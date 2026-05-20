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自由開講》美國最高法院正在回答一個問題：企業能為壓迫免責嗎？

2026/05/20 20:00

◎ 蘇勳璧

中國法輪功成員指控美國思科公司協助中國進行宗教迫害。（路透檔案照）中國法輪功成員指控美國思科公司協助中國進行宗教迫害。（路透檔案照）

2026年4月28日美國最高法院審理一宗關鍵案件：思科公司是否需為其在中國提供網路與監控技術，並被指用於打壓法輪功學員的人權迫害負責。

這場判決，表面上是企業責任爭議，實質上卻是一道尖銳問題：當人權與利益衝突時，企業可以退到「只是做生意」的後面嗎？

支持思科的一方，強調的是風險。他們擔心，一旦法院認定企業需為「協助迫害」負責，將使所有在高風險國家營運的美國企業面臨訴訟壓力，影響全球競爭力

但這種說法刻意忽略一個更現實的事實──企業的風險，從來不只來自法律。

思科曾在中國市場佔有壓倒性優勢，市占一度高達八成。然而，在中國長期「養套殺」的政策下，本土企業崛起，外資被逐步取代。最終，思科市場幾近退出核心領域。

換句話說，即使選擇配合威權體制的需求，企業也未必能換得長期利益。被利用、被吸收、再被淘汰，才是更常見的劇本。

這不只是思科的故事。從科技產業到製造業，類似經驗反覆上演。對台灣企業而言，這樣的歷史並不陌生。

更值得關注的是，外界也曾質疑，相關監控技術是否被擴展應用於其他敏感區域，包括對維吾爾人的監控與管控體系。即使相關責任仍在爭議之中，但問題本身已經浮現：

當科技被用於辨識、追蹤甚至分類特定族群時，企業是否仍能自稱中立？

這正是思科案真正的核心。

在AI與大數據時代，企業不再只是賣產品，而是參與建構制度。當技術被嵌入監控體系，它就不只是工具，而是權力的一部分。

如果法律最終認定企業可以完全免責，那將釋出一個危險訊號：

只要名義上是合法交易，即使實際上強化了壓迫體制，也可以不必負責

這樣的邏輯，對台灣並不遙遠。

我們曾經見過另一種形式的「企業選擇」。魏應充主導的食安事件，讓劣質油品流入市場。其核心問題並不只是違法，而是企業在明知風險下，仍選擇以成本與利益優先

前頂新製油公司董事長魏應充主導的食安事件，其核心問題並不只是違法，而是企業在明知風險下，仍選擇以成本與利益優先。（資料照）前頂新製油公司董事長魏應充主導的食安事件，其核心問題並不只是違法，而是企業在明知風險下，仍選擇以成本與利益優先。（資料照）

當然，食品安全與人權迫害不能簡單畫上等號。但兩者之間，有一個令人不安的共通點：當企業知道可能造成傷害，卻仍選擇繼續時，責任是否可以被切割？

這正是現代社會最關鍵的問題。

企業若能以「我只是提供產品」為由，切斷與後果的連結，那麼無論是有毒食品、環境污染，還是監控壓迫，都可能在同一套邏輯下被合理化。

因此，思科案的重要性，早已超越個案。它正在回答一個更根本的問題：

企業責任的邊界，到底在哪裡？對美國而言，這是立國價值的考驗。從美國獨立宣言開始，人權被視為不可讓渡的原則。如果今天這個原則可以因為市場利益而退讓，那麼其全球道德地位勢必動搖。

對台灣而言，這則是一個更直接的提醒。

在全球供應鏈與地緣政治交錯的今天，台灣企業同樣面臨選擇：是只看市場，還是同時看價值？是短期利益優先，還是長期風險控管？

美國最高法院的最終判決，將向世界傳遞一個清楚訊號：企業是否可以在全球化的名義下，對人權「選擇性忽略」。

而這個答案，不只影響美國企業，也將影響包括台灣在內的所有參與全球市場的行為者。

因為在這個時代，真正無法外包的，不只是風險——還有責任。

美國最高法院針對此案的最終判決將向世界傳遞一個清楚訊號：企業是否可以在全球化的名義下，對人權「選擇性忽略」。（歐新社檔案照）美國最高法院針對此案的最終判決將向世界傳遞一個清楚訊號：企業是否可以在全球化的名義下，對人權「選擇性忽略」。（歐新社檔案照）

（中台灣教授協會常務理事 公衛學者）

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