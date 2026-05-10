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汪浩時間》用盡一切可能，補足國防預算缺口

面對藍白兩黨大砍4700億軍購預算，行政院應將其分年編入年度總預算，這不僅合法合情，更能實質回應在野黨「放進總預算討論」的說詞，讓國防自主建設不因政治惡鬥而停擺。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/10 13:30

◎ 汪浩

立法院日前三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預算上限降至7800億，大砍政院版草案4700億元，民進黨立委舉海報表達訴求。（資料照）立法院日前三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預算上限降至7800億，大砍政院版草案4700億元，民進黨立委舉海報表達訴求。（資料照）

立法院藍白兩黨強行通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，卻惡意刪除行政院版高達4700億元的預算。這消失的四成經費，正是原本規劃用於「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主無人載具」的核心支柱。對此，府院必須展現決心，透過多元路徑鍥而不捨地補足這道攸關國家生存的戰力缺口。

目前研議中的方案有三：再提修法、編入年度預算，或另提新特別條例。其中，另提無人機相關特別條例雖能提供產業「長期訂單」的誘因，刺激國內產線投資與技術升級，但在現今立院政治氣氛下，曠日費時且極易再遭杯葛。

因此，行政院應考慮更具彈性的策略，即「特別預算」與「年度追加預算」雙軌並行。根據《公共債務法》，中央舉債流量上限為歲出總額的15%。以現行歲出約3兆元計算，年度舉債空間高達4500億元，且目前政府負債比率遠低於法定上限，具備充裕的財務韌性。若將被刪除的4700億元分年編入年度總預算，不僅合法合情，更能實質回應在野黨「放進總預算討論」的說詞，讓國防自主建設不因政治惡鬥而停擺

國防建軍不容一刻延宕，行政院應立即反擊，利用強大的經濟基本面與舉債空間，透過年度預算追加或彈性方案，將被閹割的戰術網路與無人機產線補齊，務求將國安衝擊降至最低。

行政院應透過年度預算追加或彈性方案，將被閹割的戰術網路與無人機產線補齊，讓國安衝擊降至最低。（資料照）行政院應透過年度預算追加或彈性方案，將被閹割的戰術網路與無人機產線補齊，讓國安衝擊降至最低。（資料照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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