政治意圖。然而，當我們在爭論一部電影是否為「統戰」時，不能僅止於聲光效果的析辯，而應冷靜透視背後的敘事陷阱與戰略目的。

歷史解釋的移花接木

首先，我們必須審視電影中極具誤導性的政治註腳。片頭開場的背景說明，刻意將共軍將領與新四軍納入抗戰貢獻名單；片尾的字幕總結，更將抗戰勝利的歷史功勳，全數歸結於中共所倡建的「抗日民族統一戰線」。

讓我們設想一個場景：若在國軍營區播映完《八佰》後進行座談，連長提問：「抗戰勝利究竟是誰領導的？」官兵受電影敘事影響，答案可能只有兩個：一是中共，二是謝晉元團長。而根據戲劇邏輯，謝團長竟成了遵從中共統戰號召的將領。這兩個答案，任何對歷史與主權有堅持的台灣人都無法苟同。如果一齣戲劇能從根本上置換歷史主體，這不是統戰，什麼才是統戰？

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基於事實的陽謀：比謊言更危險的真實

或許有人抗辯，電影確實拍出了青天白日滿地紅的國旗，也拍出了國軍的壯烈。但我們必須反問：「基於事實的陽謀」，是否就足以讓我們放棄反抗？中共影視統戰的細膩之處在於，劇本雖可能基於部分史實，卻透過斧鑿深刻的商業包裝與敘事剪裁，導向一個惡意的結果，將國軍抗戰異化為中共領導，讓「中華民國」在「中華民族偉大復興」的宏大敘事中被稀釋，進而被消滅。

換言之，局部的事實並不等同於正確的結論。如果我們因為電影說了部分「實話」，就選擇無視其背後消滅主權的圖謀，那無異於默許中共利用「真實」來「扭曲真實」，在潛移默化中卸下我們對於國家認知的武裝。

《八佰》雖然拍出了台灣國旗與國軍的壯烈，但實則是透過斧鑿深刻的商業包裝與敘事剪裁，將國軍抗戰異化為中共領導，稀釋「中華民族偉大復興」的敘事；示意圖。（資料照）項莊舞劍：影視連環計後的統戰紅利

進一步看，影視統戰實為一套「連環計」。中共的目的或許不單是爭奪歷史話語權，更是要藉此製造台灣內部的矛盾與對立。當我們還在為《八佰》是否具有統戰性質而吵翻天、陷入激烈的意識形態爭論時，中共的對臺帳簿早已翻篇。

對北京而言，只要台灣社會因這類議題產生政治信任崩解、社會極化、民意衝突高漲等亂象，他們就能坐收「各個擊破」的統戰紅利。這種「項莊舞劍，意在沛公」的策略，才是我們最應警惕的威脅。

處於民主台灣，我們固然享有觀影與表達意見的自由，但在面對帶有強烈戰略意圖的文化產物時，必須保持清醒的歷史識讀能力。我們不應放棄反抗那些包裝精美的「陽謀」，唯有守住對中華民國抗戰史實的詮釋權，才能在認知的戰場上，真正守住民主與主權的最後防線。

（作者為政治學博士、兩岸觀察員）

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