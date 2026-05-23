自由開講》勞權自主，必須脫鉤中國滲透

◎ 島火

鄭習會後，中共拋出惠台十大政策。對此，商總喊話政府：「該開就開、該放就放」，並呼籲相關政策應以人民利益為優先；圖為商總理事長許舒博。（資料照）在台灣，勞權議題長期深陷中國陰影中。部分傾中政客與團體，不斷營造「兩岸經貿好，勞工才會好」的假象，試圖將台灣勞工的生計與中國市場緊緊綑綁。這種邏輯本質上是將勞權當作政治勒索的籌碼。

中國境內勞權紀錄惡劣，高壓工時與缺乏獨立工會的現實，正是其低價競爭力的來源。當台灣產業過度依賴中國，不僅面臨技術被竊取的風險，更會因對岸經濟波動而導致本土勞動條件倒退。我們必須認清，任何以「讓利」為名、行「統戰」之實的經貿交流，最終都會變成勒索台灣勞工的枷鎖。

真正的勞權進步，必須建立在經濟自主與主體意識之上。我們應支持產業多元佈局，脫鉤紅色供應鏈的惡性競爭，才能避免台灣勞工淪為大國博弈下的犧牲品。若任由傾中勢力左右勞資議程，台灣在享受民主自由的同時，經濟命脈卻被獨裁政權掐住，這難道不是對「勞動尊嚴」最大的諷刺？守護勞權，首要在於斬斷依賴中國的投機心態。

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台灣應支持產業多元佈局，脫鉤紅色供應鏈的惡性競爭，才能避免勞工淪為大國博弈下的犧牲品；示意圖。（路透檔案照）（作者從商）

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