名家分享~福澤喬》美國戰爭部幽浮解密

5月8日，美國戰爭部解密「不明異常現象」（UAP），或稱「不明飛行物」（UFO）檔案，強調政府將以前所未有的透明度公開已掌握的訊息。

◎ 福澤喬

美國戰爭部公布新的一批UFO相關檔案，並架設網站供民眾查閱。（取自貼文）

美國戰爭部5月8日開始公開與未確認飛行物體「不明飛行物」（UFO），以及未確認異常現象「不明異常現象」（UAP）有關的資料。這批內容可在戰爭部官網查閱，範圍包括照片、影片與文件，共161件。美國總統川普先前已指示戰爭部公開相關訊息，這次行動被視為美國政府對長年引發臆測的UFO議題，採取更透明處理方式的一步。

公開資料中，有一張來自1969年阿波羅12號登陸月球後拍攝的照片，影像顯示月面上方似乎有多個物體漂浮在空中。另一段據稱於2023年1月1日在日本周邊拍攝、長約2分鐘的影片，也出現疑似發光物體。不過，許多資料解析度偏低，被標示為未確認物體的部分，有時只像畫面中的小點，仍難以直接判斷其性質。

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美國戰爭部在聲明中表示，這些資料過去一直引發外界臆測，現在是讓美國民眾親眼確認的時候。戰爭部也強調，政府將以前所未有的透明度公開已掌握的訊息。美國太空總署也在X上發文，表示正在協助這項公開作業。

川普今年（2026）2月曾在社群平台上表示，已要求戰爭部公開與外星生命、UFO等相關的訊息。8日他再度發文稱，每個人都可以自行確認「到底發生了什麼事」，並寫下「好好享受吧！」。UFO資訊公開的要求並非只來自單一政黨，美國民主、共和兩黨高層都曾推動相關透明化。

歐巴馬前總統2月也曾表示，他相信外星人存在，但在任內沒有看過證據；2023年，民主黨參議院多數黨領袖舒默等人則提出修正法案，要求聯邦政府公開與UAP有關的訊息。

美國陸軍特種部隊「綠色貝雷帽」成員蘭迪·安德森（中）於5月8日就UAP/UFO發表演講。這次活動是為了紀念2001年在同一地點舉行的「揭秘計畫」記者會25週年。（法新社）

（作者為東亞政經觀察家）

本文經授權轉載自Joel來談日本臉書

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