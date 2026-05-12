自由開講》一千元買斷親子尊嚴？張家班封建洗腳秀

◎ 池明

雲林萬人孝親洗腳活動。（資料照）

近日，雲林縣政府教育處近期的一紙公文，堪稱台灣地方自治史上的「封建奇觀」。其內容明定，感恩月作文比賽的獲獎學生，「須參加」孝親洗腳活動並於現場領獎，未到場者視同放棄一千元獎學金。充滿威權色彩的行政指令，不僅是對教育本質的公然褻瀆，更赤裸裸地展示了雲林在長期派系執政下，將公共資源淪為政治作秀籌碼的集體傲慢。

當代教育的核心，在於啟發學生的主體性與獨立思考；而獎學金的初衷，是肯定孩子的才華與努力。豈料，當縣府將獎金與「公開洗腳」的勞務強行掛鉤時，這筆錢便從榮譽降格為「通告費」。試問，學生的文采難道必須在田徑場上、在眾目睽睽與長官的致詞聲中，低頭洗腳才能獲得認證？這算哪門子的教育，根本是以資源勒索年輕世代的規訓手段。

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將「洗腳」等同於「孝順」，是極度八股且落後的思維。真正的親子關係建立在日常的理解與共好，而非由上而下的服從儀式。面對這種把孩子當跑龍套的表演，試問雲林縣立委張嘉郡，您曾否在公開場合、大眾圍觀之下，為張榮味前縣長洗過腳？

雲林縣立委張嘉郡（右）與其父親、前縣長張榮味（左）。（資料照，本報合成）

如果連高舉道德大旗的政治家族，自己都不屑於將真實的親情外包作秀，憑什麼拿公家資源與學生的榮譽，逼迫雲林的孩子配合演出？這種「官員剪綵、孩子流汗」的戲碼，便是張家班長期把持雲林縣政、重包裝輕實質的縮影。

官僚壓迫正逐步摧毀校園的專業自主，許多一向以創新教學自豪、治學嚴謹的基層或實驗學校，也在這場荒謬宣傳中被迫繳械，成為動員學生的補給站。當教育資源成為控管學校與孩子的籌碼，再進步的教育理念，也敵不過派系政治的淫威。

台灣正邁向數位與世界接軌，雲林縣府卻還停留在封建時代的道德勒索，也是民主教育的倒退警訊。雲林的派系政治試圖用公權力，將國家未來主人翁強壓回封建威權的醬缸文化。雲林子弟是屬於國家的未來公民，絕非地方派系點綴政績的臨時演員。真正該被洗淨的，不是長輩的雙腳，而是主政者腦中陳腐且傲慢的官僚泥淖，把不隨權力起舞的尊嚴還給孩子。

（作者為教師）

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