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自由開講》中央核可不是護身符 看蔣萬安如何回應北市滅鼠

2026/05/11 11:30

◎ 張商陽

北市府針對鼠患大規模投放老鼠藥引發爭議，面對議員質疑誤觸風險，市長蔣萬安僅回應：「使用的是中央核可的環境用藥」。（資料照）北市府針對鼠患大規模投放老鼠藥引發爭議，面對議員質疑誤觸風險，市長蔣萬安僅回應：「使用的是中央核可的環境用藥」。（資料照）

台北市公園出現老鼠藥引發爭議，面對議員質疑誤觸風險，蔣萬安回應「使用的是中央核可的環境用藥」。問題是，核可的是藥，不是用法。

難道只要中央核可，就可以不分場域投放？公園可以，廚房也可以？這不是法規爭議，是基本判斷。

我們養雞場用的也是中央核可的藥物，但SOP寫得很清楚，必須放在可上鎖的誘餌站裡，固定位置，避免被拖動。連麥當勞來稽核，都會逐一檢查誘餌站是否合格。只要設置不符標準，輕則要求限期改善，重則直接影響合作與續約。這不是高標準，而是因為一旦隨意放置，毒餌就可能被老鼠拖走，去向無法掌握，風險也隨之失控。

誘餌站不是隨便一個盒子，它有固定設計，要能鎖、要固定、要防雨，還要設在鼠類活動路徑上，並定期檢查與補充紀錄。這些不是形式，而是為了確保毒餌始終在可控制的範圍內。只要藥物出現在開放空間，代表這個控制已經失效。

更現實的問題是，一旦毒餌被拖離原本位置，就可能進入排水溝、草叢、甚至靠近孩童與寵物活動的區域。此時風險不再是單點，而是擴散。沒有人知道毒餌在哪裡，也沒有人能掌握去向，這才是最難處理的狀態。

即使市府表示有依規投放，當藥物出現在公園、甚至被民眾直接看到時，問題就不在有沒有照流程，而在結果已經失控。管理的重點不是程序，而是結果。

當滅鼠藥出現在公園、被民眾看到，甚至不見，代表風險已從單點向外擴散；示意圖。（林亮君提供）當滅鼠藥出現在公園、被民眾看到，甚至不見，代表風險已從單點向外擴散；示意圖。（林亮君提供）

而這件事其實很好查。只要調出投放紀錄表，就能知道藥物放在哪裡、何時投放、是否有巡檢與補充紀錄。這些本來就是基本管理。如果連紀錄都拿不出來，問題就不是爭議，而是管理本身不存在。

但蔣萬安的回應，卻始終停在「中央核可」。核可解決的是藥品是否合法，投放方式、接觸風險與現場管理，從來都是操作單位的責任

問題不在老鼠藥，而在蔣萬安讓操作單位的專業判斷退位成行政回應。當毒餌的去向無法掌握，任何一句「中央核可」，都只是把責任說得比較好聽而已。連養雞場都知道要把毒餌鎖起來，台北市卻連毒餌去了哪裡都說不清楚。

如今鼠患擴及新北市，民進黨新北市議員李宇翔（右）希望新北市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓。（資料照）如今鼠患擴及新北市，民進黨新北市議員李宇翔（右）希望新北市府針對熱點區域設置「捕鼠專用誘餌站」、加強清消與環境整頓。（資料照）

（作者為蛋農）

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